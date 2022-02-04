Plastik Enjeksiyon Kalıplama

Kalıplama simülasyonu, tasarımcıların ve mühendislerin tasarım sürecinin başındayken riskleri anlamasına yardımcı olabilir. Böylece, tam olarak yatırım yapmadan önce bu sorunları ele alma becerisi sağlar. Simülasyon yazılımı mühendislere, kalıp oluşturuculara ve diğer kalıp uzmanlarına doğru sayısal modelleme çözümleri sağlayarak daha iyi ürünleri piyasaya daha hızlı sunmaya yardımcı olur.

Moldflow simülasyonu mekanik stres, titreşim, hareket, hesaplamalı sıvı dinamikleri (CFD) ve Multifizik dahil olmak üzere diğer simülasyon araçlarıyla eşleştirilebilir. Bu sayede, en zorlayıcı tasarım sorunlarının üstesinden gelmeye yönelik hızlı, doğru ve yenilikçi bir yaklaşım sunar.