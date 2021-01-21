Sonlu elemanlar analizi (FEA), bir ürünün gerçek dünya kuvvetlerine, titreşime, ısıya, sıvı akışına ve diğer fiziksel etkilere karşı nasıl tepki verdiğini tahmin etmek için kullanılan bilgisayarlı bir yöntemdir. Sonlu elemanlar analizi bir ürünün sağlamlığını, yıpranıp yıpranmayacağını veya tasarlandığı şekilde çalışıp çalışmayacağımı gösterir. İsmi analizdir, ancak ürün geliştirme sürecinde ürün kullanıldığında neler olacağını öngörmek için kullanılır.

FEA analizi gerçek bir nesneyi küçük küpler gibi çok sayıda sonlu elemanlara (binlerce ile yüz binlerce arası) parçalayarak çalışır. Matematiksel denklemler, her bir elemanın davranışını öngörmeye yardımcı olur. Daha sonra bir bilgisayar, gerçek nesnenin davranışını öngörmek için tüm bireysel davranışları toplar.

Sonlu elemanlar analizi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok fiziksel faktörden etkilenen ürünlerin davranışını öngörmeye yardımcı olur: