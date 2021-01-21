SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

Resim Briggs Automotive Company Ltd. tarafından sağlanmıştır.

Sonlu elemanlar analizi yazılımı

Sonlu elemanlar analizi (FEA), bir ürünün gerçek dünya kuvvetlerine, titreşime, ısıya, sıvı akışına ve diğer fiziksel etkilere karşı nasıl tepki verdiğini tahmin etmek için kullanılan bilgisayarlı bir yöntemdir. Sonlu elemanlar analizi bir ürünün sağlamlığını, yıpranıp yıpranmayacağını veya tasarlandığı şekilde çalışıp çalışmayacağımı gösterir. İsmi analizdir, ancak ürün geliştirme sürecinde ürün kullanıldığında neler olacağını öngörmek için kullanılır.

FEA analizi gerçek bir nesneyi küçük küpler gibi çok sayıda sonlu elemanlara (binlerce ile yüz binlerce arası) parçalayarak çalışır. Matematiksel denklemler, her bir elemanın davranışını öngörmeye yardımcı olur. Daha sonra bir bilgisayar, gerçek nesnenin davranışını öngörmek için tüm bireysel davranışları toplar.

Sonlu elemanlar analizi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok fiziksel faktörden etkilenen ürünlerin davranışını öngörmeye yardımcı olur:

Image courtesy of Dynamic Structures Ltd.

İmalata yönelik Autodesk çözümleri

Autodesk'in sayısal modellemeye yönelik sunduğu çözümün; üreticilerin tüketici ürünleri, endüstriyel makineler, yapı ürünleri ve daha pek çok şey tasarlamasına, görselleştirmesine ve simüle etmesine nasıl yardımcı olduğuna göz atın.

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Ürün tasarımı için sonlu elemanlar analizi programları ve simülasyon yazılımları

Autodesk Simulation ürün ailesi, ürün geliştirme sürecinin her aşamasına entegre edilmesi kolay, kapsamlı bir sonlu elemanlar analizi ve simülasyon yazılım takımları seti sunar. Autodesk'in sonlu elemanlar analizi programları ve simülasyon yazılımları; mekanik stres, titreşim ve hareketten hesaba dayalı sıvı dinamikleri, plastik enjeksiyon kalıplama (İngilizce) ve multifiziğe, en zorlu tasarım problemlerinizi çözmeniz için hızlı, doğru ve yenilikçi bir yaklaşım sağlar.

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Öğrenciler için sonlu elemanlar analizi ve simülasyon yazılımları

Öğrenciler Autodesk yazılımları ile sonlu elemanlar analizi ve simülasyonun sınırlarını zorlayabilir. Autodesk Inventor Professional, Autodesk CFD, Autodesk Moldflow Advisor Ultimate ve Autodesk Robot Structural Analysis Professional yazılımları da dahil olmak üzere 9 milyondan fazla tasarımcı, mühendis ve dijital sanatçının kullandığı yazılımların aynılarını tam sürüm olarak indirin.

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