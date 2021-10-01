AutoCAD şema ve benzeri mühendislik planları oluşturmak için kullanılan, 2B ve 3B tasarım ve taslak için geliştirilen bir masaüstü yazılım uygulamasıdır. AutoCAD mimari taslaklarda, inşaat taslaklarında, mekanik taslaklarda, elektrik taslaklarında, elektronikte, havacılık taslaklarında ve daha pek çok alanda kullanılır.

AutoCAD Mobile ise kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla AutoCAD çizimlerini görüntülemesine, düzenlemesine ve paylaşmasına imkan sağlayan mobil bir çizim ve taslak uygulamasıdır. Genel yükleniciler ve proje yöneticileri tarafından mimarlık, mühendislik, inşaat, mekanik, elektrik, tesisat ve daha pek çok sektörde neredeyse hiç CAD deneyimine gerek duymaksızın kullanılabilir.