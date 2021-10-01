BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YAZILIMLARI

CAD Tasarımı

Autodesk arazi etütçüleri, inşaat mühendisleri, proje yöneticileri ve inşaat profesyonelleri için CAD tasarım yazılımları yapar.

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Ratchet & Clank Future

CAD tasarımı nedir?

CAD (computer aided design/bilgisayar destekli tasarım) tasarımı; peyzaj tasarımı (İngilizce) , köprü inşaatı (İngilizce) , ofis binası tasarımı ve film animasyonu (İngilizce) gibi çeşitli sektörlerde çeşitli projeler için kullanılmaktadır. 2B veya 3B CAD programları sayesinde bir tasarımın 3B bir modelini oluşturmak, malzeme ve ışık efektleri uygulamak ve tasarımları boyutlar ve diğer açıklamalarla belgelemek gibi çeşitli görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Point cloud gibi özellikler sayesinde çizimlerinize gerçek hayattan bağlam ekleyebilir ve tasarımlarınızda dijital bir ikiz oluşturabilir veya fiziksel nesneleri yeniden yaratabilirsiniz

Görsel Insomniac Games tarafından sağlanmıştır.

New Children's Hospital'ın yapı iskeleti görünümü

CAD tasarımı nasıl kullanılır?

Elle taslağın yerini alan CAD tasarımı mimarlar, inşaat yöneticileri ve mühendisler tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcıların inşaatı görselleştirmek için 2B veya 3B tasarımlar oluşturmasını sağlayarak tasarım sürecinin geliştirilmesine, değiştirilmesine ve iyileştirilmesine imkan sunar. Bu sayede tasarımcılar daha hassas temsiller oluşturabilir ve bu temsilleri kolayca değiştirerek tasarım kalitesini geliştirebilir.

CAD tasarımı türleri

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  • Glumac Joeris inşaatı

    Yapı tasarımı

    Yapı tasarımı; mimarlık (İngilizce) , inşaat, MEP mühendisliği ve yapı mühendisliği alanlarında çalışan profesyoneller ve yapı sahipleri, operatörleri ve yöneticileri tarafından, konseptten projenin başarıyla tamamlanmasına kadarki süreçte kullanılır.

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  • Grigoryev köprüsü

    Altyapı tasarımı

    Altyapı mühendisleri ve planlayıcıları CAD tasarım araçlarını kullanarak arazi ıslahı, taşımacılık (İngilizce) , altyapı, su ve atık su projeleri için akıllı 3B modeller ve mühendislik çizimleri oluşturabilir.

    Daha fazla bilgi (İngilizce)

  • Yıldırım motorsikleti 3B görüntülemesi

    İmalat tasarımı

    İmalatçılar ve CAM profesyonelleri, CAD tasarımı yazılımları ile daha yüksek kaliteli parçaları daha hızlı şekilde işleyebilir, 3B yazdırabilir, inceleyebilir ve üretebilir.

    Daha fazla bilgi (İngilizce)

  • Akıllı kamera tasarımı

    Ürün tasarımı

    CAD tasarımı yazılımları, konsept aşamasından imalat aşamasına dek tüm geliştirme süreçlerinde tüketici ürünleri, endüstriyel makineler ve yapı ürün ve ekipmanı oluşturmak için kullanılır.

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CAD tasarım yazılımları

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Müşterilerinin CAD tasarım yazılımlarını nasıl kullandıklarını öğrenin

  • Stratford Festivalinin gece görünümü

    Stratford Festivali

    Set tasarımını hızlandırma

    Stratford Festival ekibinden Andrew Mestern, AutoCAD'i kullanarak ve 3B yazdırma gibi diğer teknolojilerden faydalanarak muhteşem set tasarımları oluşturuyor.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

  • Technica International inşaat projesi

    TECHNICA INTERNATIONAL

    Üretkenliği önemli ölçüde artırma

    Otomasyonlu ürün sistemleri tasarlayan Technica International, Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ile büyük oranda üretkenliğe ulaşıyor.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

  • Motorlu gemi Areti yelken açıyor

    WINCH DESIGN

    Lüks yat tasarımları AutoCAD ile yeni ufuklara yelken açıyor

    Ödüllü tasarım şirketi Winch Design'ın son tasarladıkları süper yat Areti de dahil yat tasarımlarında AutoCAD'den nasıl faydalandığını öğrenin.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

CAD tasarımı kaynakları

Bu bloglar, kılavuzlar, ipuçları ve eğitimler sayesinde CAD tasarımı hakkında daha fazlasını öğrenin.

CAD tasarımı SSS

Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar teknolojisinin tasarım ve çizim amacıyla mimarlar, mühendisler ve diğer meslekler tarafından kullanımıdır. CAD'den önce tasarım ve taslak çizimleri kağıt ve kalemle yapılıyordu. CAD tasarımı yazılımlarının avantajları arasında daha hassas çizimler yapılabilmesi, tasarımcının planları müşterilerle ve üçüncü taraflarla (ör. müteahhitler ve mühendisler) daha kolay paylaşabilmesi ve geçmiş projelerin güvenli arşivlenmesi gösterilebilir.

AutoCAD çoğu inşaat mühendisi ve inşaat şirketi tarafından kullanılan, sektörde standart olarak kabul edilen bir yazılımdır. Sık kullanılan diğer Autodesk yazılımlarından bazıları Revit, Civil 3D ve Fusion 360'tır.

AutoCAD, çeşitli 2B ve 3B varlıkları oluşturmayı, düzenlemeyi, görüntülemeyi veya yazdırmayı içeren taslak ve tasarım projelerinde kullanılabilir. Bu projelere örnek olarak kat planları, inşaat şemaları, yapı ayrıntıları, imalat çizimleri ve şemalar gösterilebilir. Daha fazla bilgi edinin.

AutoCAD şema ve benzeri mühendislik planları oluşturmak için kullanılan, 2B ve 3B tasarım ve taslak için geliştirilen bir masaüstü yazılım uygulamasıdır. AutoCAD mimari taslaklarda, inşaat taslaklarında, mekanik taslaklarda, elektrik taslaklarında, elektronikte, havacılık taslaklarında ve daha pek çok alanda kullanılır.

AutoCAD Mobile ise kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla AutoCAD çizimlerini görüntülemesine, düzenlemesine ve paylaşmasına imkan sağlayan mobil bir çizim ve taslak uygulamasıdır. Genel yükleniciler ve proje yöneticileri tarafından mimarlık, mühendislik, inşaat, mekanik, elektrik, tesisat ve daha pek çok sektörde neredeyse hiç CAD deneyimine gerek duymaksızın kullanılabilir.

CAD tasarımında AutoCAD'in yerel dosya biçimi olan .DWG ve .DXF dosya biçimleri kullanılır, ancak bu iki vektör görsel dosyası türleri arasında bazı farklar bulunur. Aradaki temel fark DWG (DraWinG kelimesinin kısaltması) dosyalarının yalnızca Autodesk'in AutoCAD yazılımıyla çalışıyor olmasıdır. DXF (Drawing Exchange/Interchange Format) dosyaları ise diğer CAD programlarıyla açılabilir ve çizim dosyasındaki bilgileri kullanabilir. DWG dosyalarını açabilen ücretsiz çeşitli programlar mevcuttur.

Bazı CAD programları .DWG dosyalarını içe aktaramıyor olsa da .DXF dosyalarını aktarabilirler. AutoCAD kullanmayan bir CAD kullanıcısıysanız .DXF dosyalarını diğer CAD programlarında açabilmek DWG'ye göre daha avantajlıdır.

DWG'ye kıyaslandığında ise DXF formatının bazı muhtemelen eksi yönleri bulunur:

  • DWG dosyaları tüm katmanları, renkleri, çizgi ağırlıklarını ve x-referansları korurken DXF dosyaları ise yalnızca çizgileri, boyutları ve metinleri korur.
  • DXF formatı ASCII metinken DWG ise binary dosyasıdır. Yani DXF dosyaları DWG'ye kıyasla genelde daha yüksek boyutludur.

DWG dosyaları kullanmanın pek çok avantajı bulunur, bunlar:

  • CAD sektöründe standart
  • Daha küçük dosya boyutları
  • DWG dosyaları ölçeklenebilir ve her ölçekte kalite korunur
  • JPG, PNG veya TIFF dosyalarındaki görseller DWG'ye veya PDF'ten DWG'ye dönüştürebilir
  • Projede iş birliği yapmak mühendisler, mimarlar ve grafik tasarımcılar için daha kolaydır

Bazı programları öğrenmesi zaman alabilir ancak CAD yazılımları öğrenildiği zaman üretkenliği büyük ölçüde artırıp tamamlanma sürelerini kısaltabilir.

CAD'in avantajları:

  • Kullanıcıların daha hızlı, iyi ve etkili tasarımlar oluşturmasına imkan vererek zamandan tasarruf sağlar.
  • Web ve mobil yetenekleri sayesinde programı açar açmaz çizime başlayabilirsiniz.
  • Kullanıcıların çizimlerde daha kolay değişiklik yapmasına imkan sunar.
  • İnsan kaynaklı tasarım hatalarını büyük ölçüde azaltır ve hızlıca çözülebilmesini sağlar.
  • Yazılım çoğu görevi otomatik gerçekleştirebildiği için tasarım için harcanan çabayı büyük ölçüde azaltır.
  • Kodun ve tasarımın farklı kısımlarını kopyalama ve tekrar kullanabilme özelliği sunarak aynı işin tekrar tekrar yapılmasını önler.
  • Kullanıcılara tasarımları yüksek hassaslıkla ölçebilen araçlar sunarak doğruluğu artırır.