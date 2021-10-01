BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YAZILIMLARI
CAD Tasarımı
Autodesk arazi etütçüleri, inşaat mühendisleri, proje yöneticileri ve inşaat profesyonelleri için CAD tasarım yazılımları yapar.
CAD (computer aided design/bilgisayar destekli tasarım) tasarımı; peyzaj tasarımı (İngilizce) , köprü inşaatı (İngilizce) , ofis binası tasarımı ve film animasyonu (İngilizce) gibi çeşitli sektörlerde çeşitli projeler için kullanılmaktadır. 2B veya 3B CAD programları sayesinde bir tasarımın 3B bir modelini oluşturmak, malzeme ve ışık efektleri uygulamak ve tasarımları boyutlar ve diğer açıklamalarla belgelemek gibi çeşitli görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Point cloud gibi özellikler sayesinde çizimlerinize gerçek hayattan bağlam ekleyebilir ve tasarımlarınızda dijital bir ikiz oluşturabilir veya fiziksel nesneleri yeniden yaratabilirsiniz
Görsel Insomniac Games tarafından sağlanmıştır.
Elle taslağın yerini alan CAD tasarımı mimarlar, inşaat yöneticileri ve mühendisler tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcıların inşaatı görselleştirmek için 2B veya 3B tasarımlar oluşturmasını sağlayarak tasarım sürecinin geliştirilmesine, değiştirilmesine ve iyileştirilmesine imkan sunar. Bu sayede tasarımcılar daha hassas temsiller oluşturabilir ve bu temsilleri kolayca değiştirerek tasarım kalitesini geliştirebilir.
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Yapı tasarımı; mimarlık (İngilizce) , inşaat, MEP mühendisliği ve yapı mühendisliği alanlarında çalışan profesyoneller ve yapı sahipleri, operatörleri ve yöneticileri tarafından, konseptten projenin başarıyla tamamlanmasına kadarki süreçte kullanılır.
Altyapı mühendisleri ve planlayıcıları CAD tasarım araçlarını kullanarak arazi ıslahı, taşımacılık (İngilizce) , altyapı, su ve atık su projeleri için akıllı 3B modeller ve mühendislik çizimleri oluşturabilir.
İmalatçılar ve CAM profesyonelleri, CAD tasarımı yazılımları ile daha yüksek kaliteli parçaları daha hızlı şekilde işleyebilir, 3B yazdırabilir, inceleyebilir ve üretebilir.
CAD tasarımı yazılımları, konsept aşamasından imalat aşamasına dek tüm geliştirme süreçlerinde tüketici ürünleri, endüstriyel makineler ve yapı ürün ve ekipmanı oluşturmak için kullanılır.
Stratford Festivali
Stratford Festival ekibinden Andrew Mestern, AutoCAD'i kullanarak ve 3B yazdırma gibi diğer teknolojilerden faydalanarak muhteşem set tasarımları oluşturuyor.
TECHNICA INTERNATIONAL
Otomasyonlu ürün sistemleri tasarlayan Technica International, Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ile büyük oranda üretkenliğe ulaşıyor.
WINCH DESIGN
Ödüllü tasarım şirketi Winch Design'ın son tasarladıkları süper yat Areti de dahil yat tasarımlarında AutoCAD'den nasıl faydalandığını öğrenin.
Bu bloglar, kılavuzlar, ipuçları ve eğitimler sayesinde CAD tasarımı hakkında daha fazlasını öğrenin.
Uzmanlarımızdan öğrenin, yeteneklerinizi geliştirin ve Autodesk yazılımlarıyla yapabileceklerinizi keşfedin.
Bu ipuçları, eğitimler ve ücretsiz kaynakları kullanarak AutoCAD aboneliğinizden en iyi şekilde faydalanın.
Revit öğrenmeye başlayarak fikirlerinizi konseptten inşaata modele dayalı bir yaklaşım kullanarak gerçekleştirin.
İster Inventor'a yeni başlayın ister deneyimli bir 3B CAD kullanıcısı olun, bu eğitimlere göz atarak Inventor'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Bulut tabanlı 3B CAD'in gücünü deneyimleyin. Başlangıç ve ileri seviye eğitimlerle 3B modellemede ve 3B baskıda ustalaşın.
Popüler Autodesk ürünleri için klavye kısayolları ve komut listesini inceleyin.
Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar teknolojisinin tasarım ve çizim amacıyla mimarlar, mühendisler ve diğer meslekler tarafından kullanımıdır. CAD'den önce tasarım ve taslak çizimleri kağıt ve kalemle yapılıyordu. CAD tasarımı yazılımlarının avantajları arasında daha hassas çizimler yapılabilmesi, tasarımcının planları müşterilerle ve üçüncü taraflarla (ör. müteahhitler ve mühendisler) daha kolay paylaşabilmesi ve geçmiş projelerin güvenli arşivlenmesi gösterilebilir.
AutoCAD çoğu inşaat mühendisi ve inşaat şirketi tarafından kullanılan, sektörde standart olarak kabul edilen bir yazılımdır. Sık kullanılan diğer Autodesk yazılımlarından bazıları Revit, Civil 3D ve Fusion 360'tır.
AutoCAD, çeşitli 2B ve 3B varlıkları oluşturmayı, düzenlemeyi, görüntülemeyi veya yazdırmayı içeren taslak ve tasarım projelerinde kullanılabilir. Bu projelere örnek olarak kat planları, inşaat şemaları, yapı ayrıntıları, imalat çizimleri ve şemalar gösterilebilir. Daha fazla bilgi edinin.
AutoCAD şema ve benzeri mühendislik planları oluşturmak için kullanılan, 2B ve 3B tasarım ve taslak için geliştirilen bir masaüstü yazılım uygulamasıdır. AutoCAD mimari taslaklarda, inşaat taslaklarında, mekanik taslaklarda, elektrik taslaklarında, elektronikte, havacılık taslaklarında ve daha pek çok alanda kullanılır.
AutoCAD Mobile ise kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla AutoCAD çizimlerini görüntülemesine, düzenlemesine ve paylaşmasına imkan sağlayan mobil bir çizim ve taslak uygulamasıdır. Genel yükleniciler ve proje yöneticileri tarafından mimarlık, mühendislik, inşaat, mekanik, elektrik, tesisat ve daha pek çok sektörde neredeyse hiç CAD deneyimine gerek duymaksızın kullanılabilir.
CAD tasarımında AutoCAD'in yerel dosya biçimi olan .DWG ve .DXF dosya biçimleri kullanılır, ancak bu iki vektör görsel dosyası türleri arasında bazı farklar bulunur. Aradaki temel fark DWG (DraWinG kelimesinin kısaltması) dosyalarının yalnızca Autodesk'in AutoCAD yazılımıyla çalışıyor olmasıdır. DXF (Drawing Exchange/Interchange Format) dosyaları ise diğer CAD programlarıyla açılabilir ve çizim dosyasındaki bilgileri kullanabilir. DWG dosyalarını açabilen ücretsiz çeşitli programlar mevcuttur.
Bazı CAD programları .DWG dosyalarını içe aktaramıyor olsa da .DXF dosyalarını aktarabilirler. AutoCAD kullanmayan bir CAD kullanıcısıysanız .DXF dosyalarını diğer CAD programlarında açabilmek DWG'ye göre daha avantajlıdır.
DWG'ye kıyaslandığında ise DXF formatının bazı muhtemelen eksi yönleri bulunur:
DWG dosyaları kullanmanın pek çok avantajı bulunur, bunlar:
Bazı programları öğrenmesi zaman alabilir ancak CAD yazılımları öğrenildiği zaman üretkenliği büyük ölçüde artırıp tamamlanma sürelerini kısaltabilir.
CAD'in avantajları: