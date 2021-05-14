FUTURE OF WORK

Autodesk Girişimi

ÇALIŞMANIN GELECEĞİ

Autodesk olarak müşterilerimizin, toplulukların ve çalışanların otomasyon çağında başarılı olmasına yardımcı olmaya kararlıyız. 

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Otomasyon ve çalışmanın geleceği

Autodesk, büyüyen ve kentselleşen küresel nüfusun taleplerini karşılamasına yardımcı olmak için işletmelerin ve toplumun yapay zeka da dahil olmak üzere otomasyon teknolojisine ihtiyaç olduğuna inanıyor. Autodesk olarak teknolojik değişimin bozulmayı da beraberinde getirdiğini biliyoruz ve işçilerin hem değişime ayak uydurmasına hem de başarılı olmasına yardımcı olmaya kararlıyız. Çalışanların sürekli öğrenmeye dayalı bir anlayış benimseyerek, en çok rağbet gören becerileri edinerek ve en tatmin edici rolleri garantileyerek başarıyı yakalayacağına inanıyoruz.

Çalışmanın geleceğine hazırlanma

Autodesk, işçilerin yeni beceriler öğrenmesine, mesleki onay belgeleri kazanmasına ve kariyerlerini ilerletmek için otomasyon araçlarıyla yeni ve ilgi çekici şekillerde iş birliği sağlamasına yardımcı olacak eğitimler ve teknolojiler geliştirerek müşterilerine yatırım yapıyor.

Autodesk onay belgeleri

Sektörler hızla evrim geçirirken Autodesk eğitimleri işçilerin değişime ayak uydurmasını sağlıyor. Sektör onaylı sertifikalarımız işçilerin becerilerini geleceğe hazırlamasına ve çalışanların sahip oldukları avantajları korumasına yardımcı oluyor.

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Ürün içi öğrenme

Umut vaat eden yeni teknolojiler, algoritmaların gücünü insanın problem çözme içgörüleriyle birleştiriyor. Autodesk, müşterilerimizin başarıya ulaşması için yapay zeka ile insan zekasını harmanlamanın yeni yollarını buluyor.

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Herkes için çalışmanın geleceği teknolojileri

Autodesk iş gücü uyumunu geliştirmek için start-up'ların yanı sıra ticaret, eğitim ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor. Yatırımımızı işçilerin ve çalışanların başarılı olmasına yardımcı olan çözümlere ve politikalara yapıyoruz.

  • Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve start-up'lar

    Autodesk Vakfı ISAIC ve Zinc gibi kuruluşların sistemsel iş gücü zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olacak finansmanlar sağlıyor.

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  • Öğrenci ve eğitmenler

    Autodesk, öğrencilerin ve eğitmenlerin rağbet gören becerileri edinmesine ve öğretmesine yardımcı olmak için teknolojiye ve öğrenim içeriklerine erişim sunuyor. 

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  • Beceriye dayalı meslekler

    Autodesk, üyelerin ABD genelinde hızla büyüyen alanlarda eğitilmesi, test edilmesi ve onaylanması için işçi sendikasına bağlı nitelikli programları destekliyor.

    Eğitim programı hakkında bilgi edinin (İngilizce)

  • Kamu savunma hizmeti

    Güçlü bir ekonomi, kapsayıcı çalışmayla başlar. Autodesk'in politika gündemi, çalışma hayatı evrilirken işçilerin başarılı olmasını sağlamaya odaklanıyor.

    Savunma çalışmaları hakkında bilgi edinin

Sektörler arası trendleri izleme

Çalışma şeklimizi değiştiren trendleri izlemek için sektör analistleriyle birlikte çalışıyoruz. Hızla değişen piyasada iş gücünüzü başarıyı yakalamaya hazırlamak için en güncel raporları okuyun.

Beceri Farkını Kapatma

Monitor Deloitte, sürekli olarak gelişen bir piyasada yeni becerilere olan talep ve arz arasındaki farkı kapatmanın yollarını araştırıyor.

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Asya-Pasifik Bölgesi, Çalışmanın Geleceğine Hazır Mı?

Deloitte Access Economics tarafından hazırlanan bu raporla Asya-Pasifik bölgesinde çalışmanın nasıl şekil değiştirdiğini ve kendinizi hazırlamak için neler yapabileceğinizi öğrenin.

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Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde Çalışmanın Geleceği

Avrupa ve Afrika'da çalışma yeniden tanımlanırken RSA, işçilerin ve çalışanların kendilerini hazırlamak için neler yapabileceği konusuna ışık tutuyor.

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Otomasyon ve Değişen Ekonomi

Politika ve kamu sektörünün yeni otomasyon çağını nasıl destekleyebileceğini öğrenin: Aspen Institute tarafından sunulan bu önerileri okuyun.

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Çalışanlarımıza yatırım yapma

Autodesk, bir yandan kapsayıcı bir etki kültürünü ve eşitlikçi çalışan deneyimini teşvik ederken bir yandan da çalışanlarımızın sürekli olarak değişen çalışma ortamına uyum sağlamasına yardımcı olmak için kapsamlı mesleki ve teknik gelişim fırsatları sunuyor. 

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Çeşitlilik ve aidiyet

Autodesk olarak hem bugün hem de gelecekte çeşitliliğe dayalı ve kapsayıcı bir iş yeri oluşturmaya kararlıyız. Çeşitlilik yeni fikirlere, yaratıcılığa ve iş büyümesine kapı aralar. Çeşitliliğe dayalı bir iş gücü ise müşterilerimiz için yenilikçi ürünler, çözümler ve deneyimler ortaya çıkarır. 

Öğrenme ve gelişme

Yatırımımızı geleceğin iş gücüne yapıyoruz. 2020 beceri değerlendirmemiz hem teknik hem de davranışsal becerilerdeki eksikliği anlamamıza yardımcı oldu ve çalışanların Autodesk'te anlamlı bir kariyer inşa etmek için ihtiyaç duydukları becerilere sahip olmasını sağlamak için atacağımız adımlar konusunda bize fikir verdi. 

Çalışmanın geleceği hakkında içgörüler ve yönetimsel bakış açıları paylaşıyoruz

Önemli sektör trendleri hakkında doğrudan Autodesk yöneticilerinin fikirlerini dinleyin ve işçileri, işletmeleri ve toplumu nasıl desteklediğimizi öğrenin.

Autodesk'in CEO'su Andrew Anagnost'un MIT'den Andy McAfee ile yaptığı röportajda teknoloji, sürdürülebilirlik ve yetenekten günümüzün teknoloji şirketlerinin durumuna ve McAfee'nin More from Less adlı kitabına kadar her şey konuşuluyor.

Röportajı izleyin (İngilizce)

Autodesk'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü (CMO) Lisa Campbell, şirketin yeni sertifikasyon programının günümüz iş gücünün otomasyon çağına hazırlanmasına nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor.

Makaleyi okuyun

Autodesk Hindistan'ın Yönetici Direktörü Rajeev Mittal, Fortune India ile yaptığı söyleşide teknolojinin geleceği, otomasyon ve bu bağlamda Hindistan'ın nasıl kendi kendine yetebileceğini tartışıyor.

Makaleyi okuyun

Autodesk'in Kıdemli Etki İnovasyonu Müdürü Joe Speicher, üretim ve inşaat sektörlerinde beceri eksikliklerini gidermek için işçilere yeniden beceri kazandırma konusunda benimsenen klasik odak noktasının ötesine geçen yeni yollar sunuyor.

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