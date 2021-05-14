Autodesk, büyüyen ve kentselleşen küresel nüfusun taleplerini karşılamasına yardımcı olmak için işletmelerin ve toplumun yapay zeka da dahil olmak üzere otomasyon teknolojisine ihtiyaç olduğuna inanıyor. Autodesk olarak teknolojik değişimin bozulmayı da beraberinde getirdiğini biliyoruz ve işçilerin hem değişime ayak uydurmasına hem de başarılı olmasına yardımcı olmaya kararlıyız. Çalışanların sürekli öğrenmeye dayalı bir anlayış benimseyerek, en çok rağbet gören becerileri edinerek ve en tatmin edici rolleri garantileyerek başarıyı yakalayacağına inanıyoruz.