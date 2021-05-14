Otomasyon ve yapay zeka (AI), çalışmanın doğasını değiştiriyor. Sayısız sektörü kapsayan çözümlerle Autodesk, sizin ve işletmenizin hızlı değişimlerle şekillenen geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacak içgörüler, teknolojiler ve eğitimler sunuyor.
Otomasyon ve yapay zeka (AI), çalışmanın doğasını değiştiriyor. Sayısız sektörü kapsayan çözümlerle Autodesk, sizin ve işletmenizin hızlı değişimlerle şekillenen geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacak içgörüler, teknolojiler ve eğitimler sunuyor.
Hem sektördeki önemli trendler hakkında bilgi edinin hem de bireylerin ve işletmelerin çalışmanın geleceğine nasıl başarılı şekilde uyum sağladığını öğrenin.
Yeniden beceri kazandırmaya ve becerileri geliştirmeye odaklanan işletmeler, çalışanlarını bu sürekli teknolojik değişim çağında başarılı olmaya hazırlayabilir.
Üreticilerin ve eğitimcilerin hızla değişen teknolojileri ve nitelikli çalışan eksikliğini nasıl idare ettiğini öğrenin.
Otomasyon hemen hemen her sektörü değiştirirken çalışanların başarıya ulaşmak için ömür boyu öğrenme ve yeni esnek öğrenme modellerini benimsemesi gerekiyor.
Autodesk'in Başkan Yardımcısı Nicolas Mangon merkezi veriler, otomasyon ve dijital ikizlerin başlattığı dijital dönüşümü açıklıyor.
Dijital dönüşümün hızına ayak uydurmanıza yardımcı olabilecek teknolojileri ve araçları benimseyerek rekabet gücünüzü koruyun.
Şirketlerin uzaktan çalışma protokollerine başarılı şekilde uyum sağlamak için dijital iş birliğini benimseme süreçlerini nasıl hızlandırdığını öğrenin.
Product Design & Manufacturing Collection ile ürün yaşam döngüsü boyunca süreçleri otomatikleştirin ve iş akışları arasında bağlantı kurun.
Kaliteyi proaktif olarak yönetmek, sorunları öngörmek, görevleri otomatikleştirmek ve iş tekrarını azaltmak için proje ekiplerini ve verileri birbirine bağlayın.
Yaratma sürecinin tüm aşamalarında global üretim ekipleri, veriler ve hem fiziksel hem de dijital varlıklar arasındaki bağlantıyı koruyun.
İster bireysel bir çalışan isterseniz de iş gücü oluşturan bir yönetici olun, sürekli öğrenmeye dayalı bir anlayışla hem kendinizi hem işletmenizi başarıya ulaştırabilirsiniz.
Onay belgeleri ve rozetler biçiminde sunulan, kişinin kendi hızında ilerleyebileceği esnek beceri oluşturma olanağı hem çalışanlar hem de işverenler için karşılıklı fayda sağlar.
Bilgi birikiminizi genişletmek için kendinize bir öğrenme rotası belirleyin ve gelecek odaklı becerilerdeki deneyiminizi gösteren Autodesk sertifikaları kazanın.
Yetkili bir Autodesk Öğrenme İş Ortağından alacağınız eğitimle çalışanlarınıza bugünün zorluklarıyla başa çıkma ve geleceğin fırsatlarını yakalama becerisi kazandırın.