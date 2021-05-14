FUTURE OF WORK

Çalışmanın doğası değişti. Hazır mısınız?

Eşi benzeri görülmemiş bu dönüşüm çağında kariyerinizi ve iş gücünüzü geleceğe hazırlayın.

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Çalışmanın geleceğinde harekete geçmenin üç yolu

Otomasyon ve yapay zeka (AI), çalışmanın doğasını değiştiriyor. Sayısız sektörü kapsayan çözümlerle Autodesk, sizin ve işletmenizin hızlı değişimlerle şekillenen geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacak içgörüler, teknolojiler ve eğitimler sunuyor.

1) Yeni çalışma şekilleri hakkında fikir edinin

Hem sektördeki önemli trendler hakkında bilgi edinin hem de bireylerin ve işletmelerin çalışmanın geleceğine nasıl başarılı şekilde uyum sağladığını öğrenin.

  • Geleceğin iş gücüne hazırlıklı olmak için çalışanlarınızın becerilerini bugünden geliştirin

    Yeniden beceri kazandırmaya ve becerileri geliştirmeye odaklanan işletmeler, çalışanlarını bu sürekli teknolojik değişim çağında başarılı olmaya hazırlayabilir.

    Videoyu izleyin (5:43 dk.) (İngilizce)

  • İş gücüne yeni beceriler kazandırarak üretimdeki beceri boşluğunu kapatın

    Üreticilerin ve eğitimcilerin hızla değişen teknolojileri ve nitelikli çalışan eksikliğini nasıl idare ettiğini öğrenin.

    E-kitabı okuyun (İngilizce)

  • Çalışanlar değişen iş gücüne nasıl uyum sağlayabilir

    Otomasyon hemen hemen her sektörü değiştirirken çalışanların başarıya ulaşmak için ömür boyu öğrenme ve yeni esnek öğrenme modellerini benimsemesi gerekiyor.

    Makaleyi okuyun (İngilizce)

  • Yapı tasarımının dördüncü dönüşüm evresi geliyor

    Autodesk'in Başkan Yardımcısı Nicolas Mangon merkezi veriler, otomasyon ve dijital ikizlerin başlattığı dijital dönüşümü açıklıyor.

    Makaleyi okuyun (İngilizce)

Diğer kaynakları keşfedin

2) Yeni teknolojilere kucak açın

Dijital dönüşümün hızına ayak uydurmanıza yardımcı olabilecek teknolojileri ve araçları benimseyerek rekabet gücünüzü koruyun.

  • Mimar ve mühendislerin ekip iş birliğini nasıl yeniden tanımladığını keşfedin

    Şirketlerin uzaktan çalışma protokollerine başarılı şekilde uyum sağlamak için dijital iş birliğini benimseme süreçlerini nasıl hızlandırdığını öğrenin.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

  • Zamandan tasarruf etmek ve kaliteyi iyileştirmek için rutin görevleri otomatikleştirin

    Product Design & Manufacturing Collection ile ürün yaşam döngüsü boyunca süreçleri otomatikleştirin ve iş akışları arasında bağlantı kurun.

    Çözüm paketini inceleyin

  • Bağlantılı verilerden ve ekiplerden işletmenizle ilgili içgörüler edinin

    Kaliteyi proaktif olarak yönetmek, sorunları öngörmek, görevleri otomatikleştirmek ve iş tekrarını azaltmak için proje ekiplerini ve verileri birbirine bağlayın.

    BIM Collaborate'e göz atın

  • Yaratıcı ekipler ve üretimi bulutta bir araya getirin

    Yaratma sürecinin tüm aşamalarında global üretim ekipleri, veriler ve hem fiziksel hem de dijital varlıklar arasındaki bağlantıyı koruyun.

    Yaratıcı proje yönetim yazılımını görün (İngilizce)

3) Yatırımınızı sürekli öğrenmeye yapın

İster bireysel bir çalışan isterseniz de iş gücü oluşturan bir yönetici olun, sürekli öğrenmeye dayalı bir anlayışla hem kendinizi hem işletmenizi başarıya ulaştırabilirsiniz.

  • Sektöre özgü onay belgelerinin değişime ayak uydurmak için neden kilit role sahip olduğunu öğrenin

    Onay belgeleri ve rozetler biçiminde sunulan, kişinin kendi hızında ilerleyebileceği esnek beceri oluşturma olanağı hem çalışanlar hem de işverenler için karşılıklı fayda sağlar.


    Makaleyi okuyun (İngilizce)

  • Sektör genelinde onaylanmış eğitimlerle kariyerinizi şekillendirin

    Bilgi birikiminizi genişletmek için kendinize bir öğrenme rotası belirleyin ve gelecek odaklı becerilerdeki deneyiminizi gösteren Autodesk sertifikaları kazanın.


    Sertifikasyon hakkında bilgi edinin (İngilizce)

  • Güvenilir bir kaynaktan alacağınız eğitimlerle iş gücünüzü geleceğe hazırlayın

    Yetkili bir Autodesk Öğrenme İş Ortağından alacağınız eğitimle çalışanlarınıza bugünün zorluklarıyla başa çıkma ve geleceğin fırsatlarını yakalama becerisi kazandırın.


    Eğitim merkezi bulun (İngilizce)

Öğrenciler ve eğitimciler: Ücretsiz yazılıma, eğitimlere ve daha fazlasına erişin