Grundpelaren för PLM är PDM (engelska), centraliserad datahantering för alla filtyper och all information som rör en produkt. PDM integreras med CAD-system och hjälper till att upprätthålla organisationsstandarder för dataframtagning, granskning och godkännandeprocesser samt branschstandarder. Under design- och konstruktionsfasen av en produkts livscykel spårar PDM ändringar, minskar antalet fel och förbättrar designåteranvändning och samarbete.

Men hur är det med andra avdelningar än konstruktion och andra affärsprocesser som använder produktdata? Det är där PLM kommer in med processer som ger hela företaget åtkomst till data och samarbete under hela produktlivscykeln – från konstruktion och leveranskedja till kvalitet och tillverkning. Autodesk PLM kombinerar PDM- och PLM-funktioner för produktdata och effektiv processhantering under hela produktens livscykel.