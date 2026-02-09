Studior som arbetar med animering (engelska), visuella effekter (VFX) (engelska) och spel (engelska) har i årtionden kämpat med dålig samverkan mellan verktygen i produktionspipelinen. När studiorna stod inför utmaningen att flytta data från en plats till en annan skapade de avancerade pipelines för att hantera datasamverkan, ofta med anpassade verktyg.

Även Pixar hade problem med datautbyte mellan olika applikationer. Efter Pixars film Modig från 2012 bestämde sig studion för att scenbeskrivningarna hade blivit så komplexa att de behövde en riktig lösning. Samma år utvecklade Pixar Universell scenbeskrivning (USD) för att hantera den överväldigande komplexiteten med många olika API:er och filformat i en 3D-pipeline. 2016 släppte Pixar USD som öppen källkod så att det kunde bli en standard för VFX- och animeringsbranschen. Pixar insåg att alla studior hade samma problem att hantera komplexitet och genom att göra Universell scenbeskrivning till öppen källkod skulle det bli ett utökningsbart format som andra parter kunde förbättra och dela fördelarna med alla.

OpenUSD löser flera arbetsflödes- och komplexitetsutmaningar när man skapar 3D-scener. Som en standard med öppen källkod tillhandahåller OpenUSD ett utökningsbart gemensamt språk som är kompatibelt för programvaror och plattformar som är kompatibla med varandra. Systemet med data i flera lager möjliggör icke-destruktiv redigering, för enkelt samarbete. Flera kreatörer kan arbeta med samma element samtidigt med hjälp av versionshanteringsfunktionerna för att slå samman allas arbete i OpenUSD. OpenUSD kan även ge snabb tillgång till enorma datamängder, vilket möjliggör uppspelning i realtid och möjlighet att redigera komplexa scener interaktivt.