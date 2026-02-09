Det finns många fördelar med att använda OpenUSD (tidigare Universell scenbeskrivning) för att hantera scendata. Den första är samverkan – USD skapades för att möjliggöra utbyte av 3D-scendata mellan olika programvaror och plattformar med hjälp av ett gemensamt språk och filformat.
OpenUSD har ett system med lager med två stora fördelar: icke-destruktiv redigering, som gör det lättare för artister att experimentera och modifiera scendata utan risk, och skalbarhet, där artister kan arbeta med separata scenlager och effektivt hantera komplexa scener utan att duplicera massor av data.
Andra fördelar med OpenUSD är versionshantering och samarbetsfunktioner, prestanda och effektivitet, flexibilitet och omfattande branschstöd.