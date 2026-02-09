UNIVERSELL SCENBESKRIVNING

OpenUSD: Skapa digitala världar tillsammans

OpenUSD är standardramverket för branschen vad gäller samarbete om 3D-projekt och kan användas i all Autodesk-programvara, som Maya, 3ds Max och Arnold. Autodesk är en av grundarna av Alliance for OpenUSD, en ideell organisation som utvecklar och utökar ekosystemet med öppen källkod.

En våg som närmar sig en stadsbro med människor som flyr
Stillbild från Ashfall. Bild med tillstånd av Dexter Studios.

Autodesk, Pixar, Apple, Adobe och NVIDIA tar OpenUSD framåt

Alliance for OpenUSD (AOUSD), som bildades 2023 av Pixar, Apple, Adobe, Autodesk och NVIDIA, i samarbete med Joint Development Foundation, främjar fortsatt utveckling och standardisering av OpenUSD för att göra storskaliga 3D-projekt mer hanterbara, effektiva och kreativt ambitiösa.

I takt med att fler organisationer bidrar till utvecklingen av OpenUSD kan alla användare dra nytta av de gemensamma framstegen. Till exempel är Autodesk Mayas USD-plugin-program baserat på de plugin-program med öppen källkod som både Pixar och Animal Logic ursprungligen skrev för att använda USD för Maya. Autodesk har i sin tur gjort sitt Maya-plugin-program för USD till ett projekt med öppen källkod. Under de senaste åren har Autodesk integrerat OpenUSD-arbetsflöden i fler verktyg för innehållsskapande, inklusive 3ds Max,Arnold och Bifrost för Maya.

En astronaut i vit dräkt betraktar en civilisation från en nedslagsplats
Universell scenbeskrivning är en programvaruplattform som gör det möjligt för användare att kombinera digitala tillgångar som skuggning, belysning och geometri med större samarbete. Bild med tillstånd av Tim Burroughs.

Vad är Universell scenbeskrivning (USD)?

Universell scenbeskrivning, som numera kallas OpenUSD, är den mest robusta programvaran med öppen källkod för datautbyte i 3D-scener. Detta mycket samarbetsbaserade system kan innehålla många elementkällor och håller på att bli standard för visuell 3D-medieproduktion, arkitektur, design, tillverkning och andra branscher.

En stor rund struktur avger en stark ljusstråle rakt mot natthimlen på en mörk utomjordisk värld.
OpenUSD hjälper animatörer, arkitekter och CAD-användare att skapa, beskriva och samarbeta kring 3D-projekt. Bild med tillstånd av Oswin Wan.

Så har OpenUSD omdefinierat 3D-medieproduktion

Studior som arbetar med animering (engelska), visuella effekter (VFX) (engelska) och spel (engelska) har i årtionden kämpat med dålig samverkan mellan verktygen i produktionspipelinen. När studiorna stod inför utmaningen att flytta data från en plats till en annan skapade de avancerade pipelines för att hantera datasamverkan, ofta med anpassade verktyg.

Även Pixar hade problem med datautbyte mellan olika applikationer. Efter Pixars film Modig från 2012 bestämde sig studion för att scenbeskrivningarna hade blivit så komplexa att de behövde en riktig lösning. Samma år utvecklade Pixar Universell scenbeskrivning (USD) för att hantera den överväldigande komplexiteten med många olika API:er och filformat i en 3D-pipeline. 2016 släppte Pixar USD som öppen källkod så att det kunde bli en standard för VFX- och animeringsbranschen. Pixar insåg att alla studior hade samma problem att hantera komplexitet och genom att göra Universell scenbeskrivning till öppen källkod skulle det bli ett utökningsbart format som andra parter kunde förbättra och dela fördelarna med alla.

OpenUSD löser flera arbetsflödes- och komplexitetsutmaningar när man skapar 3D-scener. Som en standard med öppen källkod tillhandahåller OpenUSD ett utökningsbart gemensamt språk som är kompatibelt för programvaror och plattformar som är kompatibla med varandra. Systemet med data i flera lager möjliggör icke-destruktiv redigering, för enkelt samarbete. Flera kreatörer kan arbeta med samma element samtidigt med hjälp av versionshanteringsfunktionerna för att slå samman allas arbete i OpenUSD. OpenUSD kan även ge snabb tillgång till enorma datamängder, vilket möjliggör uppspelning i realtid och möjlighet att redigera komplexa scener interaktivt.

Autodesk-programvara med integrerade USD-arbetsflöden

Maya

Programvara för animering, modellering, simulering och rendering i 3D för film, spel och TV

Produktinformation
3ds Max

Programvara för modellering, animering och rendering i 3D för spel- och designvisualisering

Produktinformation
Arnold

Programvara för rendering av global illuminans

Produktinformation
Animerad stad från film
© DISNEY/PIXAR

Så fungerar OpenUSD i Maya och 3ds Max

En stor fördel med OpenUSD är dess systemoberoende design, så att du enkelt kan använda det på flera plattformar och i flera program. Men hur fungerar OpenUSD med lösningar som Maya och 3ds Max?

Integrering
Integreringen är enkel med tillägget USD för Maya och USD för 3ds Max med öppen källkod. Dessa tillägg gör att alla som är inblandade i produktionsprocessen kan arbeta smidigt med Maya, 3ds Max och annan programvara med stöd för OpenUSD efter behov.

Öppen källkod
Precis som OpenUSD används öppen källkod i plugin-programmen USD för Maya ochUSD för 3ds Max, som ständigt utvecklas och förbättras. Användare kan bidra direkt till koden i dessa plugin-program på GitHub.

Använd OpenUSD-funktioner i Arnold och Bifrost

Huvudsyftet med OpenUSD är att låta kreatörer arbeta med sina 3D-världar smidigt på olika plattformar och i olika programvarupaket. Med detta i åtanke har vi sett till att den här funktionen även finns i vår Arnold-programvara för rendering och Bifrosts procedurella VFX-plugin-program för Maya.

Arnold USD

Det finns en rad olika komponenter och verktyg för att använda Arnold med Universell scenbeskrivning, inklusive Hydra Render Delegate, Arnold Procedural för OpenUSD och scheman för att beskriva scener i OpenUSD.

Bifrost USD

Bifrost USD-biblioteket gör det möjligt att manipulera datatyper som lager och faser samt använda Bifrost Graph Editor för att skapa OpenUSD-scendiagram procedurmässigt.

Mänskligt skapad kontra 3D-animerad karaktär i dramatiskt ljus.

OpenUSD är grunden för Autodesk Flow

Autodesk Flow är vårt branschmoln för media och underhållning. Målet är att föra samman team och data under hela produktionslivscykeln, och OpenUSD är kärnan i det. Tack vare OpenUSD-standarden tillåter Autodesk Flow att produktionsdata flyttas smidigt mellan olika verktyg och avdelningar.

Fördelar med OpenUSD

Samverkan

Dela USD-3D-scendata smidigt mellan olika programvaror och verktyg med Universell scenbeskrivnings gemensamma språk och filformat, som utformats för samverkan.

 

Skapa världar utan gränser

USD-programvarans ekosystem kan utökas lika mycket som de 3D-världar som animatörerna skapar med det. API:er kan ändra funktionerna för simulering, rendering, samarbete, redigering, compositing och andra funktioner i ramverket.

 

Konstruktivt samarbete

Systemet med lager i USD-programvaran tillåter icke-destruktiv dataredigering, vilket gör samarbete mellan artister och studior mer givande och mindre riskabelt.

 

Stöd för hela branschen

Alliance for OpenUSD för samman de framstående branschpartnerna Pixar, Adobe, Apple, NVIDIA och Autodesk. Många andra ledande företag går med för att göra OpenUSD till branschstandard.

 

Organiserade elementfiler

Verktyget för att åtgärda element i Universell scenbeskrivning är oberoende av filsystem. Det gör det lättare att organisera, hantera och snabbt komma åt digitala element oavsett vilken datalagringsmodell eller vilka datakällor som används.

 

Praktisk rendering

Hydra-renderingsarkitekturen i USD erbjuder visualiseringsflexibilitet eftersom den fungerar med skräddarsydda plugin-program för renderare från tredje part, som flera leverantörer har skapat.

 

illustration av lager

OpenUSD:s styrka ligger i flera lager

Andra filformat är platta och tillåter inte flera komponenter i samma scen men OpenUSD består av flera lager, vilket är en av dess främsta styrkor. Det gör det möjligt att göra följande:

Kombinera element
Olika element, som ett föremål, en 3D-karaktär, en ljuskälla eller något annat, läggs till i scenen i separata och oberoende men sammankopplade lager, vilket främjar en dynamisk och samarbetsinriktad arbetsmiljö för efterproduktion där kreativiteten kan flöda.

Organisera lager
Lager kan enkelt kombineras och sorteras i OpenUSD utifrån kraven i scenen, så att du kan experimentera för att få den att matcha din vision.

Skapa utan att förstöra
En av de mest användbara aspekterna av OpenUSD är dess icke-destruktiva arbetsflöde. Det innebär att flera personer kan arbeta med samma scen samtidigt, utan att störa varandras bidrag. I praktiken kan du göra redigeringar och ändringar i filerna utan att det påverkar någon annans arbete om de inte väljer att inkludera de ändrade filerna i sin iteration.

Mer information om hur arbetsflödena i OpenUSD-programvaran fungerar, inklusive en live-demo, finns i vårt webbinar: Cracking the case on OpenUSD: How to achieve glorious 3D interoperability.

En astronaut som går på månen
Digitala produktionsbolag, som Dexter Studios, har integrerat OpenUSD-arbetsflöden i sina virtuella produktionspipelines. Bild med tillstånd av Dexter Studios.

Upptäck effektiva studioarbetsflöden med OpenUSD

OpenUSD-arbetsflöden kan göra VFX (engelska) mer effektivt vad gäller tid och kostnad. Dexter Studios, ett digitalt produktionsbolag baserat i Seoul, har använt Universell scenbeskrivning för att effektivisera sina arbetsflöden. Genom att integrera OpenUSD i sina virtuella produktionspipelines har de genererat bilder i världsklass med kortare tidslinjer för efterproduktion. Du kan få mer information i den här videon om att utnyttja OpenUSD och virtuell produktion för effektivitet.

Se hur våra kunder har använt OpenUSD
En stillbild av karaktären Solan som tittar på en spårningspryl. Från The Nordic Christmas Hour TV-special, skapad av Qvisten Animation

Att övervinna komplexiteten i det kreativa arbetsflödet med OpenUSD

Upptäck hur Qvisten Animation övervinner komplexiteten i det kreativa arbetsflödet med hjälp av OpenUSD och revolutionerar sin animeringsprocess med bättre effektivitet och samarbete.

Läs artikeln

Bild med tillstånd av Qvisten Animation

En rymdfarkost som svävar i yttre rymden, omgiven av skräp

Så optimerar Dexter Studios effektiviteten med OpenUSD och virtuell produktion

Dexter Studios, ett digitalt produktionsbolag baserat i Seoul som arbetar med både koreanska och internationella projekt, är kända för sin virtuella produktion och sitt VFX-arbete, däribland projekt som ”Alienoid”, ”Yu Yu Hakusho”, ”Along with the Gods” och ”Gyeongseong Creature”. Dexter Studios har tagit stora steg mot Universell scenbeskrivning (OpenUSD), inklusive smidig integrering i deras pipeline med hjälp av anpassade verktyg för att göra arbetsflöden mer effektiva mellan team.

Läs artikeln

Bild med tillstånd av Dexter Studios

En scen från en långfilm med visuella effekter under efterproduktionen

Öppna standarder i praktiken för VFX-arbetsflöden

Under denna SIGGRAPH-session får du lära dig hur Fin Design + Effects använde öppna standarder, som OpenUSD, tillsammans med Autodesk Flow Production Tracking och Maya för att påskynda ett stort filmprojekt, The Creator.

Visa video (40:26 min.)

Utbildningssessioner från Autodesk University om OpenUSD

Så här uppmuntrar OpenUSD öppet datautbyte

OpenUSD: Vägen till samverkan kring VFX och bortom

 

Upptäck hur OpenUSD öppnar dörren till smidig anslutning i många olika branscher, från filmskapande till arkitektur och ingenjörskonst. Den här videon tar upp hur OpenUSD används i medie- och underhållningsbranschen och hur det implementeras i andra branscher. Dessutom utforskas rollen som Alliance for OpenUSD spelar i utvecklingen av standarden.

Fler OpenUSD-resurser

Få information om AOUSD, alliansen mellan Adobe, Apple, Autodesk, NVIDIA och Pixar för att främja standardiseringen och utvecklingen av USD.

Skapa en OpenUSD-modell, redigera ett USD-lager, spara USD-data och mycket mer med Mayas USD-integrering.

Lyssna på ledande medlemmar i AOUSD – hör hur USD startade och lär dig mer om dess framtid när det gäller att främja samverkan mellan 3D-ekosystem.

Använd OpenUSD i Mayas olika verktygsuppsättning för att spara, redigera och exportera komplexa elementdata som modellering, material, belysning och skuggningsvariationer i en enda USD-behållare.

Hjälp till att utöka integreringen av OpenUSD med Autodesks programvara genom att bidra till den öppna källkoden för USD-plugin-programmen för Maya, 3ds Max, Bifrost och Arnold.

Vanliga frågor om OpenUSD

Hur fungerar Universell scenbeskrivning?

OpenUSD organiserar en 3D-scen i en hierarki av primvärden (föremål/element), som är associerade med attribut (egenskaper). Universell scenbeskrivning använder även flera lager med scendata, där varje lager har sina egna primvärden, attribut och åsidosättningar, som ändrar specifika primvärden och attribut utan att ändra deras ursprungliga data. Varianter och variantuppsättningar möjliggör flera representationer av samma föremål eller scen.

 

Textspråket för USD-fasbeskrivning (USD-fas) beskriver scenhierarki och egenskaper i oformaterade textfiler.

 

På det hela taget är OpenUSD ett effektivt sätt att redigera och samarbeta kring 3D-scendata i olika produktionspipelines och har standardiserats med inbyggt stöd i ledande programvaror.

Vilka är fördelarna med USD?

Det finns många fördelar med att använda OpenUSD (tidigare Universell scenbeskrivning) för att hantera scendata. Den första är samverkan – USD skapades för att möjliggöra utbyte av 3D-scendata mellan olika programvaror och plattformar med hjälp av ett gemensamt språk och filformat.
 

OpenUSD har ett system med lager med två stora fördelar: icke-destruktiv redigering, som gör det lättare för artister att experimentera och modifiera scendata utan risk, och skalbarhet, där artister kan arbeta med separata scenlager och effektivt hantera komplexa scener utan att duplicera massor av data.
 

Andra fördelar med OpenUSD är versionshantering och samarbetsfunktioner, prestanda och effektivitet, flexibilitet och omfattande branschstöd.

Hur kan jag bibehålla färggraderingsdata när jag använder OpenUSD?

OpenUSD fungerar tillsammans med OpenColorIO, en färghanteringslösning med öppen källkod. Det säkerställer att färgerna förblir konsekventa i hela pipeline. OpenColorIO är integrerat med flera Autodesk-lösningar, inklusive 3ds Max, Maya, Arnold och Flame.

Förblir skuggning av föremål och materialtexturer konsekventa när man använder OpenUSD?

Ja, OpenUSD och MaterialX arbetar tillsammans för att säkerställa korrekt rendering och skuggning av föremål, vilket möjliggör konsekvent återgivning av material i 3D-föremål och utseendeutveckling (engelska) på flera plattformar.

Kan USD-scener spelas upp i OpenRV-spelaren?

Ja, OpenUSD och OpenRV fungerar tillsammans, så du kan enkelt granska sekvenser som de är avsedda. Open RV är en version av vår ursprungliga RV-programvara med öppen källkod.

Visa fler vanliga frågor