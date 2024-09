Tandem for AEC tilbys som en rettighet med abonnementer på BIM Collaborate Pro, så du får tilgang til Tandem for AEC som en del av abonnementet på BIM Collaborate Pro. Tandem for AEC inkluderer et ubegrenset antall anlegg, merkede objekter og strømmer, med en grense for visning på opptil 14 dager med tidsseriehistorikk. Antall Tandem for AEC-brukere er pakkeavhengig basert på antall BIM Collaborate Pro-abonnementer. For EBA-kunder er det et frittstående tilbud du kan be om å bli gjort tilgjengelig under Token Flex-avtalen.