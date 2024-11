VFX-artister sier at det beste arbeidet deres er usynlig. Listen for realisme ligger høyt, og publikum kan være nådeløse når de visuelle effektene ikke er helt riktige. I årets Kingdom of the Planet of the Apes er karaktersporingen sømløs – seerne kan oppleve realistiske snakkende aper på skjermen, i samspill med rekvisitter, live-action-karakterer og hverandre.

En av de største utfordringene Winquist og hans tekniske mannskap løste for Rise of the Planet of the Apes i 2011, var muligheten til å utføre bevegelsessporing (mocap) utendørs, utenfor kulissene. «Mocap-teknologien er basert på infrarødt lys, og sollys har en massiv infrarød komponent i seg», sier han. «Så snart du går ut, kjemper du mot det infrarøde lyset som reflekteres av alt.»

Mocap-teamet trenger det Winquist beskriver som «hvite prikker i et hav av svart» for et detaljert opptak. Prikkene refererer til markørene som er festet til mocap-draktene som skuespillerne har på seg. På en innendørs scene kan du bruke kunstig lys uten infrarødt, slik at kameraet enkelt kan fange opp draktmarkørene. Løsningen for karaktersporing ute ble forbedrede markører.

Den nyeste generasjonen markører er små LED-lyskilder som utløser seg synkronisert med lukkeren på kameraet, noe som isolerer dem og filtrerer ut alle andre kilder til infrarødt lys. Kameraoperatørene kan justere eksponeringsinnstillingene slik at infrarødt i sollyset ikke engang fanges opp.

Aktive LED-lys kan imidlertid være skjøre. For Dawn of the Planet of the Apes fra 2014 innkapslet Wētā FX ledninger i beskyttende gummibelagte tråder, slik at de kunne tas utendørs i de fuktige skogene i Vancouver i Canada. Til War for the Planet of the Apes i 2017 gjorde beskyttelseshylsteret det mulig for Wētā FX å ta opptak i enda mer utfordrende miljøer med både snø og vann.