Autodesk biedt veel native Mac-producten voor 3D-modellering, CAD, rendering, animatie, visuele effecten (Engels) en digitale afbeeldingen.

Daarnaast bieden we volledige ondersteuning voor een aantal producten bij gebruik op de Mac in gevirtualiseerde omgevingen, waaronder Parallels Desktop en VMware Fusion. We ondersteunen deze producten ook via Boot Camp, onderdeel van Mac OS X, waarmee u Windows (en Windows-gebaseerde toepassingen) op een Mac kunt installeren en uitvoeren.