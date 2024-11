Aurecon heeft gekozen voor een systeemgebaseerde benadering. Hierin staan verbonden gegevens centraal. Deze gegevens worden op een uniforme wijze besproken, gebruikt en beheerd. "Het is de informatie in de gegevens die toegevoegde waarde biedt. Dat is waar onze klanten ons voor betalen", vat Mackenzie samen. "We leveren onmisbare informatie, in de vorm van een ontwerp, een rapport of noem maar op."

De volgende stap is het implementeren van de modernste technologie om nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe manieren van werken te creëren. Het management van Aurecon gebruikt statusrapporten op basis van het framework voor digitale volwassenheid om beslissingen te nemen over investeringen in technologie die zakelijke kansen bieden. Bijvoorbeeld door geavanceerde automatisering te introduceren, zowel intern als in oplossingen voor klanten. Mackenzie: "Dat is een grote stimulans vanuit het bedrijf om veranderingsprocessen te versnellen."

Aurecon herziet de organisatiestrategie om de paar jaar. Het afgelopen jaar is de focus duidelijk gerichter geworden. "Onze strategie is nu veel concreter. Zo hebben we enkele beslissingen genomen over wat we daadwerkelijk gaan realiseren", zegt Mackenzie. Deze betreffen onder meer automatisering en de opleveringsefficiëntie. "Daarnaast hebben we een strategische beslissing genomen over generatieve AI en over hoe we die technologie kunnen integreren in ontwerpautomatisering."

De weg naar digitale volwassenheid wordt door Mackenzie gekenmerkt als "een samenvloeiing van technologie". "Maar nog belangrijker: het is vooral ook een samenvloeiing van digitale vaardigheden die elkaar versterken. Als we het goed doen en digitale volwassenheid systeemgericht blijven benaderen, bereiken we stap voor stap ons doel om een digitaal concurrerende organisatie te worden."