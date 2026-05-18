Hay una gran variedad de programas de software CAD en 3D, que se adaptan a las necesidades de diseño e ingeniería con distintos niveles de control y funcionalidad. Los programas de modelado de forma libre, como ZBrush y Autodesk Mudbox, representan un extremo del espectro, ya que ofrecen un control dimensional mínimo para que los usuarios esculpan sus diseños de forma similar a la arcilla virtual. Por el contrario, los programas de modelado paramétrico como CATIA, Creo y OnShape ofrecen un control exhaustivo, por lo que cada aspecto del diseño se puede definir meticulosamente mediante cotas y restricciones. Este enfoque crea un historial completo del desarrollo del modelo, lo que permite una personalización avanzada mediante scripts.

Entre estos dos extremos, hay otras técnicas de modelado CAD 3D, como el modelado poligonal (de malla), que usan Blender y Autodesk 3ds Max; el modelado de sólidos, que se encuentra en SolidWorks y SolidEdge, y el modelado de superficies, como el que se ve en software como Autodesk Alias y Rhinoceros. Cada método ofrece ventajas distintas, desde la simple manipulación de formas hasta la creación de modelos complejos listos para su manufactura.