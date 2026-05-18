Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
CAD 3D o diseño tridimensional asistido por computadora es una tecnología para el diseño y la documentación técnica, que sustituye el dibujo manual por un proceso automatizado. Con una computadora, arquitectos, ingenieros y otros profesionales pueden emplear software CAD 3D para representar y visualizar con mayor precisión los objetos en un entorno virtual a través de una colección de puntos en un espacio tridimensional.
Autodesk cuenta con una amplia gama de programas y herramientas CAD 3D para el dibujo y el modelado, que ayudan a explorar y compartir ideas, visualizar conceptos y simular el comportamiento de los diseños antes de su fabricación.
El software CAD 3D mejora los flujos de trabajo profesionales en todas las industrias al ofrecer herramientas avanzadas de diseño, simulación (inglés) y visualización. Más allá de los campos tradicionales, los programas de diseño CAD 3D están impulsando la innovación con aplicaciones en el sector de la salud, el entretenimiento, la educación y la moda, lo que demuestra su versatilidad y gran impacto.
En la manufactura, CAD 3D permite crear y analizar modelos de productos complejos para identificar con antelación los problemas de diseño y ayudar a agilizar el proceso de creación de prototipos. La detección temprana ahorra recursos al reducir la necesidad de prototipos físicos. Además, agiliza los ciclos de desarrollo de productos, ya que se integra perfectamente con los sistemas de manufactura asistida por computadora (CAM) (inglés), lo que garantiza una transición fluida del diseño a la producción.
En arquitectura e ingeniería, el software de diseño CAD 3D permite modelar con mayor precisión estructuras complejas, incorpora análisis ambientales y estructurales, y aprovecha la tecnología de modelado de información para la construcción (BIM) para mejorar la gestión de datos. Este enfoque integral mejora la coordinación de proyectos, reduce errores y disminuye el tiempo y los costos de construcción.
Herramientas CAD 2D y 3D con información mejorada, automatizaciones basadas en IA y características de colaboración. La suscripción incluye AutoCAD en equipos de escritorio, la web y dispositivos móviles y siete conjuntos de herramientas especializadas.
Planifica, diseña, construye y administra edificios con eficaces herramientas para Modelado de información para la construcción.
Poderosas herramientas de diseño e ingeniería de productos para diseño, simulación, visualización y documentación 3D de mecánica.
Software de diseño industrial para creación de bocetos, modelado de conceptos, creación de superficies y visualización. Disponible como Alias Concept, Surface, Design y AutoStudio.
Compra los productos de Autodesk como más te convenga a través de nuestra tienda en línea, el equipo de ventas y los socios autorizados. Elige entre suscripciones mensuales, anuales y de tres años. También puedes echar un vistazo a nuestro plan de pago flexible, que te ofrece acceso al software de diseño CAD 3D según el uso y te permite utilizar cualquier producto cuando lo necesites y pagar solo por lo que usas.
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Autodesk Flex es la solución perfecta para el uso ocasional y proyectos especiales. Compra tokens Flex para acceder a los productos CAD 3D que cumplan los requisitos durante un período de 24 horas y explora nuevos productos de diseño sin comprometerte a un contrato a largo plazo.
Además de utilizarla para crear y diseñar productos y edificios, la tecnología CAD 3D también se puede emplear para promocionar y mostrar esos mismos elementos. En cuanto a los productos, el software de diseño CAD 3D permite a los participantes y a los clientes experimentar de forma inmersiva cómo funciona un producto, o incluso ver un avance de las personalizaciones específicas para cada usuario. El diseño CAD 3D también se puede usar en presentaciones arquitectónicas para clientes a fin de ofrecer visualizaciones de alta calidad e incluso experiencias de realidad aumentada (.es).
Más allá de los campos tradicionales, el diseño CAD 3D está impulsando la innovación con aplicaciones en el sector de la salud, el entretenimiento, la educación y la moda, lo que demuestra su versatilidad y gran impacto.
En el sector de la salud (inglés), el software de diseño CAD 3D está revolucionando la atención al paciente al permitir la personalización de dispositivos médicos y prótesis gracias a la conversión de imágenes en modelos 3D detallados para la planificación quirúrgica.
En la industria del entretenimiento, el diseño CAD 3D ayuda a los artistas a crear efectos visuales (.es) y animaciones (inglés) detallados, lo que mejora la narración mediante simulaciones dinámicas.
Imagen cortesía de Axis Studios
Las instituciones educativas usan el diseño CAD 3D para preparar a los estudiantes para sus carreras profesionales, fomentando una comprensión práctica de los principios y tecnologías del diseño.
Para los diseñadores de moda y joyería, el software CAD 3D ofrece la precisión necesaria para crear diseños complejos y facilita la iteración rápida y la personalización, lo que permite a los diseñadores responder con rapidez a las tendencias del mercado.
Imagen cortesía de Volodymyr Kalyniuk
Autodesk se compromete a ayudar a educar a los líderes del mañana. Obtén acceso gratuito a toda nuestra cartera de productos con el plan Autodesk Educación.
Hay una gran variedad de programas de software CAD en 3D, que se adaptan a las necesidades de diseño e ingeniería con distintos niveles de control y funcionalidad. Los programas de modelado de forma libre, como ZBrush y Autodesk Mudbox, representan un extremo del espectro, ya que ofrecen un control dimensional mínimo para que los usuarios esculpan sus diseños de forma similar a la arcilla virtual. Por el contrario, los programas de modelado paramétrico como CATIA, Creo y OnShape ofrecen un control exhaustivo, por lo que cada aspecto del diseño se puede definir meticulosamente mediante cotas y restricciones. Este enfoque crea un historial completo del desarrollo del modelo, lo que permite una personalización avanzada mediante scripts.
Entre estos dos extremos, hay otras técnicas de modelado CAD 3D, como el modelado poligonal (de malla), que usan Blender y Autodesk 3ds Max; el modelado de sólidos, que se encuentra en SolidWorks y SolidEdge, y el modelado de superficies, como el que se ve en software como Autodesk Alias y Rhinoceros. Cada método ofrece ventajas distintas, desde la simple manipulación de formas hasta la creación de modelos complejos listos para su manufactura.
El modelado 3D de Autodesk con CAD adopta un enfoque híbrido en todo un conjunto de productos de diseño, que combina las ventajas de diversas técnicas de modelado para satisfacer una amplia gama de necesidades de la industria. El software CAD 3D de Autodesk, que incluye AutoCAD, Fusion e Inventor, integra funciones de modelado de sólidos y superficies con capacidades paramétricas para ofrecer un proceso de diseño muy flexible que abarca desde los bocetos iniciales del concepto hasta los modelos finales listos para la manufactura. Fusion combina el modelado de malla y sólido, pasando de una fase de diseño a otra sin problemas.
El amplio conjunto de herramientas de AutoCAD permite realizar una gran variedad de tareas de diseño, lo que lo convierte en una opción versátil para profesionales de todas las disciplinas. Inventor ofrece conjuntos de herramientas especializadas que automatizan el modelado 3D de chapas metálicas, estructuras soldadas, tuberías y componentes eléctricos. Además, cuenta con una eficaz tecnología basada en reglas, lo que permite a los diseñadores CAD 3D crear rápidamente nuevas configuraciones de diseños existentes para el próximo proyecto o para satisfacer las solicitudes de los clientes.
Descubre los diferentes tipos de aplicaciones compatibles con los programas de diseño CAD 3D de Autodesk.
El software CAD 3D se usa ampliamente en el diseño y el desarrollo de productos en industrias como la automotriz (inglés), la aeroespacial, la de bienes de consumo (inglés) y la electrónica.
Los arquitectos y losdiseñadores de edificios (inglés) utilizan software CAD 3D para crear modelos detallados de edificios y estructuras.
Los programas CAD 3D son esenciales en ingeniería mecánica para diseñar maquinaria, herramientas y componentes mecánicos.
Los ingenieros civiles usan software CAD 3D para diseñar proyectos de infraestructura como carreteras (.es), puentes y túneles (inglés).
Descubre las principales ventajas del software de diseño CAD 3D de Autodesk.
El software CAD 3D revoluciona la visualización de diseños al permitir crear representaciones tridimensionales detalladas de los productos con texturas y materiales realistas. Ofrece una interacción dinámica gracias a funciones como la rotación, el zoom y las vistas en sección, lo que permite conocer a fondo las características externas e internas de un diseño. Las herramientas de simulación avanzadas, como Inventor, permiten realizar pruebas de funcionalidad en condiciones reales y ayudan a identificar posibles fallos de diseño en las primeras etapas del proceso de desarrollo. El diseño CAD 3D facilita la colaboración y la comunicación mediante vistas compartidas y presentaciones mejoradas, lo que permite a los equipos y a los participantes proporcionar comentarios y tomar decisiones fundamentadas con mayor facilidad.
El software de diseño CAD 3D, como AutoCAD, acelera los ciclos de desarrollo de productos al permitir a los diseñadores realizar iteraciones y perfeccionar rápidamente sus diseños mediante funciones avanzadas como el modelado directo, el diseño paramétrico y la visualización en tiempo real. Estas herramientas permiten realizar ajustes inmediatos y ofrecen información visual, lo que reduce considerablemente la necesidad de prototipos físicos. La creación de prototipos digitales integrada, la colaboración fluida gracias a las funciones en la nube y las actualizaciones automáticas de la documentación contribuyen a agilizar aún más el proceso de diseño. La capacidad de ampliar y modificar rápidamente los proyectos sin tener que empezar de cero garantiza que los diseñadores puedan adaptarse a los cambios con rapidez, lo que mejora la eficiencia y reduce el tiempo que transcurre desde el concepto hasta la comercialización.
Los programas CAD 3D, como AutoCAD, facilitan la detección y la corrección anticipadas de errores de diseño, lo que minimiza los costosos errores durante la manufactura. Gracias al modelado 3D avanzado, los diseñadores obtienen una visualización completa de sus proyectos y pueden detectar posibles problemas antes de la producción. Las herramientas de simulación pueden analizar el rendimiento de un diseño en diversas condiciones, mientras que la comprobación de interferencias señala las desalineaciones de las piezas en los ensamblajes. La precisión de Autodesk Fusion garantiza mediciones y tolerancias exactas, lo que facilita un proceso de diseño iterativo en el que es fácil realizar y revisar modificaciones. Las características colaborativas permiten obtener comentarios iniciales, lo que reduce aún más los errores. La integración con herramientas y tecnologías de manufactura, como CAM y la impresión 3D, permite crear prototipos directamente a partir de modelos CAD 3D, lo que facilita una revisión final para detectar posibles fallos de diseño.
El software CAD 3D, como AutoCAD, mejora la colaboración en equipo al usar plataformas en la nube y herramientas de colaboración en tiempo real, lo que permite a los miembros del equipo acceder a los diseños, compartirlos y ofrecer comentarios desde cualquier lugar. Gracias a características como las vistas compartidas a las que se puede acceder a través de navegadores web, la compatibilidad con formatos de archivo estándar como DWG y DXF para facilitar la interoperabilidad, y un control de versiones eficiente para el seguimiento de los cambios, AutoCAD mantiene a todos los miembros del equipo sincronizados. Los permisos de acceso personalizables protegen la integridad del diseño, al mismo tiempo que facilitan la colaboración. Las integraciones con herramientas de comunicación mejoran aún más el flujo de trabajo colaborativo, lo que convierte a AutoCAD en una herramienta muy útil para que los equipos distribuidos trabajen juntos.
Este arquitecto está reescribiendo la historia de la arquitectura al combinar el modelado CAD 3D avanzado con su fascinación por la obra de Frank Lloyd Wright para crear reconstrucciones realistas de diseños que nunca se construyeron o que fueron destruidos.
Imagen cortesía de David Romero
Con el software CAD 3D como pilar fundamental de su cambio de carrera, Sarah Wilson pasó del sector de la TI al del diseño de interiores, convirtiendo así su sueño en un próspero negocio.
Imagen cortesía de Osama Aly
Descubre cómo un equipo rompe moldes en la industria de las bicicletas con el poder del diseño CAD 3D. Descubre cómo Fusion agiliza el proceso desde la idea inicial hasta la comercialización para crear productos de ciclismo galardonados.
Aprende los conceptos básicos del uso de las herramientas de desarrollo y creación de scripts del SDK de 3DS Max para crear complementos y herramientas personalizadas para el modelado CAD 3D, la animación y la renderización. También aprenderás consejos y trucos para usar estas herramientas y descubrirás la automatización del diseño.
Descubre cómo la inteligencia artificial y las herramientas de automatización están transformando los flujos de trabajo de diseño CAD 3D. Descubrirás cómo automatizar y optimizar las tareas tediosas, mejorar el control de calidad y cómo apoyar mejor a los equipos de proyecto.
Explora nuestra amplia gama de recursos de aprendizaje para usar nuestra selección de programas de diseño CAD 3D más populares.
En esta serie de clases, podrás hacerte una idea general del uso de CAD. En ella, se abordarán los siguientes temas:
Adelántate en el uso de nuestro software CAD 3D Fusion con este resumen de conocimientos y técnicas esenciales. Entre los temas que se tratan, se incluyen:
Sienta unas bases sólidas para usar Inventor con esta guía de inicio rápido. Al final, podrás realizar muchas acciones con el software, entre ellas:
Tanto si ya eres un usuario experimentado de Revit como si eres principiante, en esta guía de inicio rápido encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el uso de este software de diseño CAD 3D. Entre los temas que se tratan, se incluyen:
Obtén más información sobre el software de diseño CAD 3D con estos tutoriales, consejos y guías.
Consulta las soluciones que CAD 3D ofrece a diseñadores, dibujantes y creadores. Elige el software de diseño CAD 3D adecuado para satisfacer las necesidades y los objetivos específicos del proyecto.
Transforma tu proceso creativo con las funciones de dibujo 3D del software de diseño CAD 3D. Con las herramientas de diseño CAD 3D, puedes dibujar, visualizar y simular maquinaria y arquitectura complejas.
Explora los aspectos básicos del software de diseño CAD 3D. Descubre la versatilidad de CAD, desde el diseño hasta la manufactura, y las ventajas que lo convierten en una herramienta indispensable para los proyectos creativos modernos.
Compara las ventajas únicas de Revit y AutoCAD para el modelado 3D. Descubre cómo cada software de diseño CAD 3D se adapta a diferentes aspectos de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.
Descubre el papel fundamental que desempeña la definición basada en modelos (MBD) en el avance del desarrollo de productos. Descubre cómo la integración del software de diseño CAD 3D puede aumentar la eficiencia, reducir los errores y mejorar la colaboración en los proyectos.
Con AutoCAD Web, puedes acceder a las funciones y la flexibilidad del diseño CAD 3D de AutoCAD en línea, directamente desde tu navegador. Es ideal para diseñar, editar y compartir planos CAD 3D desde cualquier lugar.
El software de diseño CAD 3D permite al usuario incluir cotas precisas en los dibujos. Con el diseño CAD 3D, es mucho más eficiente actualizar un dibujo y se simplifica el uso compartido de archivos.
El software de diseño CAD 3D ofrece muchas ventajas, entre las que se incluyen:
Los programas de diseño CAD 3D los utilizan muchos profesionales diferentes, como arquitectos, ingenieros mecánicos y eléctricos, diseñadores de interiores, ingenieros civiles, arquitectos paisajistas, diseñadores industriales, de P&ID y de tuberías, ingenieros de plantas y MEP, topógrafos, planificadores urbanos y especialistas en GIS.
Sí, los estudiantes y los educadores pueden obtener acceso educativo gratuito, durante un año, a los productos y los servicios de Autodesk; esta suscripción es renovable mientras sigan cumpliendo los requisitos. Obtén más información.
El programa de diseño CAD 3D en línea AutoCAD Web ahora se incluye con la suscripción a AutoCAD o AutoCAD LT. Te permite trabajar a distancia y colaborar con tus compañeros en AutoCAD mediante el navegador de Internet de la computadora. AutoCAD, AutoCAD LT y las aplicaciones web y para dispositivos móviles de AutoCAD ofrecen flujos de trabajo conectados a través de los principales proveedores de almacenamiento en la nube, como Box, Dropbox, Google Drive y OneDrive. Estas integraciones de almacenamiento en la nube te permiten almacenar los archivos DWG donde desees y trabajar con AutoCAD en cualquier momento y en todo lugar.
Sí, Autodesk ofrece certificaciones de diseño CAD en 3D para productos como AutoCAD, Fusion 360, Inventor y Revit. Para obtener una lista completa de los productos disponibles para la certificación y detalles sobre ella, visita Certificación de Autodesk (inglés).
El software de diseño CAD 2D se especializa en la creación de dibujos bidimensionales y es muy apreciado por su precisión en planos arquitectónicos y de ingeniería, además de ofrecer una curva de aprendizaje más sencilla. Por el contrario, el software CAD 3D permite diseñar y visualizar objetos en tres dimensiones, algo fundamental para el diseño de productos y la ingeniería mecánica gracias a sus avanzadas funciones de modelado, simulación y análisis. Aunque el diseño CAD 3D tiene una curva de aprendizaje más pronunciada, ofrece una visión completa de los diseños, lo que permite examinarlos en detalle desde cualquier ángulo.
La gama de software de diseño CAD 3D de Autodesk incluye AutoCAD, Revit y Autodesk Fusion, y destaca por su excepcional flexibilidad al ser compatible con una amplia variedad de formatos de archivo.
Una de las principales ventajas de usar software CAD 3D es que sirve para optimizar los diseños tanto para la producción como para el uso final. La tecnología CAD 3D permite a los diseñadores e ingenieros crear modelos detallados y precisos y visualizarlos desde cualquier ángulo para detectar problemas y perfeccionar piezas específicas. Las herramientas de diseño CAD 3D, como la simulación y el diseño iterativo mejorado con aprendizaje automático, también ayudan a optimizar los modelos y las piezas.
Sí, TinkerCAD es un programa gratuito de diseño CAD 3D apto para principiantes, menores y usuarios ocasionales. También puedes descargar Fusion para uso personal de forma gratuita (inglés), siempre y cuando no lo utilices con fines comerciales. También ofrecemos versiones de prueba gratuitas de nuestros programas de diseño CAD 3D para que puedas manejarlos antes de comprarlos.