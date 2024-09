¿Qué es la impresión 3D?

La impresión 3D es un proceso rápido de creación de prototipos y manufactura personalizable en masa, además de una tecnología que permite la creación de geometrías complejas que antes no eran posibles mediante otros procesos de fabricación. También es una tecnología de manufactura digital que no requiere cambios de herramientas para las piezas revisadas, por lo que no hay periodos de inactividad entre las revisiones del producto o la fabricación de productos completamente nuevos.