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El formato de archivo DWG es uno de los principales estándares de la industria para el intercambio de datos de diseño CAD entre delineantes, arquitectos e ingenieros. Los archivos DWG se pueden crear y editar en muchas herramientas de software de Autodesk, incluido AutoCAD, que utiliza .dwg como formato de archivo nativo. El entorno de tecnología DWG no solo te permite dibujar, renderizar, anotar y medir geometría 2D y 3D, sino que también te permite interactuar con mapas, fotografías, BIM, datos de nubes de puntos (inglés) y mucho más, además de almacenarlos.
Desarrollada por Autodesk, la tecnología TrustedDWG® es la forma original, eficiente y precisa de almacenar datos de diseño mediante archivos DWG. La función TrustedDWG permite verificar si los archivos de dibujo se guardaron por última vez con una aplicación que no era de Autodesk o basada en RealDWG. En el software de Autodesk como AutoCAD y AutoCAD LT, el sistema puede avisarte de que hay archivos con los que Autodesk podría no ser compatible o de los que no puede garantizar la integridad o la compatibilidad dentro de la aplicación.
Puedes trabajar con archivos DWG mediante muchas herramientas de software de Autodesk, incluidas AutoCAD, Revit e Inventor. Dado que el formato DWG se ha convertido en un formato de archivo muy utilizado en la industria del diseño, Autodesk ofrece licencias para el kit de herramientas de desarrollo de software RealDWG®, que permite crear archivos DWG y DXF™ que cumplen con los estándares establecidos por Autodesk y el sistema de verificación TrustedDWG®.
Aprovecha los visores DWG como Autodesk Viewer, DWG TrueView y AutoCAD Web para ver archivos DWG sin necesidad de tener AutoCAD instalado. Ideal para revisiones rápidas de clientes y colaboración entre equipos.
Con AutoCAD Web, puedes ver y marcar archivos DWG 2D y 3D en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Accede a los comandos principales de AutoCAD para realizar modificaciones sencillas y diseños básicos en la versión completa con una versión de prueba de AutoCAD Web.
Convierte archivos DWG a nuevos formatos en tan solo cuatro pasos con Autodesk DWG TrueView. (Disponible para Windows) Convierte archivos DWG a archivos JPG, PNG, STL, DXF y CSDX.
Los productos desarrollados en C++ o .NET obtienen una ventaja competitiva gracias a la capacidad de leer y escribir archivos DWG directamente desde el código fuente. Ofrece con total confianza productos completamente compatibles con la versión 14 de AutoCAD.
Aunque AutoCAD y Fusion son imprescindibles para crear y editar modelos CAD, los visores DWG ofrecen una forma sencilla de revisar y compartir diseños, lo que resulta perfecto para los participantes que no necesitan todas las funciones de diseño.
Los visores DWG ofrecen una interfaz intuitiva, lo que facilita a los clientes y a los miembros del equipo la exploración de modelos sin necesidad de formación especializada.
Muchos visores DWG son gratuitos, lo que ofrece a los participantes en el proyecto una forma cómoda de mantenerse informados sin necesidad de invertir en software adicional.
Visualiza archivos DWG en dispositivos móviles o en la nube: ideal para revisiones rápidas y para colaborar sobre la marcha.
Aunque son una alternativa más ligera que el software de diseño CAD, los lectores de archivos DWG ofrecen una representación precisa de los modelos y los datos asociados en la que puedes confiar.
DWG es uno de los formatos de archivo CAD más utilizados, ya que ofrece flexibilidad y compatibilidad con diversos flujos de trabajo de diseño. Entre sus ventajas clave, se incluyen:
Los archivos DWG pueden contener datos geométricos 2D y 3D, anotaciones, colores, capas y metadatos, todo en un solo archivo.
Los archivos DWG se han optimizado para el almacenamiento y el intercambio, lo que facilita la colaboración.
Los archivos DWG permiten integrar a la perfección bocetos 2D y modelos 3D a lo largo de todo el proceso de diseño.
El formato DWG fue desarrollado originalmente por Mike Riddle a finales de la década de 1970 y, tras cederse la licencia a Autodesk en 1982, se convirtió en el formato de archivo nativo de lo que entonces era nuestro incipiente software AutoCAD. A lo largo de las décadas, DWG ha pasado de permitir el dibujo 2D a ofrecer modelado 3D y colaboración en la nube, lo que ayuda a los diseñadores a trabajar de forma más eficiente en todas las plataformas. Hoy en día, Autodesk sigue mejorando el formato de archivo DWG para garantizar que siga siendo compatible con las tecnologías emergentes, incluidos los flujos de trabajo que incorporan herramientas de diseño basadas en IA.
La tecnología de archivo DWG ofrece la capacidad para moldear, renderizar, dibujar, anotar y medir. Aunque todavía se asocia comúnmente con AutoCAD, la tecnología DWG es una parte integral de muchos de nuestros productos de diseño CAD.
La tecnología TrustedDWG™ le permite conocer las posibles faltas de compatibilidad cuando un archivo no se guardó por última vez con un software de Autodesk e identifica los archivos que podrían no ser compatibles con el software de Autodesk.
Colaboración y comparación con DWG
Descubre cómo AutoCAD te permite colaborar y comparar fácilmente archivos DWG. En esta lección con el instructor Shaun Bryant, aprenderás a utilizar las herramientas de dibujo compartido y vista compartida en AutoCAD, usar AutoCAD Web para compartir información de diseño, comparar versiones de archivos DWG y mucho más.
En este breve tutorial, descubrirás todo lo que puedes hacer con la característica Comparar DWG de AutoCAD. Los temas incluyen:
Obtén más información sobre el uso de Comparar DWG, que incluye:
En este breve tutorial, descubrirás cómo vincular archivos y modelos dentro de un proyecto existente. Entre los temas que se tratan, se incluyen:
En este tutorial, descubre cómo exportar vistas y planos a varios formatos CAD, como DWG, DXF y otros. Entre los temas que se tratan, se incluyen:
Los archivos DWG creados con software de Autodesk o basados en RealDWG se pueden abrir y ver con una suscripción al software de Autodesk, incluidos AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Revit y Inventor. También puedes usar nuestros visores DWG, incluido Autodesk Viewer en línea o DWG TrueView en Windows.
AutoCAD Web permite usar AutoCAD en la web o en dispositivos móviles para revisar y marcar archivos DWG 2D o 3D, así como crear dibujos básicos 2D.
Aunque tanto DWG como DXF son formatos de archivo para software de diseño CAD, los archivos DWG son el formato exclusivo de Autodesk, creado en 1982, mientras que DXF es un estándar de formato de archivo abierto. Ambos formatos de archivo tienen funciones similares para guardar imágenes en 2D y 3D, pero el formato DWG permite guardar una mayor variedad de archivos. Además, el código binario del formato DWG da como resultado archivos un 25% más pequeños que los archivos DXF, que usan codificación basada en texto. Muchos diseñadores usan DWG para trabajar y luego exportan a DXF para compartir sus diseños.
Los programas más utilizados para editar archivos .dwg son Autodesk AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Inventor y Revit. También hay algunos programas que no son de Autodesk que permiten abrir archivos DWG y editarlos.
Puedes editar archivos DWG en línea mediante AutoCAD Web. AutoCAD Web te permite usar AutoCAD en un navegador web para editar, revisar y crear archivos de diseño CAD DWG.
Con AutoCAD Web, puedes usar AutoCAD en tu dispositivo móvil para revisar y marcar archivos DWG 2D o 3D, así como crear dibujos básicos 2D. Más información.
Autodesk ofrece un conjunto de visores DWG gratuitos que permiten ver diversos archivos CAD (DXF, DWG, DWT, DXB, DGN, DWF) sin conexión, en dispositivos móviles o directamente en el navegador web.
Para quienes solo necesiten visualizar archivos, ofrecemos visores gratuitos sin suscripción. Si estás realizando la transición a un usuario designado, asegúrate de aprovechar las ofertas de canje de licencias disponibles.