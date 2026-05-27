El formato DWG fue desarrollado originalmente por Mike Riddle a finales de la década de 1970 y, tras cederse la licencia a Autodesk en 1982, se convirtió en el formato de archivo nativo de lo que entonces era nuestro incipiente software AutoCAD. A lo largo de las décadas, DWG ha pasado de permitir el dibujo 2D a ofrecer modelado 3D y colaboración en la nube, lo que ayuda a los diseñadores a trabajar de forma más eficiente en todas las plataformas. Hoy en día, Autodesk sigue mejorando el formato de archivo DWG para garantizar que siga siendo compatible con las tecnologías emergentes, incluidos los flujos de trabajo que incorporan herramientas de diseño basadas en IA.