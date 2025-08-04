Autodesk Forma: aumenta tu productividad durante la fase de diseño

Si ya dispones de la AEC Collection, puedes acceder a Forma sin costo adicional.

¿Qué es Autodesk Forma?

Autodesk Forma es tu software de referencia en la nube potenciado por inteligencia artificial para la planificación y el diseño basados en datos. Combina Forma con tus herramientas preferidas, como Revit y ACC, entre otras. Los arquitectos y diseñadores usan Forma para lo siguiente:

  • Mantente al día con los plazos: configura proyectos con solo unos clics, obtén métricas de área automáticas y utiliza automatizaciones basadas en IA para eliminar tareas manuales tediosas y dedicar más tiempo al diseño.

  • Olvídate de las conjeturas: toma decisiones fundamentadas con datos contextuales y análisis por IA en tiempo real de ruido, viento, carbono incorporado y mucho más.

  • Mejora el trabajo en equipo en la nube: presenta una visión de diseño convincente, garantiza la coordinación y agiliza las revisiones de diseño con Forma Board. 

Autodesk Forma se incluye en la AEC Collection

¿Ya tienes la AEC Collection? En ese caso, tendrás acceso a Autodesk Forma sin costo adicional. La AEC Collection ofrece un paquete rentable de software CAD, BIM y en la nube para diseñadores, constructores y fabricantes.

Gestiona tus necesidades de diseño y planificación en un solo lugar

Contexto del emplazamiento

Agiliza la configuración del emplazamiento con datos contextuales al alcance de la mano y ahorra trabajo adicional al convertir tu propuesta de Forma en un proyecto de Revit con ubicación geográfica.

Modelo en Forma que muestra el análisis solar

Modelado 3D

Crea, explora e itera conceptos de masa con las herramientas de diseño intuitivas de Forma o conéctate a tus herramientas existentes y transfiere la geometría a Forma.

Serie de casas adosadas modeladas en Autodesk Forma junto a árboles

Análisis ambiental

Toma decisiones de diseño fundamentadas en datos, evalúa distintas alternativas y optimiza el rendimiento de construcción con los análisis intuitivos de Forma.

Video: uso de Forma Board para visualizar resultados y comparaciones

Forma Board

Recopila ideas, métricas, elementos visuales y comentarios con Forma Board. Garantiza la coordinación del equipo y facilita la aprobación de los clientes desde las primeras etapas del proyecto.

Últimas características y novedades de Forma

Propuesta de Forma en Revit que muestra una serie de torres residenciales

BLOG

Conectar Forma con Revit

Descubre un flujo de trabajo más fluido desde el concepto hasta el diseño detallado.

Uso de Forma Board para añadir comentarios del proyecto

BLOG

Forma Board para la colaboración

Fomenta la colaboración entre clientes y consultores desde el inicio del proyecto.

Visualización de Forma en el panel de navegación de ACC

BLOG

ACC y Forma

Conecta los procesos de diseño y construcción.

Análisis rápido de opciones de emplazamiento en Autodesk Forma (video: 1:58 min)

Entrega más con menos estrés gracias a Autodesk AI

Las herramientas impulsadas por IA de Forma te permiten crear, analizar y optimizar más opciones que nunca.

Tutorial sobre la realización de análisis y comparaciones visuales en Autodesk Forma (video: 6:10 min)

Fácil de aprender

"La curva de aprendizaje accesible permitió que el equipo pudiera comenzar a trabajar en muy poco tiempo". - Páraic Walsh, director de tecnología de diseño y digital de Gray Puksand

Conecta Forma con tus herramientas existentes para obtener flujos de trabajo eficientes

Envía tus propuestas de Forma a Revit para agilizar el proceso de diseño detallado.

Consulta directamente los archivos de Docs y los planos de Revit en Forma Board.

Automatiza tareas repetitivas con la extensión de Dynamo Player.

Cambia sin dificultades entre las tareas de diseño y construcción.

Lleva tu geometría directamente de Rhino a Forma

Ve más allá con las API y las extensiones de Autodesk Forma

Personaliza Forma mediante la creación de tus propias extensiones o utiliza la creciente biblioteca de extensiones de terceros.

Ejecuta tu primer análisis en Autodesk Forma ahora

Disponible como parte de la AEC Collection o como suscripción independiente.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Autodesk Forma?

El producto comercial Autodesk Forma es el primer conjunto de funciones de la nube de la industria de AEC. Forma proporciona eficaces y sencillas herramientas impulsadas por IA a los arquitectos y los diseñadores que trabajan en el diseño previo y esquemático. Disponible como parte de la AEC Collection o una suscripción autónoma.

¿Quiénes son los usuarios de Autodesk Forma?

Cualquiera que participe en el diseño previo y esquemático puede utilizar Forma. Tanto si eres arquitecto, urbanista o promotor inmobiliario, Autodesk Forma te ayuda a tomar las decisiones correctas durante la fase de planificación.

¿En qué se diferencia Autodesk Forma de la plataforma de Autodesk?

La plataforma de Autodesk consta de nubes de la industria y un conjunto de servicios comunes basados en la nube que proporcionarán un entorno unificado que conecta las herramientas, los datos y las funciones que tanto tú como tus socios necesitan en cada fase de un proyecto.

 

Autodesk ha lanzado el producto comercial Autodesk Forma, un conjunto inicial de funciones en la nube de la industria de AEC para el diseño previo y esquemático. 

¿Cuáles son los precios y la disponibilidad de Autodesk Forma?

El precio de una suscripción a Autodesk Forma es de al mes, al año.

 

Autodesk Forma también está disponible en la Architecture, Engineering & Construction Collection. El precio de la suscripción a la Architecture, Engineering & Construction Collection es de al mes, al año. Visita la AEC Collection para obtener más información.

¿Cómo se inicia sesión en Autodesk Forma?

Si tienes una suscripción activa autónoma o a la AEC Collection, puedes iniciar sesión en Forma con tu cuenta de Autodesk Account. Inicia sesión en Forma aquí.

 

¿No eres suscriptor? Puedes optar a una versión de prueba gratuita.

 

¿Eres estudiante o docente? Obtén software gratuito para estudiantes y docentes (.mx).

¿Cómo convierto mi versión de prueba gratuita de Autodesk Forma en una suscripción de pago?

Compra Autodesk Forma aquí. Cuando compres tu suscripción, escribe la misma dirección de correo electrónico y contraseña que usaste para iniciar sesión en la versión de prueba. Obtén más información acerca de cómo convertir una versión de prueba en una suscripción de pago.

 

Forma también se incluye en el paquete de software de la AEC Collection. Obtén más información.

¿Qué nivel de seguridad presenta Autodesk Forma?

Visita el Centro de confianza de Autodesk para obtener información sobre cómo generamos confianza, salvaguardamos tus activos, respondemos a incidentes de seguridad y protegemos tus datos.

¿Cómo se conecta Autodesk Forma con otros productos de Autodesk y aplicaciones externas?

Autodesk Forma admite la importación y la exportación de una amplia gama de software de AEC, incluida la compatibilidad con IFC y OBJ, así como conexiones con Revit, Dynamo y Rhino.

¿En qué ubicaciones ofrece Autodesk Forma datos automatizados?

Las fuentes de datos disponibles varían de un país a otro. Encontrarás un desglose de los productos disponibles en tu mercado aquí.

¿Qué relación tiene Spacemaker con Autodesk Forma?

El 8 de mayo de 2023, lanzamos al mercado el producto comercial Forma, que combinaba muchas de las funciones de inteligencia artificial y análisis predictivo de Spacemaker para el diseño arquitectónico y la planificación urbana en fases iniciales con muchas de las herramientas de modelado conceptual de FormIt. También hemos añadido nuevas funciones, como una mayor disponibilidad de datos y nuevos análisis.

 

Como muchas de las funciones de Spacemaker se encuentran ahora disponibles en Forma, hemos retirado el software Spacemaker y los suscriptores existentes se han migrado a Forma.

¿Qué funciones de IA hay actualmente en Autodesk Forma?

Autodesk AI ayuda a los usuarios de Forma a tomar decisiones fundamentadas durante la fase de planificación, lo que les permite dedicar más tiempo a la creatividad y la exploración. Entre las funciones de IA, se incluyen las siguientes:

  • Diseño generativo con automatización de emplazamientos: esta característica agiliza considerablemente el proceso de diseño de la disposición del emplazamiento y del edificio, lo que permite a los usuarios explorar y evaluar una gama más amplia de opciones.
  • Análisis rápido de ruido y viento: la información en tiempo real impulsada por IA sobre el ruido y el viento ayuda a los usuarios a iterar y optimizar los diseños de los emplazamientos.
  • Análisis del carbono incorporado: esta característica proporciona resultados casi instantáneos al detallar los datos de carbono incorporado del ciclo de vida con visualizaciones e información accesibles.

¿Qué hace Autodesk para garantizar el uso responsable y ético de la IA y el aprendizaje automático?

Algunas funciones de Autodesk AI no aprovechan el aprendizaje automático y, por lo tanto, no requieren datos para el entrenamiento de los modelos subyacentes. Cuando una función de IA requiere datos para el entrenamiento, Autodesk utiliza diferentes fuentes de datos según la función. Puedes obtener más información sobre si una función de Autodesk AI se basa en el aprendizaje automático y qué fuentes de datos se utilizan para el entrenamiento en la tarjeta de transparencia de IA de la característica, que se encuentra en la sección de Centro de confianza de Autodesk

