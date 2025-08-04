Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Autodesk Forma es tu software de referencia en la nube potenciado por inteligencia artificial para la planificación y el diseño basados en datos. Combina Forma con tus herramientas preferidas, como Revit y ACC, entre otras. Los arquitectos y diseñadores usan Forma para lo siguiente:
Mantente al día con los plazos: configura proyectos con solo unos clics, obtén métricas de área automáticas y utiliza automatizaciones basadas en IA para eliminar tareas manuales tediosas y dedicar más tiempo al diseño.
Olvídate de las conjeturas: toma decisiones fundamentadas con datos contextuales y análisis por IA en tiempo real de ruido, viento, carbono incorporado y mucho más.
Mejora el trabajo en equipo en la nube: presenta una visión de diseño convincente, garantiza la coordinación y agiliza las revisiones de diseño con Forma Board.
¿Ya tienes la AEC Collection? En ese caso, tendrás acceso a Autodesk Forma sin costo adicional. La AEC Collection ofrece un paquete rentable de software CAD, BIM y en la nube para diseñadores, constructores y fabricantes.
Agiliza la configuración del emplazamiento con datos contextuales al alcance de la mano y ahorra trabajo adicional al convertir tu propuesta de Forma en un proyecto de Revit con ubicación geográfica.
Crea, explora e itera conceptos de masa con las herramientas de diseño intuitivas de Forma o conéctate a tus herramientas existentes y transfiere la geometría a Forma.
Toma decisiones de diseño fundamentadas en datos, evalúa distintas alternativas y optimiza el rendimiento de construcción con los análisis intuitivos de Forma.
Recopila ideas, métricas, elementos visuales y comentarios con Forma Board. Garantiza la coordinación del equipo y facilita la aprobación de los clientes desde las primeras etapas del proyecto.
Descubre un flujo de trabajo más fluido desde el concepto hasta el diseño detallado.
Fomenta la colaboración entre clientes y consultores desde el inicio del proyecto.
Las herramientas impulsadas por IA de Forma te permiten crear, analizar y optimizar más opciones que nunca.
"La curva de aprendizaje accesible permitió que el equipo pudiera comenzar a trabajar en muy poco tiempo". - Páraic Walsh, director de tecnología de diseño y digital de Gray Puksand
- Margaret Yoo, asociada sénior de RSP (Singapur)
de ahorro de tiempo en la creación de estudios de volumen
- Wayne Dunkelberger, director creativo de BBA
de aumento en la eficiencia mediante la consolidación de tareas y software
- Axel Kristoffersen, arquitecto y director ejecutivo de PKA
de crecimiento de la empresa impulsado por los contratos obtenidos con la ayuda de Forma
Personaliza Forma mediante la creación de tus propias extensiones o utiliza la creciente biblioteca de extensiones de terceros.
El producto comercial Autodesk Forma es el primer conjunto de funciones de la nube de la industria de AEC. Forma proporciona eficaces y sencillas herramientas impulsadas por IA a los arquitectos y los diseñadores que trabajan en el diseño previo y esquemático. Disponible como parte de la AEC Collection o una suscripción autónoma.
Cualquiera que participe en el diseño previo y esquemático puede utilizar Forma. Tanto si eres arquitecto, urbanista o promotor inmobiliario, Autodesk Forma te ayuda a tomar las decisiones correctas durante la fase de planificación.
La plataforma de Autodesk consta de nubes de la industria y un conjunto de servicios comunes basados en la nube que proporcionarán un entorno unificado que conecta las herramientas, los datos y las funciones que tanto tú como tus socios necesitan en cada fase de un proyecto.
Autodesk ha lanzado el producto comercial Autodesk Forma, un conjunto inicial de funciones en la nube de la industria de AEC para el diseño previo y esquemático.
El precio de una suscripción a Autodesk Forma es de
Autodesk Forma también está disponible en la Architecture, Engineering & Construction Collection. El precio de la suscripción a la Architecture, Engineering & Construction Collection es de
Si tienes una suscripción activa autónoma o a la AEC Collection, puedes iniciar sesión en Forma con tu cuenta de Autodesk Account. Inicia sesión en Forma aquí.
¿No eres suscriptor? Puedes optar a una versión de prueba gratuita.
¿Eres estudiante o docente? Obtén software gratuito para estudiantes y docentes (.mx).
Compra Autodesk Forma aquí. Cuando compres tu suscripción, escribe la misma dirección de correo electrónico y contraseña que usaste para iniciar sesión en la versión de prueba. Obtén más información acerca de cómo convertir una versión de prueba en una suscripción de pago.
Forma también se incluye en el paquete de software de la AEC Collection. Obtén más información.
Visita el Centro de confianza de Autodesk para obtener información sobre cómo generamos confianza, salvaguardamos tus activos, respondemos a incidentes de seguridad y protegemos tus datos.
Autodesk Forma admite la importación y la exportación de una amplia gama de software de AEC, incluida la compatibilidad con IFC y OBJ, así como conexiones con Revit, Dynamo y Rhino.
Las fuentes de datos disponibles varían de un país a otro. Encontrarás un desglose de los productos disponibles en tu mercado aquí.
El 8 de mayo de 2023, lanzamos al mercado el producto comercial Forma, que combinaba muchas de las funciones de inteligencia artificial y análisis predictivo de Spacemaker para el diseño arquitectónico y la planificación urbana en fases iniciales con muchas de las herramientas de modelado conceptual de FormIt. También hemos añadido nuevas funciones, como una mayor disponibilidad de datos y nuevos análisis.
Como muchas de las funciones de Spacemaker se encuentran ahora disponibles en Forma, hemos retirado el software Spacemaker y los suscriptores existentes se han migrado a Forma.
Autodesk AI ayuda a los usuarios de Forma a tomar decisiones fundamentadas durante la fase de planificación, lo que les permite dedicar más tiempo a la creatividad y la exploración. Entre las funciones de IA, se incluyen las siguientes:
Algunas funciones de Autodesk AI no aprovechan el aprendizaje automático y, por lo tanto, no requieren datos para el entrenamiento de los modelos subyacentes. Cuando una función de IA requiere datos para el entrenamiento, Autodesk utiliza diferentes fuentes de datos según la función. Puedes obtener más información sobre si una función de Autodesk AI se basa en el aprendizaje automático y qué fuentes de datos se utilizan para el entrenamiento en la tarjeta de transparencia de IA de la característica, que se encuentra en la sección de Centro de confianza de Autodesk.