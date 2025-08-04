La plataforma de Autodesk consta de nubes de la industria y un conjunto de servicios comunes basados en la nube que proporcionarán un entorno unificado que conecta las herramientas, los datos y las funciones que tanto tú como tus socios necesitan en cada fase de un proyecto.

Autodesk ha lanzado el producto comercial Autodesk Forma, un conjunto inicial de funciones en la nube de la industria de AEC para el diseño previo y esquemático.