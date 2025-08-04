Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Conoce las métricas de área pertinentes del emplazamiento y evalúa cómo influyen las decisiones de diseño en el alcance del proyecto.
Evalúa la exposición al sol del emplazamiento mediante la evaluación de las horas de luz solar en diversos puntos del suelo o de la fachada del edificio en cualquier fecha.
Identifica y vuelve a diseñar las áreas con insuficiente o excesiva luz diurna para asegurarte de que el proyecto cumple los requisitos de este tipo de iluminación.
Utiliza un análisis de viento detallado o rápido para evaluar cómo se ve afectada la masa del edificio por el estado del viento in situ.
Mejora la comodidad térmica de las áreas exteriores mediante los resultados de análisis basados en los datos del sol, el viento y la meteorología local.
Mide los efectos del carbono incorporado en los edificios y trabaja por alcanzar los objetivos de carbono con cambios iterativos en el diseño y los parámetros.
Evalúa las condiciones acústicas del emplazamiento con respecto al ferrocarril y las carreteras mediante un análisis rápido o detallado del ruido y calibra el efecto de las decisiones de diseño en la reducción del sonido.
Identifica el potencial anual de energía solar de un emplazamiento y la ubicación óptima de los paneles y optimiza las decisiones de diseño para cumplir los objetivos de sustentabilidad.
Crea tus propias extensiones de análisis personalizadas con la API de Forma y amplía así las funciones disponibles.
Utiliza una combinación de herramientas de Forma e Insight for Revit para optimizar el análisis de carbono incorporado y operativo desde el concepto hasta el diseño arquitectónico detallado. Disponible en la AEC Collection.
El análisis de impacto medioambiental (EIA) es el proceso mediante el que arquitectos, diseñadores y planificadores evalúan los posibles efectos medioambientales de un proyecto de construcción para garantizar un desarrollo sustentable y orientado a los resultados. Un EIA eficaz tiene en cuenta diversos factores y alternativas de diseño para identificar los efectos medioambientales del proyecto. A menudo, estos factores son locales o regionales y siguen una lista de verificación de un órgano regulador. Entre las técnicas para ejecutar un EIA, se incluyen las siguientes:
Determinación del alcance y selección del proyecto
Métodos de evaluación del impacto
Técnicas de comparación
Técnicas de presentación y análisis de datos
Entre las distintas funciones de análisis medioambiental de Autodesk Forma, se incluyen el análisis de las horas de sol, del potencial de luz diurna, de energía solar, de carbono incorporado, de ruido, microclimático, de viento y de área.
Los análisis de impacto medioambiental de Forma te permiten adoptar principios de diseño basados en resultados en la propia fase de planificación inicial. Esto te permite realizar lo siguiente:
Los análisis rápidos de Forma, como los de viento y ruido, utilizan aprendizaje automático (ML) para ofrecer predicciones fundamentadas casi instantáneas, cuya precisión es comparable a la de los análisis a gran escala y que pueden emplearse como análisis previo para la experimentación rápida. Al contar con acceso inmediato a los efectos de las propuestas, los profesionales pueden reaccionar rápidamente a estos datos durante la fase de diseño, justo en el momento en que se suelen tomar decisiones precipitadas. Los modelos de aprendizaje automático acercan estos conocimientos al flujo de trabajo de diseño, lo que ofrece orientación en tiempo real, tras lo cual los análisis detallados de Forma permiten una verificación más precisa.
El análisis del potencial de luz diurna evalúa la cantidad de cielo visible desde una zona específica de la fachada y estima cómo esto influye en la necesidad de ventanas para garantizar condiciones óptimas de iluminación interior.
El análisis de las horas de sol identifica el número de horas de luz solar en diferentes puntos del suelo y de la fachada del edificio. Esto ayuda a comprender las necesidades de sombreado de una zona o a determinar la ubicación óptima de balcones, áreas exteriores u otros elementos que dependen de la luz solar.
A continuación, se muestran los pasos para realizar un análisis medioambiental del emplazamiento y los edificios con Forma:
Diseña los edificios o los modelos que desees evaluar.
Define las áreas del modelo que deben analizarse.
Configura y ejecuta el análisis seleccionado para esas áreas.
Evalúa los resultados del análisis.
Compara diferentes propuestas y calidades de diseño.
En función de esta información, ajusta el concepto de diseño para reaccionar a la información obtenida.
Muestra los datos y su relación con el EIA en un formato claro y accesible.
Un EIA suele incluir listas de verificación con efectos que dependen del área local o regional. Para llevar a cabo un EIA, el diseñador debe seguir estas listas de verificación y proporcionar respuestas a cada punto mediante las diferentes herramientas disponibles. Esto incluye evaluaciones especializadas, documentación que confirma planes de contingencia, análisis medioambientales directos, etc. Aunque Forma no puede completar un EIA por sí solo, permite a los diseñadores abordar varios factores medioambientales antes que con los flujos de trabajo tradicionales.
A continuación, se indica cómo se asignan normalmente las responsabilidades en un EIA:
Los actores involucrados en el equipo del proyecto, como el arquitecto, el urbanista o un equipo especializado en la tramitación de permisos, son responsables de llevar a cabo el EIA.
El propietario del proyecto es la parte responsable, que tiene la obligación legal de que el EIA se lleve a cabo.
Se puede consultar a varios actores, entre ellos, consultores en sustentabilidad, ingenieros, biólogos, etc.
Entre las partes informadas, se incluyen la alta gerencia, el personal administrativo y actores externos como el organismo regulador, el gobierno regional o la autoridad local.