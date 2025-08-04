Las versiones de prueba del software de Autodesk ofrecen la posibilidad de explorar la funcionalidad completa de las últimas versiones por un tiempo limitado (por lo general, 30 días). Para cancelar una prueba gratuita, desactiva la renovación automática antes de que finalice el período de prueba. Si no se te pidió que introduzcas un medio de pago en el inicio de la prueba, esta vencerá automáticamente.