Toma decisiones de diseño más fundamentadas y sustentables con análisis ambientales en tiempo real, datos contextuales reales y flujos de trabajo conectados, todo en un software de fácil manejo.

¿Qué es Autodesk Forma?

Autodesk Forma es un software basado en la nube que ofrece eficaces y sencillas herramientas impulsadas por IA para el diseño previo y esquemático. Los arquitectos y diseñadores usan Forma para lo siguiente:

  • Configurar un proyecto con ubicación geográfica y datos contextuales reales y modelar complejos diseños 3D en cuestión de minutos. 

  • Utilizar mediciones de masa automatizadas y análisis de impacto medioambiental en tiempo real para explorar conceptos y optimizar la calidad de vida y la sustentabilidad. 

  • Continuar un proceso de diseño detallado mediante la conexión fluida con Revit, Rhino y Dynamo.

Descripción general de Autodesk Forma (video: 1:48 min)

Preguntas frecuentes

¿Cómo accedo a Autodesk Forma?

Los suscriptores y los usuarios de prueba pueden iniciar sesión en Forma con su cuenta de Autodesk Account. Inicia sesión en Forma aquí.

¿Cuánto tiempo dura la versión de prueba gratuita de Autodesk Forma?

Las versiones de prueba del software de Autodesk ofrecen la posibilidad de explorar la funcionalidad completa de las últimas versiones por un tiempo limitado (por lo general, 30 días). Para cancelar una prueba gratuita, desactiva la renovación automática antes de que finalice el período de prueba. Si no se te pidió que introduzcas un medio de pago en el inicio de la prueba, esta vencerá automáticamente.

¿Cómo se amplía la versión de prueba gratuita de Autodesk Forma?

Si la prueba vence, no podrás extender el plazo. Si necesitas utilizar un producto durante un período de tiempo breve, puedes comprar una suscripción mensual y anular la renovación automática para limitar la duración de la suscripción pagada únicamente a un mes.

¿Cómo puedo obtener el software Autodesk Forma gratuito para estudiantes?

Los estudiantes y los docentes pueden obtener acceso para educación gratuito durante un año a los productos y los servicios de Autodesk, lo que es renovable siempre que sigan cumpliendo los requisitos. Si eres estudiante o docente, puedes acceder gratis al software Forma con un plan de Autodesk Educación (inglés).

¿Cómo convierto mi versión de prueba gratuita de Autodesk Forma en una suscripción de pago?

Visita el centro de producto de Autodesk Forma. Cuando compres tu suscripción, escribe la misma dirección de correo electrónico y contraseña que usaste para iniciar sesión en la versión de prueba. Obtén más información acerca de cómo convertir una versión de prueba en una suscripción de pago.

 

Forma también se incluye en el paquete de software de la AEC Collection. Obtén más información.

