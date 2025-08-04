Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Autodesk Forma es un software basado en la nube que ofrece eficaces y sencillas herramientas impulsadas por IA para el diseño previo y esquemático. Los arquitectos y diseñadores usan Forma para lo siguiente:
Configurar un proyecto con ubicación geográfica y datos contextuales reales y modelar complejos diseños 3D en cuestión de minutos.
Utilizar mediciones de masa automatizadas y análisis de impacto medioambiental en tiempo real para explorar conceptos y optimizar la calidad de vida y la sustentabilidad.
Continuar un proceso de diseño detallado mediante la conexión fluida con Revit, Rhino y Dynamo.
Los suscriptores y los usuarios de prueba pueden iniciar sesión en Forma con su cuenta de Autodesk Account. Inicia sesión en Forma aquí.
Las versiones de prueba del software de Autodesk ofrecen la posibilidad de explorar la funcionalidad completa de las últimas versiones por un tiempo limitado (por lo general, 30 días). Para cancelar una prueba gratuita, desactiva la renovación automática antes de que finalice el período de prueba. Si no se te pidió que introduzcas un medio de pago en el inicio de la prueba, esta vencerá automáticamente.
Si la prueba vence, no podrás extender el plazo. Si necesitas utilizar un producto durante un período de tiempo breve, puedes comprar una suscripción mensual y anular la renovación automática para limitar la duración de la suscripción pagada únicamente a un mes.
Los estudiantes y los docentes pueden obtener acceso para educación gratuito durante un año a los productos y los servicios de Autodesk, lo que es renovable siempre que sigan cumpliendo los requisitos. Si eres estudiante o docente, puedes acceder gratis al software Forma con un plan de Autodesk Educación (inglés).
Visita el centro de producto de Autodesk Forma. Cuando compres tu suscripción, escribe la misma dirección de correo electrónico y contraseña que usaste para iniciar sesión en la versión de prueba. Obtén más información acerca de cómo convertir una versión de prueba en una suscripción de pago.
Forma también se incluye en el paquete de software de la AEC Collection. Obtén más información.