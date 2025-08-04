Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
PASO { CURRENT_SCREEN_COUNT } DE { TOTAL_SCREEN_COUNT }
Utilizaré este software para
Autodesk brinda software para estudiantes y docentes de todo el mundo. El acceso educativo gratuito solo es para fines educativos (inglés). El uso con fines de lucro requiere de un plan de suscripción de pago.
Confirma que cumples los requisitos con SheerID ahora mismo.
No es necesario que descargues el software.
PASO { CURRENT_SCREEN_COUNT } DE { TOTAL_SCREEN_COUNT }
Las versiones de prueba de software te permiten explorar todas las funciones de la versión más reciente durante un período limitado (normalmente, 30 días). Comprueba tu cuenta para ver si ya has iniciado la versión de prueba.
PASO { CURRENT_SCREEN_COUNT } DE { TOTAL_SCREEN_COUNT }
Todos los campos son obligatorios a menos que se establezca lo contrario.
Para confirmar la cuenta, así como para acceder a los productos y servicios y administrarlos.
30 días
PASO { CURRENT_SCREEN_COUNT } DE { TOTAL_SCREEN_COUNT }