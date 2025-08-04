País de residencia

Seleccionar Afganistán Albania Alemania Algeria Andorra Angola Anguilla Antártida Antigua y Barbuda Antillas holandesas Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bangladesh Barbados Baréin Bélgica Belice Benín Bermuda Bielorrusia Bolivia Bosnia y Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Colombia Comoros Congo Congo, República Democrática del Corea, República de (Corea del Sur) Corea, República Popular Democrática (Corea del Norte) Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Federación Rusa Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bisáu Guinea Ecuatorial Guinea Francesa Guyana Haití Holanda Honduras Hong Kong Hungría India Indonesia Irak Irán, República Islámica de Irlanda Isla Bouvet Isla de Navidad Isla de Norfolk Islandia Islas Aland Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Faroe Islas Heard y McDonald Islas Malvinas (Falkland) Islas Marianas Septentrionales Islas Marshall Islas Salomón Islas Turcas y Caicos Islas ultramarinas de los Estados Unidos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los EE.UU. Israel Italia Jamahiriya Árabe Libia Jamaica Japón Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Lao, República Democrática Popular Lesoto Letonia Líbano Liberia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macao Macedonia, ex República de Yugoslavia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Mali Malta Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte México Micronesia Moldavia, República de Mónaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Níger Nigeria Niue Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Omán Pakistán Palau Panamá Papua Nueva Guinea Paraguay Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Árabe Siria República Centroafricana República Checa República Dominicana Reunión Ruanda Rumania S. Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur Sahara Occidental Samoa Samoa Americana San Cristóbal y Nieves San Marino San Pedro y Miquelón Santa Helena Santa Lucía Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) Santo Tomé y Príncipe San Vicente y Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Somalía Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Suecia Suiza Surinam Svalbard y Jan Mayen Tailandia Taiwán Tanzania, República Unida de Tayikistán Territorio Británico del Océano Índico Territorio palestino ocupado Territorios Australes Franceses Timor Oriental Togo Tokelau Tonga Trinidad y Tobago Túnez Turkmenistán Turquía Tuvalu Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue