Deja atrás el software heredado

Elige Autodesk

La plataforma moderna para planificar, diseñar, construir y mantener la infraestructura de transporte resiliente del futuro.

Un tren pasa por un puente que cruza un gran río. Montañas y un hermoso paisaje verde son visibles en el fondo.

El futuro de la infraestructura resiliente es interoperable.

Los proyectos de transporte generan más datos que nunca. No permitas que el software cerrado y heredado genere desconexiones y dificulte la gestión de esos datos. Autodesk conecta el personal, los datos y los flujos de trabajo en una plataforma abierta e interoperable, con colaboración en la nube y funciones impulsadas por IA pensadas para la infraestructura moderna. Así, podrás diseñar y crear infraestructura resiliente y preparada para el futuro, capaz de resistir el paso del tiempo.

Dejar atrás el software heredado es una gran decisión. Ayudamos a empresas y agencias de todo el mundo a realizar el cambio con éxito, y estamos listos para ayudarte a hacer lo mismo con confianza, mientras mantienes la productividad de tus equipos y tus proyectos encaminados.

Los líderes de la industria de transporte están de acuerdo en que la interoperabilidad ya no es opcional para la infraestructura resiliente.

El 85 %

dicen que la convergencia de BIM y GIS es esencial para la gestión de proyectos.

El 83 %

dicen que la interoperabilidad mejora la colaboración.

El 84 %

dicen que los datos deficientes afectan la entrega de proyectos.

*Ver origen de datos
*Ocultar origen de datos

Descubre por qué las empresas líderes en transporte hacen el cambio

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Descubre cómo pasar de tu software heredado a Autodesk con un plan de implementación personalizado.

Puede que hayas necesitado la ayuda de personal experto para configurar tu software heredado, pero cambiar a Autodesk no tiene por qué ser complicado. Contacta a nuestro equipo para evaluar Autodesk en comparación con tu tecnología y tus flujos de trabajo actuales, identificar las soluciones adecuadas para tus necesidades y crear un plan de transición claro, sin afectar el avance de tus proyectos.
 