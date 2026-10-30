Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Los proyectos de transporte generan más datos que nunca. No permitas que el software cerrado y heredado genere desconexiones y dificulte la gestión de esos datos. Autodesk conecta el personal, los datos y los flujos de trabajo en una plataforma abierta e interoperable, con colaboración en la nube y funciones impulsadas por IA pensadas para la infraestructura moderna. Así, podrás diseñar y crear infraestructura resiliente y preparada para el futuro, capaz de resistir el paso del tiempo.
Dejar atrás el software heredado es una gran decisión. Ayudamos a empresas y agencias de todo el mundo a realizar el cambio con éxito, y estamos listos para ayudarte a hacer lo mismo con confianza, mientras mantienes la productividad de tus equipos y tus proyectos encaminados.
dicen que la convergencia de BIM y GIS es esencial para la gestión de proyectos.
dicen que la interoperabilidad mejora la colaboración.
dicen que los datos deficientes afectan la entrega de proyectos.
El 60 % de las organizaciones de transporte informan un progreso sustancial en sus procesos de transformación digital para permitir la interoperabilidad. No te quedes atrás.
Descubre cómo los propietarios de activos de transporte pueden conectar equipos y datos, mejorar la previsibilidad de los proyectos y tomar mejores decisiones en todo el ciclo de vida de los activos.
Descubre cómo los consultores de ingeniería pueden mejorar la coordinación, reducir las repeticiones del trabajo, tomar decisiones más rápidas y adaptar la entrega de proyectos a escala.
— Russel Vine, gerente general, Interacciones y Comunicaciones Estratégicas, Cross River Rail Delivery Authority
— Kelly M. Barber, jefa de Ingeniería de Administración de Carreteras del Departamento de Transporte de Pensilvania
Puede que hayas necesitado la ayuda de personal experto para configurar tu software heredado, pero cambiar a Autodesk no tiene por qué ser complicado. Contacta a nuestro equipo para evaluar Autodesk en comparación con tu tecnología y tus flujos de trabajo actuales, identificar las soluciones adecuadas para tus necesidades y crear un plan de transición claro, sin afectar el avance de tus proyectos.