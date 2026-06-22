Existen cinco flujos de trabajo comunes en los que Autodesk recomienda que los profesionales y equipos individuales combinen tokens Flex con sus suscripciones de software para desbloquear la productividad y el valor de sus proyectos.

Caso de uso 1: desbloquea la versión completa de AutoCAD cuando los proyectos exigen más

Irá más allá del 2D, solo cuando sea necesario. Tu suscripción a AutoCAD LT se encarga de los bocetos cotidianos. Cuando un proyecto requiere modelado 3D o conjuntos de herramientas especializadas como Architecture, Mechanical o Electrical, utiliza los tokens Flex para desbloquear la versión completa de AutoCAD por el día. No es necesario actualizar ni comprar una nueva suscripción a AutoCAD. Paga por lo que necesites. Accede a lo que desees.

Suscripción de software y combinación de tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT con tokens Flex para acceder a AutoCAD.

Objetivo del flujo de trabajo: accede a capacidades 3D y conjuntos de herramientas específicas de la industria proyecto por proyecto sin actualizar tu suscripción.

A quién beneficia: pequeñas firmas de arquitectura, ingeniería y diseño que trabajan principalmente en 2D pero que ocasionalmente necesitan toda la potencia de AutoCAD.

Cantidad recomendada de tokens:

Comienza con 33 tokens.

Los profesionales suelen utilizar 250 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Caso de uso 2: entrega trabajo listo para BIM sin una suscripción completa a Revit

Asume proyectos de BIM sin gastos generales. Usa tokens Flex para acceder a Revit cuando un proyecto requiera modelos de construcción 3D, coordinación o entregas de BIM. Mantén tu suscripción a AutoCAD LT (o Revit LT) para el trabajo diario y escala a Revit solo cuando el proyecto lo requiera.

Combinaciones de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite con tokens Flex para acceder a Revit completo.

Objetivo del flujo de trabajo: acceder a la versión completa de Revit para modelado, coordinación y entregables de BIM en proyectos selectos sin comprometerse a una suscripción aparte.

A quién beneficia: pequeñas firmas de arquitectura, ingeniería y construcción que manejan tanto el dibujo tradicional como el trabajo ocasional de BIM.

Cantidad recomendada de tokens:

Comienza con 33 tokens.

Los profesionales suelen utilizar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Caso de uso 3: acceso al diseño mecánico 3D cuando lo necesites

Adéntrate en el diseño mecánico 3D completo, proyecto por proyecto. ¿Trabajas en Fusion o AutoCAD y necesitas modelado paramétrico, administración de ensamblajes o diseño detallado de piezas? Utiliza tokens Flex para acceder a Inventor Professional para los proyectos que lo requieran y, a continuación, reduce su capacidad cuando hayas terminado.

Combinaciones de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD, Fusion o Product Design and Manufacturing Collection con tokens Flex para acceder a Inventor Professional.

Objetivo del flujo de trabajo: acceder a funciones completas de diseño mecánico 3D y modelado paramétrico en proyectos seleccionados sin necesidad de una suscripción a Inventor independiente.

A quién beneficia: pequeñas empresas de manufactura y diseñadores de productos que usan principalmente Fusion o herramientas más livianas, pero que periódicamente necesitan la profundidad de Inventor.

Cantidad recomendada de tokens:

Comienza con 33 tokens.

Los profesionales suelen utilizar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Caso de uso 4: subir de nivel con simulación, renderización y CAM avanzadas

Herramientas avanzadas para los proyectos que las necesitan. ¿Ya trabajas en Fusion? Usa tokens Flex para acceder a extensiones para simulación, renderización en la nube, diseño generativo y CAM avanzado. Obtén la potencia que necesitas para proyectos específicos sin comprometerte con una actualización permanente.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a Fusion y tokens Flex para acceder a las extensiones de Fusion para la renderización.

Objetivo del flujo de trabajo: ejecutar simulaciones avanzadas, generar renderizaciones fotorrealistas y acceder a herramientas de manufactura especializadas por proyecto.

A quién beneficia: diseñadores de productos y pequeños fabricantes que necesitan funciones avanzadas en proyectos seleccionados, pero no todos los días.

Cantidad recomendada de tokens:

Comienza con 33 tokens.

Los profesionales suelen utilizar 33 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Caso de uso 5: amplía tu equipo creativo durante los picos de producción

Más artistas. Más herramientas. Sin compromiso a largo plazo. Las demandas de producción fluctúan. Usa tokens Flex para darle a tu equipo acceso a Maya, 3ds Max u otras herramientas creativas durante los periodos pico. Incorpora profesionales autónomos, cambia de una herramienta a otra o accede a Arnold para realizar renderizaciones y reduce tu capacidad cuando finalice el proyecto.

Comprar tokens

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción de Maya o 3ds Max y tokens Flex para herramientas adicionales de medios y entretenimiento o acceso adicional.

Objetivo del flujo de trabajo: escalar el acceso a las herramientas creativas durante los picos de producción y reducirlo cuando los proyectos finalizan, sin necesidad de puestos adicionales ni compromisos a largo plazo.

A quién beneficia: estudios, profesionales independientes y pequeños equipos de medios y entretenimiento que gestionan proyectos con demandas variables y presupuestos ajustados.

Cantidad recomendada de tokens:

Comienza con 33 tokens.

En este caso de uso, los profesionales tienden a utilizar 275 tokens por usuario al año en Maya y 100 tokens por usuario al año en 3ds Max.

Recursos adicionales