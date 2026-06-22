Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Autodesk Flex te permite pagar por adelantado con tokens para obtener acceso flexible a más de 100 productos de Autodesk por una tarifa diaria. Las tarifas varían según el producto utilizado. Flex es una excelente opción para los miembros de equipos o los emprendedores independientes que desean explorar un producto o solo necesitan acceso basado en proyectos.
Combina tokens Flex con productos de Autodesk en determinados proyectos para:
Autodesk ofrece soluciones accesibles para profesionales, como AutoCAD para bocetos 2D y 3D, y Fusion para modelado e impresión 3D.
Software de diseño CAD 2D y 3D. La suscripción incluye aplicaciones y conjuntos de herramientas especializadas de AutoCAD.
Planifica, diseña, construye y administra edificios con eficaces herramientas para Modelado de información para la construcción.
Software de diseño de productos basado en la nube para fabricación, modelado 3D, electrónica, simulación y gestión de datos
Software de renderización, simulación, modelado y animación 3D para cine, juegos y televisión
* incluye el IVA estimado
Todas las suscripciones y compras de Flex incluyen soporte durante el horario comercial local, inicio de sesión único (SSO) e informes de uso. Las versiones anual, mensual y Flex vienen con garantías de devolución del dinero.
Mejor para equipos de producción estables
Si...
Luego, elige una suscripción de 1 año:
Lo mejor para la flexibilidad a corto plazo
Si...
A continuación, elige una suscripción mensual:
Ideal para uso compartido o para varios productos
Si...
Luego, se pueden comprar tokens Flex:
Lo mejor para empezar
Si...
A continuación, elige lo siguiente:
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Imagen cortesía de EzeRx
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Imagen cortesía de Wendy Stevens
AutoCAD LT y Revit LT brindan acceso asequible a capacidades esenciales de dibujo 2D y modelado 3D, lo que brinda a los equipos las herramientas que necesitan para el trabajo diario. Los profesionales combinan sus suscripciones con tokens Flex para desbloquear conjuntos de herramientas avanzadas 3D y BIM en AutoCAD y Revit proyecto por proyecto.
Software CAD 2D económico para bocetos, dibujos y documentación.
Crea y anota dibujos, y añade datos de campo a ellos, en línea mediante un navegador web o un dispositivo móvil. Accede a archivos DWG y edítalos, y colabora rápidamente con los usuarios de AutoCAD en los diseños.
Herramienta BIM 3D simplificada para producir documentación y diseños arquitectónicos 3D
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¿Eres nuevo en Revit o necesitas un repaso? Esta guía de inicio rápido (inglés) te ayuda a desarrollar habilidades básicas de BIM para que puedas crear, documentar y colaborar en proyectos con confianza desde el primer día.
Desarrolla tu experiencia Revit más rápido y aprende a tu propio ritmo. Mira los tutoriales donde se tratan los flujos de trabajo centrales, las herramientas de modelado, la documentación y la coordinación de proyectos.
Mejora tus flujos de trabajo diarios con Revit mediante una formación en habilidades esenciales centrada en las herramientas y técnicas que más utilizan arquitectos, ingenieros y equipos de diseño.
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Ve más allá del 2D, solo cuando sea necesario. Desbloquea la versión completa de AutoCAD cuando los proyectos exigen más Tu suscripción a AutoCAD LT se encarga de los bocetos cotidianos. Cuando un proyecto requiere modelado 3D o conjuntos de herramientas especializadas como Architecture, Mechanical o Electrical, utiliza los tokens Flex para desbloquear la versión completa de AutoCAD por el día. No es necesario actualizar ni comprar una nueva suscripción a AutoCAD. Paga por lo que necesites. Accede a lo que desees.
Suscripción de software y combinación de tokens Flex: AutoCAD LT suscripción con tokens Flex para acceder a AutoCAD.
Objetivo del flujo de trabajo: accede a funcionalidades 3D y conjuntos de herramientas específicas de la industria proyecto por proyecto sin necesidad de actualizar tu suscripción.
A quién beneficia: Pequeñas firmas de arquitectura, ingeniería y diseño que trabajan principalmente en 2D pero que ocasionalmente necesitan poder AutoCAD completo.
Cantidad recomendada de tokens:
Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulta este artículo de soporte.
Recursos adicionales
Asume proyectos de BIM sin gastos generales. Proporciona trabajo listo para BIM sin necesidad de tener una suscripción completa a Revit. Usa tokens Flex para acceder a Revit cuando un proyecto requiera modelos de construcción 3D, coordinación o entregas de BIM. Mantén tu suscripción a AutoCAD LT (o Revit LT) para el trabajo diario y escala a Revit solo cuando el proyecto lo requiera.
Combinaciones de suscripciones de software y tokens Flex: AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite suscripción con tokens Flex para acceder a Revit completo.
Objetivo del flujo de trabajo: acceder a Revit completo para modelado, coordinación y entregables de BIM en proyectos seleccionados sin comprometerse a un suscripción aparte.
A quién beneficia: pequeñas firmas de arquitectura, ingeniería y construcción que manejan tanto el dibujo tradicional como trabajos ocasionales de BIM.
Cantidad recomendada de tokens:
Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulta este artículo de soporte.
Recursos adicionales
Adéntrate en el diseño mecánico 3D completo en los proyectos en que lo necesites. ¿Trabajas en Fusion o AutoCAD y necesitas modelado paramétrico, administración de ensamblajes o diseño detallado de piezas? Utiliza tokens Flex para acceder a Inventor Professional para los proyectos que lo requieran y, a continuación, vuelve a tu suscripción habitual. De esta manera, accedes al diseño mecánico 3D solo cuando lo necesites.
Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: Suscripción a AutoCAD, Fusion o Product Design and Manufacturing Collection con tokens Flex para acceder a Inventor Professional.
Objetivo del flujo de trabajo: Acceder a funciones completas de diseño mecánico 3D y modelado paramétrico en proyectos seleccionados sin necesidad de incorporar una suscripción a Inventor.
A quién beneficia: Pequeñas empresas de manufactura y diseñadores de productos que usan principalmente Fusion o herramientas más livianas, pero que periódicamente necesitan las funciones avanzadas de Inventor.
Cantidad recomendada de tokens:
Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulta este artículo de soporte.
Recursos adicionales
Herramientas avanzadas para los proyectos que las necesitan. ¿Ya trabajas en Fusion? Usa tokens Flex para acceder a extensiones para simulación avanzada, renderización en la nube, diseño generativo y CAM avanzado. Obtén la potencia que necesitas para proyectos específicos sin comprometerte con una actualización permanente.
Combinaciones de suscripciones de software y tokens Flex: Fusion tokens suscripción y Flex para acceder a Fusion extensiones para renderización.
Objetivo del flujo de trabajo: ejecutar simulaciones avanzadas, generar renderizaciones fotorrealistas y acceder a herramientas de manufactura especializadas por proyecto.
A quién beneficia: diseñadores de productos y pequeños fabricantes que necesitan funciones avanzadas en determinados proyectos, pero no todos los días.
Cantidad recomendada de tokens:
Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulta este artículo de soporte.
Recursos adicionales
Más artistas. Más herramientas. Sin compromiso a largo plazo. Amplía tu equipo creativo durante los picos de producción cuando las demandas de producción fluctúan. Usa tokens Flex para darle a tu equipo acceso a Maya, 3ds Max u otras herramientas creativas durante los periodos pico. Incorpora profesionales autónomos, cambia de una herramienta a otra o accede a Arnold para realizar renderizaciones y reduce tu capacidad cuando finalice el proyecto.
Combinaciones de suscripciones de software y tokens Flex: Maya o 3ds Max suscripción y tokens Flex para herramientas adicionales de medios y entretenimiento o acceso adicional.
Objetivo del flujo de trabajo: escalar el acceso a las herramientas creativas durante los picos de producción y reducirlo cuando los proyectos finalizan, sin necesidad de puestos adicionales ni compromisos a largo plazo.
A quién beneficia: estudios, autónomos y pequeños equipos de medios y entretenimiento que gestionan demandas variables de proyectos y presupuestos ajustados.
Cantidad recomendada de tokens:
Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulta este artículo de soporte.
Recursos adicionales
Todas las suscripciones de productos incluyen ventajas y se ofrecen al precio local de tu región. El PSVP de la actualización a un plan Business Success es aproximadamente USD 200 para ofertas aptas.**
Puedes comprar suscripciones en línea a través de un representante de Autodesk o de un socio de Autodesk.
Existen cinco flujos de trabajo comunes en los que Autodesk recomienda que los profesionales y equipos individuales combinen tokens Flex con sus suscripciones de software para desbloquear la productividad y el valor de sus proyectos.
Caso de uso 1: desbloquea la versión completa de AutoCAD cuando los proyectos exigen más
Irá más allá del 2D, solo cuando sea necesario. Tu suscripción a AutoCAD LT se encarga de los bocetos cotidianos. Cuando un proyecto requiere modelado 3D o conjuntos de herramientas especializadas como Architecture, Mechanical o Electrical, utiliza los tokens Flex para desbloquear la versión completa de AutoCAD por el día. No es necesario actualizar ni comprar una nueva suscripción a AutoCAD. Paga por lo que necesites. Accede a lo que desees.
Suscripción de software y combinación de tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT con tokens Flex para acceder a AutoCAD.
Objetivo del flujo de trabajo: accede a capacidades 3D y conjuntos de herramientas específicas de la industria proyecto por proyecto sin actualizar tu suscripción.
A quién beneficia: pequeñas firmas de arquitectura, ingeniería y diseño que trabajan principalmente en 2D pero que ocasionalmente necesitan toda la potencia de AutoCAD.
Cantidad recomendada de tokens:
Comienza con 33 tokens.
Los profesionales suelen utilizar 250 tokens por usuario al año para este caso de uso.
Caso de uso 2: entrega trabajo listo para BIM sin una suscripción completa a Revit
Asume proyectos de BIM sin gastos generales. Usa tokens Flex para acceder a Revit cuando un proyecto requiera modelos de construcción 3D, coordinación o entregas de BIM. Mantén tu suscripción a AutoCAD LT (o Revit LT) para el trabajo diario y escala a Revit solo cuando el proyecto lo requiera.
Combinaciones de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite con tokens Flex para acceder a Revit completo.
Objetivo del flujo de trabajo: acceder a la versión completa de Revit para modelado, coordinación y entregables de BIM en proyectos selectos sin comprometerse a una suscripción aparte.
A quién beneficia: pequeñas firmas de arquitectura, ingeniería y construcción que manejan tanto el dibujo tradicional como el trabajo ocasional de BIM.
Cantidad recomendada de tokens:
Comienza con 33 tokens.
Los profesionales suelen utilizar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso.
Caso de uso 3: acceso al diseño mecánico 3D cuando lo necesites
Adéntrate en el diseño mecánico 3D completo, proyecto por proyecto. ¿Trabajas en Fusion o AutoCAD y necesitas modelado paramétrico, administración de ensamblajes o diseño detallado de piezas? Utiliza tokens Flex para acceder a Inventor Professional para los proyectos que lo requieran y, a continuación, reduce su capacidad cuando hayas terminado.
Combinaciones de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD, Fusion o Product Design and Manufacturing Collection con tokens Flex para acceder a Inventor Professional.
Objetivo del flujo de trabajo: acceder a funciones completas de diseño mecánico 3D y modelado paramétrico en proyectos seleccionados sin necesidad de una suscripción a Inventor independiente.
A quién beneficia: pequeñas empresas de manufactura y diseñadores de productos que usan principalmente Fusion o herramientas más livianas, pero que periódicamente necesitan la profundidad de Inventor.
Cantidad recomendada de tokens:
Comienza con 33 tokens.
Los profesionales suelen utilizar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso.
Caso de uso 4: subir de nivel con simulación, renderización y CAM avanzadas
Herramientas avanzadas para los proyectos que las necesitan. ¿Ya trabajas en Fusion? Usa tokens Flex para acceder a extensiones para simulación, renderización en la nube, diseño generativo y CAM avanzado. Obtén la potencia que necesitas para proyectos específicos sin comprometerte con una actualización permanente.
Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a Fusion y tokens Flex para acceder a las extensiones de Fusion para la renderización.
Objetivo del flujo de trabajo: ejecutar simulaciones avanzadas, generar renderizaciones fotorrealistas y acceder a herramientas de manufactura especializadas por proyecto.
A quién beneficia: diseñadores de productos y pequeños fabricantes que necesitan funciones avanzadas en proyectos seleccionados, pero no todos los días.
Cantidad recomendada de tokens:
Comienza con 33 tokens.
Los profesionales suelen utilizar 33 tokens por usuario al año para este caso de uso.
Caso de uso 5: amplía tu equipo creativo durante los picos de producción
Más artistas. Más herramientas. Sin compromiso a largo plazo. Las demandas de producción fluctúan. Usa tokens Flex para darle a tu equipo acceso a Maya, 3ds Max u otras herramientas creativas durante los periodos pico. Incorpora profesionales autónomos, cambia de una herramienta a otra o accede a Arnold para realizar renderizaciones y reduce tu capacidad cuando finalice el proyecto.
Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción de Maya o 3ds Max y tokens Flex para herramientas adicionales de medios y entretenimiento o acceso adicional.
Objetivo del flujo de trabajo: escalar el acceso a las herramientas creativas durante los picos de producción y reducirlo cuando los proyectos finalizan, sin necesidad de puestos adicionales ni compromisos a largo plazo.
A quién beneficia: estudios, profesionales independientes y pequeños equipos de medios y entretenimiento que gestionan proyectos con demandas variables y presupuestos ajustados.
Cantidad recomendada de tokens:
Comienza con 33 tokens.
En este caso de uso, los profesionales tienden a utilizar 275 tokens por usuario al año en Maya y 100 tokens por usuario al año en 3ds Max.
Recursos adicionales
Tienes un año a partir de la fecha de compra para utilizar tus tokens para Flex. Dado que Flex es un modelo de prepago, los tokens no se acumulan, pero puedes comprar más en cualquier momento. Autodesk te notificará cuando el saldo de tokens se esté agotando.
Para productos y servicios con cargo diario
Cuando un usuario abre e inicia sesión en un producto de Autodesk incluido con Flex, se le cobrará una tarifa diaria por producto una vez cada 24 horas. No se les cobrará a los usuarios por usar varias versiones o volver a abrir el producto dentro del periodo de 24 horas.
Por ejemplo, Priscilla abre AutoCAD e inicia sesión de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. el lunes. A su equipo se le cobran 7 tokens. Abre AutoCAD de 7 a. m. a 5 p. m. el martes. A su equipo se le cobran 7 tokens a las 8 a. m. Cierra AutoCAD a las 5 p. m. y no lo vuelve a abrir en toda la semana. Solo se le cobrará por dos días de uso.
Para productos y servicios con cobro por resultado
A los usuarios se les cobrará una tarifa variable en función del tipo de resultado (por ejemplo, la representación de una imagen en Revit).
Consulta las tarifas de cada producto y servicio disponible con Flex.
Sí, los administradores pueden tener usuarios en una combinación de suscripciones y Flex.
Cuando se asigna un usuario a suscripciones y a Flex, las suscripciones se utilizarán antes que los tokens. Por ejemplo, si Priscilla está asignada a Flex y a una suscripción de AutoCAD, utilizará su suscripción cuando acceda a AutoCAD y no utilizará ningún token. Si accede a Revit sin una suscripción, utilizará tokens.