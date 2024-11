반지의 제왕: 절대 반지(The Lord of the Rings: The Rings of Power)의 기념비적인 첫 번째 시리즈에는 전 세계 VFX 업체 20곳에서 클라우드를 기반으로 제작한 VFX 샷 10,000개가 필요했습니다. 이 야심 찬 파이프라인을 관리하기 위해 Amazon Studios는 방대한 디지털 데일리 작업을 지원하는 Autodesk Moxion과 제작 관리 소프트웨어를 지원하는 ShotGrid를 선택했습니다.