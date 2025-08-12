Autodesk Flow Studio의 기능을 살펴보세요

AI 모션 캡처

슈트나 마커 없이 푸티지에서 액터의 신체, 얼굴, 손 움직임을 캡처하고, 원하는 3D 도구로 내보내 나만의 방식으로 활용할 수 있습니다.

CG를 라이브 액션에 통합

CG 캐릭터에 자동으로 애니메이션과 조명을 적용하고, 라이브 액션 장면에 합성할 수 있습니다. 

Animation/Video to 3D Scene

AI가 3D 공간에서 카메라, 캐릭터, 환경을 자동으로 재구성하기 때문에 여러 샷으로 구성된 모든 동영상을 3D 장면으로 변환할 수 있습니다.

편집 가능한 내보내기 요소

모션 캡처 데이터, 카메라 트래킹, 알파 마스크, 클린 플레이트, 캐릭터 패스를 자동으로 생성하고 원하는 3D 도구에서 자유롭게 편집할 수 있습니다.

 

매끄러운 3D 장면 내보내기

캐릭터, 카메라, 레이아웃이 포함된 전체 3D 장면을 내보내 Maya, Blender, Unreal Engine 또는 3ds Max용 USD 파일에서 조정할 수 있습니다.  
 

자동화된 클라우드 렌더링

처리 속도가 빠르고 확장 가능하며 자동화된 클라우드에서 여러 프로젝트를 동시에 진행하고 결과물을 간편하게 렌더링할 수 있습니다.  

더 많은 Autodesk Flow Studio 기능을 살펴보세요

AI 모션 캡처

마커리스 AI 모션 캡처

슈트나 마커 없이도 신체와 손의 세밀한 움직임을 캡처할 수 있게 해줍니다. Maya, Blender 또는 Unreal Engine과 같은 도구에서 간편하게 캐릭터를 편집하고 애니메이션을 제작할 수 있습니다.  

새로운 기능

MetaHuman 애니메이션 지원

푸티지에서 추출한 신체 애니메이션을 Unreal Engine의 MetaHuman으로 내보낸 후, 보다 사실적이고 자연스러운 움직임을 위해 신체 유형을 조정할 수 있습니다. 

간편한 액터 할당 

드래그앤드롭 방식으로 푸티지 속 액터에 CG 캐릭터를 적용할 수 있습니다. 스마트 ReID 시스템은 여러 샷에 걸쳐 동일한 액터를 트래킹하므로 한 번만 할당하면 됩니다. 

고급 대상 변경 

CG 캐릭터의 크기, 팔다리 위치, 골반 정렬 등을 정밀하게 조정하여 액터에 맞출 수 있습니다.

고급 기능

샷 유형(와이드, 미디엄, 클로즈업)과 움직임 유형(느림, 중간, 빠름)을 조정해 장면에 최적화된 결과물을 얻을 수 있습니다.

편집 가능한 내보내기 요소

모션 캡처 데이터, 카메라 트래킹, 알파 마스크, 클린 플레이트, 캐릭터 패스를 자동으로 생성하고 원하는 3D 도구에서 자유롭게 편집할 수 있습니다.  

3D 장면 내보내기

캐릭터, 카메라, 레이아웃이 포함된 전체 3D 장면을 내보내 Maya, Blender, Unreal Engine 또는 3ds Max용 USD에서 완성할 수 있습니다. 

자동화된 클라우드 렌더링

처리 속도가 빠르고 확장 가능하며 자동화된 클라우드에서 여러 프로젝트를 동시에 진행하고 결과물을 간편하게 렌더링할 수 있습니다.

라이브 액션

매끄러운 CG 통합 

CG 캐릭터에 자동으로 애니메이션과 조명을 적용하고, 라이브 액션 장면에 합성할 수 있습니다. 더욱 정밀한 제어를 위해 간편 모드 또는 고급 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 

편집 가능한 내보내기 요소

모션 캡처 데이터, 카메라 트래킹, 알파 마스크, 클린 플레이트, 캐릭터 패스를 자동으로 생성하고 원하는 3D 도구에서 자유롭게 편집할 수 있습니다. 

3D 장면 내보내기

캐릭터, 카메라, 레이아웃이 포함된 전체 3D 장면을 내보내 Maya, Blender, Unreal Engine 또는 3ds Max용 USD에서 완성할 수 있습니다.

자동화된 클라우드 렌더링 

캐릭터, 카메라, 레이아웃이 포함된 전체 3D 장면을 내보내 Maya, Blender, Unreal Engine 또는 3ds Max용 USD에서 완성할 수 있습니다. 

Animation/Video to 3D Scene

Video to 3D Scene 기술 

AI가 3D 공간에서 카메라, 캐릭터, 환경을 자동으로 재구성하기 때문에 여러 샷으로 구성된 모든 동영상을 3D 장면으로 변환할 수 있습니다. 

모션 예측 

푸티지 속 액터가 장면 내의 객체나 다른 액터에 의해 일부 또는 전부 가려지더라도, CG 캐릭터의 포즈를 정확하고 자연스럽게 예측할 수 있습니다.

편집 가능한 내보내기 요소

모션 캡처 데이터, 카메라 트래킹, 알파 마스크, 클린 플레이트, 캐릭터 패스를 자동으로 생성하고 원하는 3D 도구에서 자유롭게 편집할 수 있습니다.

3D 장면 내보내기

캐릭터, 카메라, 레이아웃이 포함된 전체 3D 장면을 내보내 Maya, Blender, Unreal Engine 또는 3ds Max용 USD에서 완성할 수 있습니다. 

자동화된 클라우드 렌더링

처리 속도가 빠르고 확장 가능하며 자동화된 클라우드에서 여러 프로젝트를 동시에 진행하고 결과물을 간편하게 렌더링할 수 있습니다.

편집 가능한 내보내기 요소

모션 캡처

특별한 슈트나 복잡한 설정 없이도 푸티지에서 AI 모션 캡처 데이터를 추출할 수 있습니다. 

카메라 트래킹

푸티지에서 움직임 및 초점 거리와 같은 3D 카메라 트랙 데이터를 자동으로 추출할 수 있습니다. 

클린 플레이트

장면당 최대 4명의 액터를 제거하고 클린 플레이트(액터가 없는 배경)를 생성해 컴포지팅 작업을 더욱 쉽고 빠르게 처리할 수 있습니다.

알파 마스크

액터를 분리하는 프레임 단위 마스크를 생성해 로토스코핑 속도를 높이고 컴포지팅을 더욱 정밀하게 수행할 수 있습니다.

캐릭터 패스

배경이 투명한 3D 캐릭터를 깔끔하게 렌더링해 내보낸 뒤, 색상, 조명, 효과, 장면 변경 등을 자유롭게 편집할 수 있습니다.

캐릭터 텍스처

내장 라이브러리에서 캐릭터용 전체 텍스처 맵을 다운로드한 후 Maya 등의 도구에서 활용하며 음영 처리와 조명을 일관성 있게 구현할 수 있습니다.

Wonder Tools

카메라 트랙, 클린 플레이트 등 주요 기능을 독립적인 도구로 사용할 수 있습니다. 전체 프로젝트를 실행하지 않아도 됩니다.  

