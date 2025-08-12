Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
슈트나 마커 없이 푸티지에서 액터의 신체, 얼굴, 손 움직임을 캡처하고, 원하는 3D 도구로 내보내 나만의 방식으로 활용할 수 있습니다.
CG 캐릭터에 자동으로 애니메이션과 조명을 적용하고, 라이브 액션 장면에 합성할 수 있습니다.
AI가 3D 공간에서 카메라, 캐릭터, 환경을 자동으로 재구성하기 때문에 여러 샷으로 구성된 모든 동영상을 3D 장면으로 변환할 수 있습니다.
모션 캡처 데이터, 카메라 트래킹, 알파 마스크, 클린 플레이트, 캐릭터 패스를 자동으로 생성하고 원하는 3D 도구에서 자유롭게 편집할 수 있습니다.
캐릭터, 카메라, 레이아웃이 포함된 전체 3D 장면을 내보내 Maya, Blender, Unreal Engine 또는 3ds Max용 USD 파일에서 조정할 수 있습니다.
처리 속도가 빠르고 확장 가능하며 자동화된 클라우드에서 여러 프로젝트를 동시에 진행하고 결과물을 간편하게 렌더링할 수 있습니다.
마커리스 AI 모션 캡처
슈트나 마커 없이도 신체와 손의 세밀한 움직임을 캡처할 수 있게 해줍니다. Maya, Blender 또는 Unreal Engine과 같은 도구에서 간편하게 캐릭터를 편집하고 애니메이션을 제작할 수 있습니다.
새로운 기능
MetaHuman 애니메이션 지원
푸티지에서 추출한 신체 애니메이션을 Unreal Engine의 MetaHuman으로 내보낸 후, 보다 사실적이고 자연스러운 움직임을 위해 신체 유형을 조정할 수 있습니다.
간편한 액터 할당
드래그앤드롭 방식으로 푸티지 속 액터에 CG 캐릭터를 적용할 수 있습니다. 스마트 ReID 시스템은 여러 샷에 걸쳐 동일한 액터를 트래킹하므로 한 번만 할당하면 됩니다.
편집 가능한 내보내기 요소
3D 장면 내보내기
캐릭터, 카메라, 레이아웃이 포함된 전체 3D 장면을 내보내 Maya, Blender, Unreal Engine 또는 3ds Max용 USD에서 완성할 수 있습니다.
자동화된 클라우드 렌더링
처리 속도가 빠르고 확장 가능하며 자동화된 클라우드에서 여러 프로젝트를 동시에 진행하고 결과물을 간편하게 렌더링할 수 있습니다.
