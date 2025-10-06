Autodesk AI

製造における AI

AI は、設計・製造業界に変革をもたらしています。AI は少ないリソースでより多くを達成できるように能力を拡大します。Autodesk AI を活用した機能によって単調で時間のかかるタスクを自動化することで、生産性が向上し、デザイナーやエンジニアがイノベーションに集中できるようになります。 

製造における AI の価値

人工知能は、作業時間の短縮と効率化に威力を発揮し、製造分野のデジタル トランスフォーメーションに極めて重要な役割を果たします。反復的なタスクの自動化、設計品質の向上、生産プロセスの合理化が実現し、時間とコストを節約できます。たとえば、AI を利用することで、コンピューター支援設計（CAM）のタスクを自動化し、ミスを減らし、生産時間を短縮できます。AI は自動車産業でも活用されており、車両の外観や機能的な要件を維持しながら、空力特性や構造的完全性の最適化を自動化できます。AI を活用することにより、エンジニアやデザイナーはイノベーションに注力でき、より進化した新製品のリリースが加速されます。 

製造業における AI のメリット

生産能力の拡大

AI によって繰り返し作業の自動化、人的ミスの削減、生産時間の短縮を図り、製造プロセスを合理化できます。

コストの削減

効率の向上、無駄の削減、ダウンタイムの最小化により、AI は製造業における運用コストを大幅に削減できます。

品質管理

製造業における AI は、製造プロセスでマシン ビジョンを使用し、既知の問題や不整合をリアルタイムで検出し、製品の品質を向上させることができます。

サステナビリティを実現

製造分野で AI を利用することにより、サステナビリティに関する懸念事項に対処し、サプライ チェーンの混乱を緩和し、リソースの使用を最適化できます。 

CloudNC 社の Fusion 向け自動化アドイン CAM Assist

設計・製造での Autodesk AI

オートデスクは設計・製造業界での変革の力を認識しており、10 年以上にわたり AI への投資を優先しています。Autodesk AI は、創造の探求とより効果的な問題解決を可能にします。単調かつ反復なタスクを自動化し、膨大な量の複雑なデータを扱う際に実現可能なインサイトをエンド ユーザーに提供するテクノロジーです。

Autodesk AI を活用した製造向け機能

Autodesk Fusion のジェネレーティブ デザイン

Autodesk Fusion

ジェネレーティブ デザイン

ジェネレーティブ デザインを使用して、要件、拘束、マテリアル、製造方法などの条件を指定して、製造可能な設計の代替案を生成します。

Autodesk Fusion での自動モデリング

Autodesk Fusion

自動モデリング

自動モデリング （英語）を使用すると、早い段階ですばやく設計を検討し、特定の設計の問題へのアプローチ方法について新たな可能性をすぐに洗い出すことができます。

Autodesk Fusion の自動ツールパス

Autodesk Fusion

自動ツールパス

ツールパスの自動化 （英語）によって、従来は加工法と見積もりの作成に数時間から数日を要した反復的な CAM プログラミング タスクを即座に自動化できます。

Autodesk Fusion の図面の自動化

Autodesk Fusion

図面作成の自動化

Fusion の AI による自動化を、図面標準、寸法記入、シート レイアウトに活用し、図面の自動化で設計効率を向上させることで、時間のかかるタスクを合理化します。

Autodesk Fusion でのスケッチの自動拘束

Autodesk Fusion

スケッチの自動拘束

AI を活用した Fusion （英語） の自動拘束は、デザイン スケッチの重要な寸法拘束の検出と適用を自動化し、時間とエラーを削減します。

 

Autodesk Fusion の製造アドバイザ

Autodesk Fusion

製造アドバイザ

このアシスタント機能は、Fusion のコンテキスト情報とガイダンスを提供します。ヘルプ、フォーラム、その他のデータ ソースへのリンクを表示してアドバイスを提供します。このテクノロジーは、プロジェクトとやり取りし、ユーザーに代わってアクションを実行することもできます。

 

Autodesk Fusion での締結部品の置換

Autodesk Fusion

締結部品の置換

締結部品置換ツールは Autodesk AI を活用して、要件に変更があった場合に設計全体の締結部品のサイズを自動的に検出して更新します。個々の締結部品または部品グループ全体をワン ステップで編集でき、すべての寸法、ジョイント、部品表の一貫性と規格準拠を確保できます。

 

Autodesk Alias の Form Explorer

Autodesk Alias

Form Explorer

Form Explorer では、AI をベースとした設計プロンプトによって、3D でのコンセプト検討を迅速に行えます。インテリジェントな用語と属性定義を使用してコンセプトを生成して微調整し、それらをサブディビジョン モデルに変換してジオメトリを正確にコントロールできます。

 

Autodesk Fusion Industry Cloud

Autodesk Fusion：
設計、AI、製造の未来を見据える

Autodesk Fusion Industry Cloud は、データ連携とコラボレーションの新時代に向けた製造業向けインダストリー クラウドです。デザインと創造の次世代環境を実現しましょう。

Autodesk Project Bernini

研究を通じて AI の専門技術を発展させる

Autodesk AI Lab は、CAD ジオメトリ用にトレーニングさせた生成 AI モデルに関する審査済みの独自の研究を行う世界有数のパブリッシャーです。このリサーチ サイエンティストのグローバル チームは、人工知能の基礎研究と応用研究の両方の発展に専心しています。

デザインと創造の業界リーダーたちは、AI についてどのように考えているのでしょうか

2025 年版 デザインと創造の業界動向調査

現実に直面した AI のハイプ サイクル

オートデスクの世界的調査「2025 年版 デザインと創造の業界動向調査」では、AI に対するセンチメントの低下は、AI を実際に導入する難しさ、恒常的な技術スキル不足、最新テクノロジーの限界という現実にリーダーたちが直面しているからであり、AI が従来のテクノロジーと同じようなハイプ サイクルを辿っていることが示されています。ただし、こうした課題にもかかわらず、ビジネス リーダーの大半は、今後数年間で AI テクノロジーへの投資を増やすと回答しています。

先進テクノロジー関する最新のインサイト

製造業における AI

Design & Make with Autodesk

製造業における AI：よりスマートで効率的な生産現場の鍵

未来の工場は直感的でスマートになり、さまざまなセンサーが利用されます。これはすべて、製造における AI の活用によるものです。未来の工場にとって AI が重要となる理由をご覧ください。

業界を前進させる Fusion とそのパートナー企業

Fusion ブログ

Fusion とそのパートナー企業がどのように業界を前進させているか

Autodesk Fusion は、業界のリーディング企業と提携して AI を活用した高度な製造ソリューションの統合を可能にし、製品の設計方法と製造方法に変革をもたらしています。

 

Kia Global Design 社では設計の探究と検討にジェネレーティブ AI を活用

Design & Make with Autodesk

Kia Global Design 社では自動車設計の探究と検討にジェネレーティブ AI を活用

Kia Global Design 社では、ジェネレーティブ AI を活用して自動車デザイナーによる設計構想をすばやく進め、イノベーションを推進しています。これにより、初期のコンセプト設計から最終的な形状設計までのプロセス期間を大幅に短縮しています。

Autodesk Fusion AI の製造業向けソリューション

Autodesk Fusion

製品設計のためのクラウドベースの 3D CAD/CAM/CAE/PCB ソフトウェアです。

Fusion for Manufacturing

Fusion と製造用の高度な拡張機能を組み合わせた統合ソリューション

Alias

スケッチ、コンセプト モデル、サーフェス、ビジュアライゼーションに対応したインダストリアル デザイン ソフトウェアです。Alias Concept、Alias Surface、Alias Design、Alias AutoStudio からお選びいただけます。

製造業における AI に関するよくある質問（FAQ）

製造業における AI の一般的な用途は何ですか？

 AI は、製品開発、予測メンテナンス、品質管理などに使用することができます。また、テストと改善のために物理エンティティのデジタル ツインを作成する場合にも使用できます。

AI は製造や効率にどのような影響を与えますか？

AI は、製造の速度、精度、品質管理を向上させることができます。また、AI システムがロボットの生産ラインを指示して稼働させる、完全に自律的な工場の建設につながることもあります。

製造業における AI の実際の使用事例を教えてください。

AI は、予測メンテナンス、マシンで生成されるイベントの監視などに使用できます。また、収益の増加、転換コストの削減、カスタマー サービスと品質の向上にも役立ちます。

AI は問題の発生を事前に予測できますか？

はい。AI は、製品に不具合が発生する可能性がある場合に、事前に問題を特定して修正できます。

Autodesk Fusion では現在、AI を活用したどのような機能を利用できますか？

Autodesk AI は、Autodesk Fusion の図面の自動化自動拘束ジェネレーティブ デザインなどの機能に活用されています。

Autodesk Fusion の図面の自動化機能では、ビュー、寸法、注記を自動的に生成できるため、2D 製造図面の作成が効率的になり、時間の節約やミスの削減、設計から製造までの精度の向上に役立ちます。

Autodesk Fusion の自動拘束では、関連するジオメトリ拘束を自動的に適用できるため、手作業による調整作業が減り、設計の効率が向上するとともに、精度を確保できます。これにより、スケッチ プロセスが合理化され、一貫性が向上し、設計の反復を迅速に実行できます。

Autodesk Fusion のジェネレーティブ デザインでは、AI 駆動型のアルゴリズムによって最適化された設計ソリューションを検討できます。エンジニアリング上の制約と製造要件を遵守しつつ、材料の使用量を削減し、パフォーマンスを高め、イノベーションを加速させることができます。

AI と機械学習（ML）を責任を持って倫理的に使用するために、オートデスクはどのような取り組みを行っていますか？

一部の Autodesk AI 機能は機械学習を活用しないため、基盤となるモデルのトレーニング用データは必要ありません。トレーニング データが必要な AI 機能については、オートデスクは機能に応じたさまざまなデータ ソースを使用しています。Autodesk AI 機能が機械学習を活用しているかどうかや、トレーニングに何のデータ ソースが使用されているかの詳細は、Autodesk Trust Center の「オートデスクの信頼できる AI」セクションに記載される「Autodesk AI 透明性カード」を参照してください。注：追加の透明性カードも、随時公開します。

