Autodesk AI は、Autodesk Fusion の図面の自動化、自動拘束、ジェネレーティブ デザインなどの機能に活用されています。



Autodesk Fusion の図面の自動化機能では、ビュー、寸法、注記を自動的に生成できるため、2D 製造図面の作成が効率的になり、時間の節約やミスの削減、設計から製造までの精度の向上に役立ちます。



Autodesk Fusion の自動拘束では、関連するジオメトリ拘束を自動的に適用できるため、手作業による調整作業が減り、設計の効率が向上するとともに、精度を確保できます。これにより、スケッチ プロセスが合理化され、一貫性が向上し、設計の反復を迅速に実行できます。



Autodesk Fusion のジェネレーティブ デザインでは、AI 駆動型のアルゴリズムによって最適化された設計ソリューションを検討できます。エンジニアリング上の制約と製造要件を遵守しつつ、材料の使用量を削減し、パフォーマンスを高め、イノベーションを加速させることができます。