Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
人工知能は、作業時間の短縮と効率化に威力を発揮し、製造分野のデジタル トランスフォーメーションに極めて重要な役割を果たします。反復的なタスクの自動化、設計品質の向上、生産プロセスの合理化が実現し、時間とコストを節約できます。たとえば、AI を利用することで、コンピューター支援設計（CAM）のタスクを自動化し、ミスを減らし、生産時間を短縮できます。AI は自動車産業でも活用されており、車両の外観や機能的な要件を維持しながら、空力特性や構造的完全性の最適化を自動化できます。AI を活用することにより、エンジニアやデザイナーはイノベーションに注力でき、より進化した新製品のリリースが加速されます。
AI によって繰り返し作業の自動化、人的ミスの削減、生産時間の短縮を図り、製造プロセスを合理化できます。
効率の向上、無駄の削減、ダウンタイムの最小化により、AI は製造業における運用コストを大幅に削減できます。
製造業における AI は、製造プロセスでマシン ビジョンを使用し、既知の問題や不整合をリアルタイムで検出し、製品の品質を向上させることができます。
製造分野で AI を利用することにより、サステナビリティに関する懸念事項に対処し、サプライ チェーンの混乱を緩和し、リソースの使用を最適化できます。
オートデスクは設計・製造業界での変革の力を認識しており、10 年以上にわたり AI への投資を優先しています。Autodesk AI は、創造の探求とより効果的な問題解決を可能にします。単調かつ反復なタスクを自動化し、膨大な量の複雑なデータを扱う際に実現可能なインサイトをエンド ユーザーに提供するテクノロジーです。
このアシスタント機能は、Fusion のコンテキスト情報とガイダンスを提供します。ヘルプ、フォーラム、その他のデータ ソースへのリンクを表示してアドバイスを提供します。このテクノロジーは、プロジェクトとやり取りし、ユーザーに代わってアクションを実行することもできます。
締結部品置換ツールは Autodesk AI を活用して、要件に変更があった場合に設計全体の締結部品のサイズを自動的に検出して更新します。個々の締結部品または部品グループ全体をワン ステップで編集でき、すべての寸法、ジョイント、部品表の一貫性と規格準拠を確保できます。
Form Explorer では、AI をベースとした設計プロンプトによって、3D でのコンセプト検討を迅速に行えます。インテリジェントな用語と属性定義を使用してコンセプトを生成して微調整し、それらをサブディビジョン モデルに変換してジオメトリを正確にコントロールできます。
Autodesk Fusion Industry Cloud は、データ連携とコラボレーションの新時代に向けた製造業向けインダストリー クラウドです。デザインと創造の次世代環境を実現しましょう。
Autodesk AI Lab は、CAD ジオメトリ用にトレーニングさせた生成 AI モデルに関する審査済みの独自の研究を行う世界有数のパブリッシャーです。このリサーチ サイエンティストのグローバル チームは、人工知能の基礎研究と応用研究の両方の発展に専心しています。
オートデスクの世界的調査「2025 年版 デザインと創造の業界動向調査」では、AI に対するセンチメントの低下は、AI を実際に導入する難しさ、恒常的な技術スキル不足、最新テクノロジーの限界という現実にリーダーたちが直面しているからであり、AI が従来のテクノロジーと同じようなハイプ サイクルを辿っていることが示されています。ただし、こうした課題にもかかわらず、ビジネス リーダーの大半は、今後数年間で AI テクノロジーへの投資を増やすと回答しています。
未来の工場は直感的でスマートになり、さまざまなセンサーが利用されます。これはすべて、製造における AI の活用によるものです。未来の工場にとって AI が重要となる理由をご覧ください。
Autodesk Fusion は、業界のリーディング企業と提携して AI を活用した高度な製造ソリューションの統合を可能にし、製品の設計方法と製造方法に変革をもたらしています。
Kia Global Design 社では、ジェネレーティブ AI を活用して自動車デザイナーによる設計構想をすばやく進め、イノベーションを推進しています。これにより、初期のコンセプト設計から最終的な形状設計までのプロセス期間を大幅に短縮しています。
AI は、製品開発、予測メンテナンス、品質管理などに使用することができます。また、テストと改善のために物理エンティティのデジタル ツインを作成する場合にも使用できます。
AI は、製造の速度、精度、品質管理を向上させることができます。また、AI システムがロボットの生産ラインを指示して稼働させる、完全に自律的な工場の建設につながることもあります。
AI は、予測メンテナンス、マシンで生成されるイベントの監視などに使用できます。また、収益の増加、転換コストの削減、カスタマー サービスと品質の向上にも役立ちます。
はい。AI は、製品に不具合が発生する可能性がある場合に、事前に問題を特定して修正できます。
Autodesk AI は、Autodesk Fusion の図面の自動化、自動拘束、ジェネレーティブ デザインなどの機能に活用されています。
Autodesk Fusion の図面の自動化機能では、ビュー、寸法、注記を自動的に生成できるため、2D 製造図面の作成が効率的になり、時間の節約やミスの削減、設計から製造までの精度の向上に役立ちます。
Autodesk Fusion の自動拘束では、関連するジオメトリ拘束を自動的に適用できるため、手作業による調整作業が減り、設計の効率が向上するとともに、精度を確保できます。これにより、スケッチ プロセスが合理化され、一貫性が向上し、設計の反復を迅速に実行できます。
Autodesk Fusion のジェネレーティブ デザインでは、AI 駆動型のアルゴリズムによって最適化された設計ソリューションを検討できます。エンジニアリング上の制約と製造要件を遵守しつつ、材料の使用量を削減し、パフォーマンスを高め、イノベーションを加速させることができます。
一部の Autodesk AI 機能は機械学習を活用しないため、基盤となるモデルのトレーニング用データは必要ありません。トレーニング データが必要な AI 機能については、オートデスクは機能に応じたさまざまなデータ ソースを使用しています。Autodesk AI 機能が機械学習を活用しているかどうかや、トレーニングに何のデータ ソースが使用されているかの詳細は、Autodesk Trust Center の「オートデスクの信頼できる AI」セクションに記載される「Autodesk AI 透明性カード」を参照してください。注：追加の透明性カードも、随時公開します。