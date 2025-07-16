Rendering of the assembly of a trencher in the shop floor

デジタル ファクトリー向けの統合機能で Inventor を拡張

画像提供： Mastenbroek 社

生産エンジニアに選ばれる理由

製造スループットが向上

工作機械の可用性、生産ラインのパフォーマンス、マテリアル フローなどをシミュレーションおよび最適化して、生産性を高め、ビジネスの成長を促進することができます。

製品化までの時間を短縮

工場レイアウトの配置や試運転を早期から計画し、時間やコストのかかる不具合の発生を回避できます。

工場設計を最適化

製造プロセスを最適化して効率的な生産を実現することで、納期や予算を守りつつ作業を進めることができます。

Product Design & Manufacturing Collection の生産エンジニア向け機能

工場レイアウトの作成・計画（動画：2 分 22 秒 英語）

配置と試運転（動画：2 分 35 秒 英語）

AutoCAD のマテリアル フロー解析（動画：2 分 42 秒 英語）

工場レイアウトの作成・計画（動画：2 分 22 秒 英語）

配置と試運転（動画：2 分 35 秒 英語）

AutoCAD のマテリアル フロー解析（動画：2 分 42 秒 英語）
大規模な設計プロジェクトのコラボレーションにおける Inventor と Navisworks のベスト プラクティスを解説するウェビナーと、アセンブリ モデルがモニターに表示されている

大規模なアセンブリのコラボレーションを強化

Inventor や Navisworks を使用して大規模な設計プロジェクトのコラボレーションを強化するためのベスト プラクティスを紹介します。

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