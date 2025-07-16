Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
工作機械の可用性、生産ラインのパフォーマンス、マテリアル フローなどをシミュレーションおよび最適化して、生産性を高め、ビジネスの成長を促進することができます。
工場レイアウトの配置や試運転を早期から計画し、時間やコストのかかる不具合の発生を回避できます。
製造プロセスを最適化して効率的な生産を実現することで、納期や予算を守りつつ作業を進めることができます。
Inventor や Navisworks を使用して大規模な設計プロジェクトのコラボレーションを強化するためのベスト プラクティスを紹介します。
— GEA 社 シニア マネージャー兼設計エンジニア/Martin Andersen 氏
カスタム システムの作成時間が短縮