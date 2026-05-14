24 時間ごとに課金される製品・サービスの場合：

Flex に含まれるオートデスク製品を開いてサインインすると、24 時間単位で各製品の 1 日の使用料金分のトークンが消費されます。同一製品の複数のバージョンを使用した場合や、24 時間以内に製品を再び開いた場合に、さらに課金されることはありません。

たとえば、プリシラさんが AutoCAD にサインインして、月曜日の午前 8 時から午後 5 時まで使用するとします。プリシラさんのチームは、7 トークンを消費します。火曜日に午前 7 時から午後 5 時まで AutoCAD を使用します。午前 8 時に、チームは 7 トークンを消費します。午後 5 時に AutoCAD を終了して、その週はこれ以上使用しません。この場合、2 日間の使用分のみが消費されます。

結果ごとに課金される製品・サービスの場合：

結果の種類（例：Revit で画像をレンダリングする場合など）により異なる料金が課金されます。

Flex で利用可能な各製品とサービスの価格シートをご確認ください。