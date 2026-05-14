中小規模ビジネスのためのオートデスク 

ビジネスの成長に応えるデザインと創造のためのソフトウェア。

あらゆる規模のビジネスに対応した、手頃な価格の高機能製品を選べる

オートデスクは、2D 作図に対応する AutoCAD、3D モデリングや 3 Dプリントに対応する Fusion など、専門作業に適した利用しやすいソリューションを提供しています。

特別キャンペーン

AutoCAD Plus

AI 活用機能搭載の革新的な AutoCAD と 7 つの業種別ツールセットで生産性向上を推進可能な、業界最高クラスの 2D および 3D CAD ソフトウェア

￥256,300*/年
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製品の詳細情報

特別キャンペーン

AutoCAD

拡張可能な機能と自動化が備わった、コスト効率の高い 2D および 3D CAD ソフトウェア

￥82,500*/年
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特別キャンペーン

Fusion

製造、3D モデリング、電子機器、シミュレーション、データ管理の機能を備えたクラウドベースの製品設計ソフトウェア

￥114,400*/年
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特別キャンペーン

Autodesk Flow Studio

AI を駆使して驚異的な VFX を作成。AI 活用したモーション キャプチャ、カメラ トラッキング、アニメーション、合成などのツールを使って、映像を CG シーンに変換し、監督・演出、編集、書き出しを行えます。

￥60,500*/年
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*価格は税込みです

ビジネスに最適なオートデスク プランをお選びください

すべてのプランに平日営業時間内（1 日 8 時間、週 5 日対応）のサポート、シングル サインオン（SSO）、使用状況レポートが含まれます。年間および 1 ヵ月プラン、Flex には返金保証があります。

年間サブスクリプションを表すカレンダーのグラフィック

年間サブスクリプション

常時稼働のチームに最適
たとえば

  • 毎日同じソフトウェア製品を使用する
  • フルタイムの設計担当者またはエンジニアがいる
  • ユーザーあたりのコストを最小限に抑えたい
  • 計画的に予算を運用したい

このような場合は 1 年間のサブスクリプションをお選びください

  • 固定価格で節約
  • 1 ヵ月プランと比べて最大 33% お得
  • 値上げを気にせず利用
年間プランを見る
1 ヵ月サブスクリプションを表すカレンダーのグラフィック

1 ヵ月サブスクリプション

短期間の柔軟な利用に最適

たとえば

  • 季節限定のプロジェクトに対応する
  • 一時雇用
  • キャッシュ フローを管理する必要がある
  • 長期期間の契約を望まない

このような場合は 1 ヵ月サブスクリプションをお選びください

  • 月々でお支払い
  • いつでもユーザーを追加または削除
  • 必要になったら 1 年契約に変更
1 ヵ月プランで始める
Flex トークンとトークン使用状況チャートのグラフィック

Flex

交代制チームや複数の製品を利用する場合に最適

たとえば 

  • 異なるオートデスク製品をときどき使用する 
  • 請負作業者と作業する 
  • 毎日のアクセスは不要 
  • チームでアクセス権を共有したい 

このような場合は Flex トークンをご購入ください 

  • 使用日数分を前払い 
  • 100 以上のオートデスク製品にアクセス 
  • ユーザー間でトークンを分配
Flex の詳細はこちら
体験版とセットアップのグラフィックが表示されたラップトップのアイコン

体験版で試す

はじめての利用に最適

たとえば

  • 購入前にツールや機能を確認したい
  • 自力でスキルを習得したい
  • ビジネスに合っているか製品を評価する
  • 学生、教員、または開発者である

その場合は以下をお選びください

  • 無償体験版（最長 30 日間利用可能）
  • 教育機関限定ライセンス（1 年間無償）
  • 開発者向けの API 無料ティア
無償アクセスで始める

プロによるオートデスク ソフトウェアの使用事例を見る

設計をデジタル化

ラグジュアリー ハンドバッグ デザイナーの Wendy Stevens 氏は、火災に見舞われた後、AutoCAD LT を利用してビジネスを立て直し、再び軌道に乗せることができました。

事例を読む（英語）

画像提供：Wendy Stevens 氏

モジュラー シティをデザイン

RAD LAB は Revit を使用して、空き地だった区画に輸送用コンテナを活用した柔軟に移動できるコミュニティ スペースを作り、活気を生み出しました。

事例を読む

画像提供：Darren Bradley Photography

よりスマートな収納小物を創造

GoBe は Fusion を使って、製品設計、試作を行い、アイデアを製品化へと広げました。

事例を読む（英語）

画像提供：Nick Neuhaus 氏

力強いストーリーテリング

3D アーティストである JL Mussi 氏は Flow Studio を使って、何年も前から構想していたショート フィルムの制作をついに実現しました。

事例を読む（英語）

より軽量な部品を設計

Shute Dynamics 社が Fusion のジェネレーティブ デザインを利用して、パイクスピークに挑むレーシング カーの軽量かつ高強度のパーツ製作をどのように行ったかをご覧ください。

事例を読む（英語）

ヘルスケアを再考

EzeRx 社は、エンジニアリング、AI、サステナブル デザインを組み合わせて、ヘルスケアの質の向上と環境負荷の低減につなげるヘルスケア ソリューション開発を進めています。

事例を読む（英語）

画像提供：EzeRx

AutoCAD Plus で AI を活用してよりスマートに作図

Autodesk AI は反復タスクを自動化して、手作業による編集を減らし、作業の迅速化をサポートします。マークアップを瞬時に更新し、ブロックをインテリジェントに配置し、少ないクリック操作で図面をクリーン アップできます。修正に費やす時間が減り、自信をもってプロジェクトを進めることができます。

デスクトップ上でアカウントの Flex トークンの使用状況を確認している人の画像

Autodesk Flex：柔軟な前払い従量課金制プランでオートデスク製品を利用

Flex トークンを使用して、100 種以上のオートデスク製品にアクセス可能。1 回あたり 24 時間使用でき、新たな製品の検討や臨時の使用に最適です。

サブスクリプションで利用できるさらに充実した機能をお望みですか?製品をバンドルで提供するお得なサービス

複数の生産性向上ツールと自動化ツールを利用できるバンドル サービスは、個別の製品の年間ライセンスよりも最大 80% お得になります

特別キャンペーン

AutoCAD Revit LT Suite

Revit LT と AutoCAD LT をまとめてお手頃価格で提供

￥115,500*/年
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特別キャンペーン

Architecture Engineering & Construction Collection

Revit、AutoCAD、Civil 3D、Forma Site Design など、設計、エンジニアリング、建設・施工向けの強力な BIM ツールと CAD ツールを網羅したコレクション

￥620,400*/年
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特別キャンペーン

Product Design & Manufacturing Collection

Inventor、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Autodesk Fusion など、製品開発と製造計画のためのプロフェッショナル レベルのツールを網羅したコレクション

￥568,700*/年
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Media & Entertainment Collection

映画、ゲーム、テレビ番組制作向けの 3D アニメーション、モデリング、シミュレーション、レンダリング ソフトウェア

￥470,800*/年
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製品の詳細情報

*価格は税込みです

リソースを活用して利用を開始

AutoCAD Plus

  • 正確な 2D 図面と 3D モデルをすばやく作成できます。このクイック スタート ガイド（英語）は、スキルを高め、自信を持って作業するために役立ちます。
  • ウェビナー（英語）では、AutoCAD に関する実践的な 5 つのアドバイスを紹介しています。作業を迅速化しながらミスを回避し、自信を持ってビジネスの成長につなげるヒントになります。
  • このビデオ（英語）では、小規模チームで図面のエラーをすばやく見つけて修正するために、AutoCAD のクリーンアップ ツールがどう役立つかをご覧いただけます。
  • AutoCAD のサポートをお探しですか? ヘルプ、解決策、リソースを検索できます。

AutoCAD

  • AutoCAD を初めてご利用ですか? あるいは復習が必要ですか? このクイック スタート ガイド（英語）は、小規模チームが基本的な作図スキルをすばやく身に付けるために役立ち、利用開始からすぐに正確な図面を作成し、生産性を維持できます。
  • AutoCAD のサポートをお探しですか? ヘルプ、解決策、リソースを検索できます。

Fusion

  • 成長中のビジネスにも適した Fusion の基本ワークフローを習得し、CAD スキルを磨きましょう。このクイック スタート ガイド（英語）では、製品の設計、モデリング、組み立て、生産準備の方法を説明しています。アイデアをすぐに形にできるようになります。
  • このビデオ シリーズ（英語）は、完全な釣り竿リールのアセンブリを設計し製造する方法を紹介しながら、Fusion の主要ツールとワークフローについて解説します。
  • Fusion のサポートをお探しですか? ヘルプ、解決策、リソースを検索できます。

Flow Studio

無料のソリューション、紹介制度などについて知る

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無償体験版

無償体験版をダウンロードして、最新バージョンの 3D 設計ソフトウェアの全機能をお試しください。

 

体験版を開始
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教育機関限定ライセンス

学生はオートデスク ソフトウェアの無償アクセスを利用して、将来のキャリアに向けて準備できます。

学生向けの無償ソフトウェア
Autodesk API

Autodesk API

クラウド API を無料で利用してワークフローをカスタマイズし、ビジネスに適したソリューションを構築できます。

クラウド API の詳細

サポートが必要な場合は、Autodesk Assistant にお問い合わせください!

Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。

Assistant に尋ねる

オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？

ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。

サポート レベルを確認

プロモーションや特別キャンペーンの最新情報を入手

特別割引やキャンペーン、プロモーションの情報をすべてチェックできるメール配信にご登録ください。

Autodesk Community でつながり、学び、成長する

コミュニティ リソースを通じて問題に対する回答を探したり、専門知識を共有したり、他のユーザーと相互につながることができます。

コミュニティ ハブ

コミュニティを見つける

質問をしたり、実践的な解決策を見つけたり、経験豊富なユーザーとつながることができます。

 

コミュニティをチェック

AECO コミュニティ

Big Room

AECO 業界のプロフェッショナルが集まるハブに参加して、アイデアを共有したり、コラボレーションしたり、ネットワークを拡大しましょう。

 

仲間を見つける（英語）

交流の機会

バーチャル ミートアップ

オンライン ミートアップで仲間と出会い、関心のあるトピックについて話し合いましょう。

 

ミートアップ イベントを探す（英語）

体験談をお聞かせください

Autodesk Design & Make：オートデスク製品を使ったものづくりの体験談をシェアしてみませんか。オートデスクの Web サイトで紹介され、「デザインと創造」のリーダーとして認められるチャンスです。

よくある質問（FAQ）

サブスクリプションおよびアップグレードの価格を教えてください。

すべての製品サブスクリプションに特典が含まれており、地域ごとの価格設定で提供されます。対象製品での、Business Success プランへのアップグレードは希望小売価格で約 200 米ドルです。

サブスクリプションを購入またはアップグレードするにはどうすればよいですか?

サブスクリプションは、オンライン、オートデスクの担当者、またはオートデスク認定販売パートナーからご購入いただけます。

Flex トークンの利用可能期間を教えてください。また、利用期間を繰り越すことはできますか?

Flex トークンは、購入日から 1 年間使用できます。Flex は前払い制であるため、トークンは繰り越されませんが、いつでも追加購入できます。トークンの残高が少なくなると、オートデスクから通知が届きます。

Flex での製品使用料はどのように請求されますか?

24 時間ごとに課金される製品・サービスの場合：
Flex に含まれるオートデスク製品を開いてサインインすると、24 時間単位で各製品の 1 日の使用料金分のトークンが消費されます。同一製品の複数のバージョンを使用した場合や、24 時間以内に製品を再び開いた場合に、さらに課金されることはありません。

 

たとえば、プリシラさんが AutoCAD にサインインして、月曜日の午前 8 時から午後 5 時まで使用するとします。プリシラさんのチームは、7 トークンを消費します。火曜日に午前 7 時から午後 5 時まで AutoCAD を使用します。午前 8 時に、チームは 7 トークンを消費します。午後 5 時に AutoCAD を終了して、その週はこれ以上使用しません。この場合、2 日間の使用分のみが消費されます。

 

結果ごとに課金される製品・サービスの場合：
結果の種類（例：Revit で画像をレンダリングする場合など）により異なる料金が課金されます。

 

Flex で利用可能な各製品とサービスの価格シートをご確認ください。

Flex とサブスクリプションの両方を組み合わせて使用することはできますか?

はい。管理者はユーザーにサブスクリプションと Flex を組み合わせて割り当てることができます。

 

サブスクリプションと Flex の両方を割り当てると、トークンよりサブスクリプションが優先されます。 例えば、プリシラさんに AutoCAD の Flex とサブスクリプションが割り当てられた場合、AutoCAD を使用するとサブスクリプションが適用され、トークンは消費されません。 一方、サブスクリプションが割り当てられていない Revit を使用すると、トークンが消費されます。

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