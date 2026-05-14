Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスクは、2D 作図に対応する AutoCAD、3D モデリングや 3 Dプリントに対応する Fusion など、専門作業に適した利用しやすいソリューションを提供しています。
AI 活用機能搭載の革新的な AutoCAD と 7 つの業種別ツールセットで生産性向上を推進可能な、業界最高クラスの 2D および 3D CAD ソフトウェア
拡張可能な機能と自動化が備わった、コスト効率の高い 2D および 3D CAD ソフトウェア
製造、3D モデリング、電子機器、シミュレーション、データ管理の機能を備えたクラウドベースの製品設計ソフトウェア
AI を駆使して驚異的な VFX を作成。AI 活用したモーション キャプチャ、カメラ トラッキング、アニメーション、合成などのツールを使って、映像を CG シーンに変換し、監督・演出、編集、書き出しを行えます。
*価格は税込みです
すべてのプランに平日営業時間内（1 日 8 時間、週 5 日対応）のサポート、シングル サインオン（SSO）、使用状況レポートが含まれます。年間および 1 ヵ月プラン、Flex には返金保証があります。
常時稼働のチームに最適
たとえば
このような場合は 1 年間のサブスクリプションをお選びください
短期間の柔軟な利用に最適
たとえば
このような場合は 1 ヵ月サブスクリプションをお選びください
交代制チームや複数の製品を利用する場合に最適
たとえば
このような場合は Flex トークンをご購入ください
はじめての利用に最適
たとえば
その場合は以下をお選びください
ラグジュアリー ハンドバッグ デザイナーの Wendy Stevens 氏は、火災に見舞われた後、AutoCAD LT を利用してビジネスを立て直し、再び軌道に乗せることができました。
画像提供：Wendy Stevens 氏
RAD LAB は Revit を使用して、空き地だった区画に輸送用コンテナを活用した柔軟に移動できるコミュニティ スペースを作り、活気を生み出しました。
画像提供：Darren Bradley Photography
3D アーティストである JL Mussi 氏は Flow Studio を使って、何年も前から構想していたショート フィルムの制作をついに実現しました。
Shute Dynamics 社が Fusion のジェネレーティブ デザインを利用して、パイクスピークに挑むレーシング カーの軽量かつ高強度のパーツ製作をどのように行ったかをご覧ください。
EzeRx 社は、エンジニアリング、AI、サステナブル デザインを組み合わせて、ヘルスケアの質の向上と環境負荷の低減につなげるヘルスケア ソリューション開発を進めています。
画像提供：EzeRx
Autodesk AI は反復タスクを自動化して、手作業による編集を減らし、作業の迅速化をサポートします。マークアップを瞬時に更新し、ブロックをインテリジェントに配置し、少ないクリック操作で図面をクリーン アップできます。修正に費やす時間が減り、自信をもってプロジェクトを進めることができます。
Flex トークンを使用して、100 種以上のオートデスク製品にアクセス可能。1 回あたり 24 時間使用でき、新たな製品の検討や臨時の使用に最適です。
複数の生産性向上ツールと自動化ツールを利用できるバンドル サービスは、個別の製品の年間ライセンスよりも最大 80% お得になります
Revit LT と AutoCAD LT をまとめてお手頃価格で提供
Revit、AutoCAD、Civil 3D、Forma Site Design など、設計、エンジニアリング、建設・施工向けの強力な BIM ツールと CAD ツールを網羅したコレクション
Inventor、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Autodesk Fusion など、製品開発と製造計画のためのプロフェッショナル レベルのツールを網羅したコレクション
映画、ゲーム、テレビ番組制作向けの 3D アニメーション、モデリング、シミュレーション、レンダリング ソフトウェア
*価格は税込みです
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。
コミュニティ リソースを通じて問題に対する回答を探したり、専門知識を共有したり、他のユーザーと相互につながることができます。
AECO コミュニティ
AECO 業界のプロフェッショナルが集まるハブに参加して、アイデアを共有したり、コラボレーションしたり、ネットワークを拡大しましょう。
Autodesk Design & Make：オートデスク製品を使ったものづくりの体験談をシェアしてみませんか。オートデスクの Web サイトで紹介され、「デザインと創造」のリーダーとして認められるチャンスです。
Flex トークンは、購入日から 1 年間使用できます。Flex は前払い制であるため、トークンは繰り越されませんが、いつでも追加購入できます。トークンの残高が少なくなると、オートデスクから通知が届きます。
24 時間ごとに課金される製品・サービスの場合：
Flex に含まれるオートデスク製品を開いてサインインすると、24 時間単位で各製品の 1 日の使用料金分のトークンが消費されます。同一製品の複数のバージョンを使用した場合や、24 時間以内に製品を再び開いた場合に、さらに課金されることはありません。
たとえば、プリシラさんが AutoCAD にサインインして、月曜日の午前 8 時から午後 5 時まで使用するとします。プリシラさんのチームは、7 トークンを消費します。火曜日に午前 7 時から午後 5 時まで AutoCAD を使用します。午前 8 時に、チームは 7 トークンを消費します。午後 5 時に AutoCAD を終了して、その週はこれ以上使用しません。この場合、2 日間の使用分のみが消費されます。
結果ごとに課金される製品・サービスの場合：
結果の種類（例：Revit で画像をレンダリングする場合など）により異なる料金が課金されます。
Flex で利用可能な各製品とサービスの価格シートをご確認ください。
はい。管理者はユーザーにサブスクリプションと Flex を組み合わせて割り当てることができます。
サブスクリプションと Flex の両方を割り当てると、トークンよりサブスクリプションが優先されます。 例えば、プリシラさんに AutoCAD の Flex とサブスクリプションが割り当てられた場合、AutoCAD を使用するとサブスクリプションが適用され、トークンは消費されません。 一方、サブスクリプションが割り当てられていない Revit を使用すると、トークンが消費されます。