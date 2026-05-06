設計から製造まで、スムーズに連携

Fusion：イノベーションを最大に、オーバーヘッドを最小に

設計、製造、電子設計、データ管理を 1 つの統合ソリューションで実行して、構想から製造までのプロセスを迅速化。ビジネスのスケールも広がります。

CAD、CAM、CAE、PCB、PLM、あらゆる規模のチームに対応するオールインワンのソリューション

CAD、CAM、その他のさまざまな機能が 1 つに統合。製品の設計とエンジニアリングを自在に進め、スタイルや形状、フィット感、機能性を確保できます。高品質のパーツをすばやく製品化し、時間とコストを節約できます。

Fusion でデータとチーム、プロセスを連携

信頼できる一元的な情報ソースを使用して、場所を問わずにコラボレーション

一元化されたワークスペースを使用してチームが中断なく作業。バージョンの競合が発生せず、手動での受け渡しも必要ありません。オンボーディングの時間を短縮し、ソフトウェアの管理も削減でき、優れた製品の開発に集中できます

 

安全なマネージド クラウド プラットフォームでオーバーヘッドを削減

サーバーのメンテナンスや複雑な IT 業務の負担を削減し、ビジネスの成長のために時間と予算を使えます。先手を打ったワークフローが可能になるクラウド プラットフォームで、安全性を維持しながら、必要に応じて拡張できます。

 

自動化されたインサイトを活用して成長に合わせて拡張、改善

ユーザーの追加、ワークフローの拡張、新機能の実装を、中断なく簡単に行えます。データ接続、自動化、リアルタイムのインサイトによって作業を合理化し、生産性を向上できます。

 

設計から製造までを 1 つの統合ソリューションで

Fusion 設計

デザイン・設計

パラメトリック ツール、ダイレクト ツール、フリーフォーム ツール、サーフェス ツールを使用して、堅牢な 3D モデルを作成できます。

 

Fusion 製造

製造

フライス加工、旋盤加工、切削加工、積層造形のための CNC ツールパスを生成します。

Fusion 電子デザイン

電子設計

回路図、PCB レイアウト、電子機器アセンブリを、完全に統合されたワークフローで設計できます。

Fusion シミュレーション

シミュレーション

構造、熱、固有値、イベントなどのシミュレーションを実行して、開発の早期に実際のパフォーマンスを把握できます。

 

Fusion 作図

図面

設計から直接、関連付けられた 2D 図面を作成できます。

 

Fusion レンダリング

レンダリング

マテリアル、環境、ライティング プリセットを使用して、フォトリアリスティック レンダリングを生成します。

Autodesk Fusion のプランと価格

小規模な研究開発グループでも、数百人のエンジニアやオペレーターを抱える複数拠点の製造会社でも、Fusion はニーズに合わせて拡張できます。

最新の製品開発の基盤

Autodesk Fusion

Fusion の 30 日間無償体験版を試す

 

設計と共同作業に不可欠な CAD、CAM、CAE、PCB、PDM を 1 つの統合ワークスペースで利用できます。

 

含まれる機能：

  • 完全に統合された CAD と CAM
  • リアルタイムのチーム コラボレーション
  • PCB 設計とエレメカの統合
  • 作図の自動化とデザイン コンフィギュレーション

最適：初期段階のチームやメーカー

 

 /年

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Autodesk Fusion for Manufacturing

統合された製造プロセス。プロフェッショナルな加工・生産チーム向けのソリューション

Autodesk Fusion for Manufacturing

高度な CAM 自動化、高精度加工、堅牢な CAD ツールを 1 つの環境に統合。スタンドアロンの CAM ツールを超えた機能を必要とするチームに最適です。

 

従来の CAD/CAM の複数利用から移行するメリット：

  • CAD から CAM への引き渡しの際にフィーチャの欠落やモデルの破損がなく、手戻りがない
  • 複数の高額なライセンスの費用を支払うことなく、1 つのワークフローを実現
  • クラウド コラボレーションにより、生産加工の工程全体で信頼できる一元的な情報ソースに基づいて稼働

 

Fusion の全機能に加えて、高度な製造機能を搭載：

  • 2D 加工から完全な 5 軸加工まで、生産基準品質の精度を実現
  • フライス加工、旋盤加工、複合旋盤加工のためのインテリジェントなツールパス
  • CAM プログラミングの自動化によって設定時間とサイクル タイムを短縮
  • 処理中のパーツ検査とプローブ
  • 無料かつ完全に編集可能なポストプロセッサ
  • CAD と CAM の統合により、手戻りやデータ移動の手間を解消
  • プロトタイプ作成から生産まで、スケーラブルなワークフロー

 

 /年

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Autodesk Fusion for Design

最新化を目指すエンジニアリング チームのための完全な設計・データ プラットフォーム

Autodesk Fusion for Design

従来のシステムの複雑性を排除し、エンタープライズ レベルの精度、データの厳密性、設計から製造までの連続したプロセスを必要とするチームに最適です。

 

従来のツールやアドオンから移行するメリット：

  • リアルタイムのコラボレーションとクラウド データによる迅速な意思決定
  • バージョンの競合、参照の破損、ファイル同期の問題がない
  • 設計、データ管理、製造のすべてを 1 つのプラットフォームで行い総コストを削減

 

Fusion の全機能に加えて、高度な設計機能を搭載：

  • 早期かつ頻繁に検証できる 11 の高度なシミュレーション スタディ
  • 軽量でパフォーマンスの高いイノベーションにつなげるジェネレーティブ デザイン
  • 複雑なジオメトリに対応する高度なサーフェス ツールとメッシュ ツール
  • プラスチック、シート メタル、DFM ツールを活用して製造性を念頭に置いて設計
  • 統合されたデータ管理と PLM で、大規模製造の厳密性とサプライ チェーンをサポート

 

 

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プロジェクトを次のレベルへ

他にはない、設計・製造プロフェッショナル向けオールインワン ソリューションの機能をご体験ください。

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Autodesk Fusion に関するよくある質問（FAQ）

Autodesk Fusion とはどのような製品ですか?

Autodesk Fusion は、CAD、CAM、CAE、電子設計、データ管理を 1 つのソリューションにまとめて提供する、クラウドベースのオールインワン製品開発プラットフォームです。中小規模のチームが設計、製造、イテレーションのプロセスをより迅速に実行できるように設計されています。複数のツールを使用するコストや管理の複雑さをなくすことができます。

Autodesk Fusion はどのようなユーザーを対象としていますか?

Autodesk Fusion は、少人数チームで製品開発を行う中小規模のビジネスに適しており、コストのかかるエンタープライズ規模のシステムに事前にコミットすることなく、製品開発の成長とともに拡大できるプロフェッショナル仕様のツールを必要としているビジネスに最適です。

Autodesk Fusion は中小規模ビジネスのどのような課題を解決しますか?

Fusion は、以下のように役立ちます。

  • 製品の設計とエンジニアリングを 1 つのコネクテッド プラットフォームで実行
  • ファイルのバージョン管理、手動の受け渡しで発生するエラーを削減
  • 設計、エンジニアリング、製造のチーム間で簡単に共同作業
  • 構想から生産へのプロセスを、少ないツールで迅速に実行
  • ソフトウェアを切り替えることなく、ワークフローを徐々に拡張

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Autodesk Fusion は、個別の CAD、CAM、PLM ツールを使用するのとどのように異なりますか?

Autodesk Fusion では、設計、製造、シミュレーション、データ管理などのコア ワークフローが 1 つのプラットフォームに統合されるため、個別のツールが不要になり、ファイル転送や手戻りなどの手間を削減できます。Autodesk Fusion を使用すると、チームは開発に集中でき、オーバーヘッドが削減され、コストのかかるツールの増加も回避できます。

Autodesk Fusion には中小規模のビジネスでも利用しやすい価格オプションがありますか?

はい。Autodesk Fusion には、1 ヵ月プランや年間プランなど、柔軟なサブスクリプション オプションが用意されているため、予算とスケジュールに合わせてお選びいただけます。この柔軟性により、多額の先行投資をすることなく、簡単に利用を開始できます。Autodesk Fusion のプランと価格をご覧ください。

Autodesk Fusion では、小規模で利用を開始して、後から機能を追加できますか?

はい。Autodesk Fusion は、ビジネスに合わせて拡張できるように設計されています。Autodesk Fusion のサブスクリプションには、設計、製造、データ管理のコア ワークフローが含まれています。時間とともにビジネスが拡大するにしたがって、Autodesk Fusion Extensions を利用して高度な機能を追加することができます。

Autodesk Fusion は簡単に習得して使いこなすことができますか?

はい。Autodesk Fusion は、使いやすい最新のインターフェイスで知られており、規模や専門知識のレベルを問わず、あらゆるチームが利用できるように設計されています。統合ワークフローと豊富なラーニング リソースによって、短期間でセットアップを行い、IT チームの特別なサポートがなくても、迅速に生産性を高めることができます。

Autodesk Fusion は Mac と Windows のどちらでも動作しますか?

はい。Autodesk Fusion は macOS と Windowsの両方で動作し、ブラウザベースのアクセスにも対応しています。そのため、デバイスが混在するチームやリモートの作業メンバーも円滑に共同作業を進められます。

Autodesk Fusion はタブレットやモバイル デバイスで使用できますか?

はい。Autodesk Fusion ではモバイル アクセス（英語）が提供されており、設計の表示、コメント付け、コラボレーションを行えます。完全なモデリングはデスクトップまたはブラウザで行いますが、モバイル アクセスを利用して、外出先でも簡単に接続を維持し、レビューを実行できます。

Autodesk Fusion は、中小規模のチームの共同作業にどのように役立ちますか?

Autodesk Fusion はクラウドベースであるため、以下のようなことが可能です。

  • 電子メールでファイルを送信せずに設計を共有
  • 変更と改訂を 1 箇所でまとめて追跡
  • 場所を問わずにリアルタイムにコラボレーション
  • チーム規模の拡大に合わせてアクセスと権限をコントロール

これらの特徴は、迅速に作業を進め、緊密に連携する必要があるチームにとって大きなメリットとなります。

Autodesk Fusion にデータ管理やリビジョン管理の機能は含まれていますか?

はい。Autodesk Fusion にはバージョン追跡や変更管理に対応するデータ管理機能が組み込まれており、すべてのメンバーが常に最新の設計を基にして作業できます。高度なプロセス制御を必要とするチームには、追加のデータ管理機能を加えることができます。

Autodesk Fusion は製造ワークフローに対応していますか?

はい。Autodesk Fusion は、CAM、ツールパス、実生産に向けたアウトプットなど、幅広い製造ニーズに対応しています。Autodesk Fusion は、設計から製造までのプロセスを 1 つのシステムで行いたいと考えるメーカーや製品会社に適したソリューションです。

Autodesk Fusion は技術サポートを提供していますか?

はい。Autodesk Fusion を利用するお客様は、オートデスク サポートラーニング リソースコミュニティ フォーラム にアクセスできます。

購入前に Autodesk Fusion を試用することはできますか?

はい。Autodesk Fusion では、30 日間の無償体験版を提供しています。購入前にプラットフォームを利用し、ワークフローを試して、ビジネスに適しているかどうかを確認できます。

クラウドベースの製品開発ソリューションを使用するメリットは何ですか?

Autodesk Fusion のようなクラウドベースの製品開発ソリューションを利用することより、成長中のビジネスは、より迅速に作業し、円滑に共同作業を進め、オーバーヘッドを削減できます。従来のオンプレミス ソフトウェアのような複雑さはありません。次のメリットがあります。

  • どこからでも作業：チーム メンバーは場所を問わずに設計、データ、プロジェクトにアクセスできるため、リモート ワーク、請負業者、分散した拠点を持つチームのサポートが容易になります。
  • コラボレーションの簡素化：メンバー全員が信頼できる一元的な情報ソースで作業できるため、ファイルの重複、バージョンの競合、手動の受け渡しが削減されます。変更は自動的に保存され、共有されます。
  • IT とインフラストラクチャのコスト削減：サーバーの管理、アップデートの手動インストール、複雑なシステムの保守を行う必要がないため、ビジネスの成長のために時間と予算を使えます。
  • 自動更新と改善：新機能、パフォーマンス強化、セキュリティ更新プログラムが自動的に提供されるため、チームは常に最新の機能にアクセスできます。
  • ビジネスの成長に合わせて簡単に拡張：クラウドベースのソリューションでは、プラットフォームの再構成や大幅な中断の必要がなく、ユーザーの追加、ワークフローの拡張、新しい機能の導入を簡単に行えます。
  • 短期間で価値を実現：最小限のセットアップと迅速なオンボーディングによって、小規模チームでもすぐに生産性を高め、製品の開発に集中できます。ソフトウェアの管理に時間を費やす必要はありません。

Autodesk Fusion は大規模な製造チーム用のものですか?

いいえ。Autodesk Fusion は、個人のデザイナーや小規模スタジオから大規模な家具メーカーなどにも対応し、特注品向けのワークフローも大規模生産向けのワークフローのどちらにも利用できます。

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