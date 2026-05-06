Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
CAD、CAM、その他のさまざまな機能が 1 つに統合。製品の設計とエンジニアリングを自在に進め、スタイルや形状、フィット感、機能性を確保できます。高品質のパーツをすばやく製品化し、時間とコストを節約できます。
一元化されたワークスペースを使用してチームが中断なく作業。バージョンの競合が発生せず、手動での受け渡しも必要ありません。オンボーディングの時間を短縮し、ソフトウェアの管理も削減でき、優れた製品の開発に集中できます。
サーバーのメンテナンスや複雑な IT 業務の負担を削減し、ビジネスの成長のために時間と予算を使えます。先手を打ったワークフローが可能になるクラウド プラットフォームで、安全性を維持しながら、必要に応じて拡張できます。
ユーザーの追加、ワークフローの拡張、新機能の実装を、中断なく簡単に行えます。データ接続、自動化、リアルタイムのインサイトによって作業を合理化し、生産性を向上できます。
パラメトリック ツール、ダイレクト ツール、フリーフォーム ツール、サーフェス ツールを使用して、堅牢な 3D モデルを作成できます。
フライス加工、旋盤加工、切削加工、積層造形のための CNC ツールパスを生成します。
回路図、PCB レイアウト、電子機器アセンブリを、完全に統合されたワークフローで設計できます。
構造、熱、固有値、イベントなどのシミュレーションを実行して、開発の早期に実際のパフォーマンスを把握できます。
設計から直接、関連付けられた 2D 図面を作成できます。
マテリアル、環境、ライティング プリセットを使用して、フォトリアリスティック レンダリングを生成します。
- Snail Works 社 創業者/ Alex Wu 氏
- Shute Dynamics 社 創業者/ Robin Shute 氏
- Spharia 社/ Janis Münch 氏
— Vayve Mobility 社 CEO/ Nilesh Bajaj 氏
小規模な研究開発グループでも、数百人のエンジニアやオペレーターを抱える複数拠点の製造会社でも、Fusion はニーズに合わせて拡張できます。
最新の製品開発の基盤
設計と共同作業に不可欠な CAD、CAM、CAE、PCB、PDM を 1 つの統合ワークスペースで利用できます。
含まれる機能：
最適：初期段階のチームやメーカー
統合された製造プロセス。プロフェッショナルな加工・生産チーム向けのソリューション
高度な CAM 自動化、高精度加工、堅牢な CAD ツールを 1 つの環境に統合。スタンドアロンの CAM ツールを超えた機能を必要とするチームに最適です。
従来の CAD/CAM の複数利用から移行するメリット：
Fusion の全機能に加えて、高度な製造機能を搭載：
最新化を目指すエンジニアリング チームのための完全な設計・データ プラットフォーム
従来のシステムの複雑性を排除し、エンタープライズ レベルの精度、データの厳密性、設計から製造までの連続したプロセスを必要とするチームに最適です。
従来のツールやアドオンから移行するメリット：
Fusion の全機能に加えて、高度な設計機能を搭載：
Autodesk Fusion は、CAD、CAM、CAE、電子設計、データ管理を 1 つのソリューションにまとめて提供する、クラウドベースのオールインワン製品開発プラットフォームです。中小規模のチームが設計、製造、イテレーションのプロセスをより迅速に実行できるように設計されています。複数のツールを使用するコストや管理の複雑さをなくすことができます。
Autodesk Fusion は、少人数チームで製品開発を行う中小規模のビジネスに適しており、コストのかかるエンタープライズ規模のシステムに事前にコミットすることなく、製品開発の成長とともに拡大できるプロフェッショナル仕様のツールを必要としているビジネスに最適です。
Fusion は、以下のように役立ちます。
Autodesk Fusion では、設計、製造、シミュレーション、データ管理などのコア ワークフローが 1 つのプラットフォームに統合されるため、個別のツールが不要になり、ファイル転送や手戻りなどの手間を削減できます。Autodesk Fusion を使用すると、チームは開発に集中でき、オーバーヘッドが削減され、コストのかかるツールの増加も回避できます。
はい。Autodesk Fusion には、1 ヵ月プランや年間プランなど、柔軟なサブスクリプション オプションが用意されているため、予算とスケジュールに合わせてお選びいただけます。この柔軟性により、多額の先行投資をすることなく、簡単に利用を開始できます。Autodesk Fusion のプランと価格をご覧ください。
はい。Autodesk Fusion は、ビジネスに合わせて拡張できるように設計されています。Autodesk Fusion のサブスクリプションには、設計、製造、データ管理のコア ワークフローが含まれています。時間とともにビジネスが拡大するにしたがって、Autodesk Fusion Extensions を利用して高度な機能を追加することができます。
はい。Autodesk Fusion は、使いやすい最新のインターフェイスで知られており、規模や専門知識のレベルを問わず、あらゆるチームが利用できるように設計されています。統合ワークフローと豊富なラーニング リソースによって、短期間でセットアップを行い、IT チームの特別なサポートがなくても、迅速に生産性を高めることができます。
はい。Autodesk Fusion は macOS と Windowsの両方で動作し、ブラウザベースのアクセスにも対応しています。そのため、デバイスが混在するチームやリモートの作業メンバーも円滑に共同作業を進められます。
はい。Autodesk Fusion ではモバイル アクセス（英語）が提供されており、設計の表示、コメント付け、コラボレーションを行えます。完全なモデリングはデスクトップまたはブラウザで行いますが、モバイル アクセスを利用して、外出先でも簡単に接続を維持し、レビューを実行できます。
Autodesk Fusion はクラウドベースであるため、以下のようなことが可能です。
これらの特徴は、迅速に作業を進め、緊密に連携する必要があるチームにとって大きなメリットとなります。
はい。Autodesk Fusion にはバージョン追跡や変更管理に対応するデータ管理機能が組み込まれており、すべてのメンバーが常に最新の設計を基にして作業できます。高度なプロセス制御を必要とするチームには、追加のデータ管理機能を加えることができます。
はい。Autodesk Fusion は、CAM、ツールパス、実生産に向けたアウトプットなど、幅広い製造ニーズに対応しています。Autodesk Fusion は、設計から製造までのプロセスを 1 つのシステムで行いたいと考えるメーカーや製品会社に適したソリューションです。
Autodesk Fusion のようなクラウドベースの製品開発ソリューションを利用することより、成長中のビジネスは、より迅速に作業し、円滑に共同作業を進め、オーバーヘッドを削減できます。従来のオンプレミス ソフトウェアのような複雑さはありません。次のメリットがあります。
いいえ。Autodesk Fusion は、個人のデザイナーや小規模スタジオから大規模な家具メーカーなどにも対応し、特注品向けのワークフローも大規模生産向けのワークフローのどちらにも利用できます。