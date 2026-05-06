高度な CAM 自動化、高精度加工、堅牢な CAD ツールを 1 つの環境に統合。スタンドアロンの CAM ツールを超えた機能を必要とするチームに最適です。

従来の CAD/CAM の複数利用から移行するメリット：

CAD から CAM への引き渡しの際にフィーチャの欠落やモデルの破損がなく、手戻りがない

複数の高額なライセンスの費用を支払うことなく、1 つのワークフローを実現

クラウド コラボレーションにより、生産加工の工程全体で信頼できる一元的な情報ソースに基づいて稼働

Fusion の全機能に加えて、高度な製造機能を搭載：

2D 加工から完全な 5 軸加工まで、生産基準品質の精度を実現

フライス加工、旋盤加工、複合旋盤加工のためのインテリジェントなツールパス

CAM プログラミングの自動化によって設定時間とサイクル タイムを短縮

処理中のパーツ検査とプローブ

無料かつ完全に編集可能なポストプロセッサ

CAD と CAM の統合により、手戻りやデータ移動の手間を解消

プロトタイプ作成から生産まで、スケーラブルなワークフロー

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