Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
顧客から提供されたモデルを製造用に準備します。固定具のアセンブリやカスタムの作業保持具を作成し、不要なフィーチャを排除して、製造ジオメトリを生成します。
CAD と CAM が完全に連携しているため、設計変更が発生した場合でも製造ワークフロー全体に自動的に反映されます。
2D 切削、2.5 軸から同時 5 軸加工、旋削、複合加工などの高度な加工機能により、複雑化する作業に対応できます。
Fusion は、品質、一貫性、スループットを維持しながら、より多様な作業に取り組むために必要な包括的な CAM ツールを製造メーカーに提供します。
多品種製造向けに構築されたインテリジェントな自動化により、プログラミングの手間を軽減します。自動穴認識、パーツ全体の仕上げ加工法、自動バリ取りにより、反復的な CAM 作業や手動での後加工プロセスを削減できます。
実績のある加工法を類似のジョブに再利用できるほか、AI を活用した生産性向上機能である Autodesk Assistant を利用してワークフローを大幅に加速できます。
ツールパス、機械の動作、セットアップを実際の加工前に検証することで、プログラマーは問題を早期に特定でき、オペレーターは安心して作業を進めることができます。
機械上でのプロービング ルーチンを活用して、ワーク オフセットの設定、重要なフィーチャの検査、公差の検証を生産工程全体で行うことで、セットアップから最終検査まで品質を維持できます。
機械、工具、固定具の再利用可能なライブラリを構築し、ジョブやチーム間で共有できます。
編集可能なポスト プロセッサを無料で利用でき、ビジネスの成長に合わせて新しい機械、新しい顧客、新しいビジネス チャンスに対応できます。
Uni-Fab （英語）社では、機械加工業務の拡大に伴い、工作機械、ジョブ、チームが増加し、一貫性の重要性がますます高まりました。Fusion に標準化することで、チームは工場全体でプログラミングのリソース、工具、機械のデータを連携させ、機械オペレーターがプロセスの一貫性を維持しながらジョブや機械を切り替えて作業できるようになりました。
その結果、Uni-Fab 社は機械加工チームをほぼ倍増させ、機械を 6 台から 9 台に増やし、部品の加工時間を 3.5 時間からわずか 45 分に短縮できるようになりました。
Autodesk Fusion for Manufacturing を使用して、3 軸加工のパフォーマンスを最大化し、プログラミング時間を短縮し、ツールパスを改善し、工場の生産性を向上させるための実践的な戦略を学びましょう。
このウェビナーでは、より優れた工具戦略と統合された工具ライブラリによって、機械加工の最適化、セットアップ時間の短縮、工具寿命の延長、すべての CNC ジョブでの一貫性の向上がどのように役立つかをご紹介します。
データ、ワークフロー、チームを連携させることで、非効率を削減し、機械の稼働率を高め、将来の変化にも対応できる生産体制を構築しながら、品質とスループットを向上させる方法をご紹介します。
複雑な加工の課題への取り組み、切削性能の最適化、サーフェス仕上げの改善、工場全体の製造効率の向上を実現する高度な工具機能について解説します。
最新の製造現場向けに設計された、CAD との連携、高度な CAM、自動プログラミング、統合された生産ワークフローをご紹介します。
フォームに必要事項をご入力の上、送信してください。Fusionのエキスパートよりご連絡いたします。
はい。Fusion は、ポストプロセスを通じて幅広い範囲CNCマシンで動作し、フライス加工、旋盤加工、マルチ軸操作などの一般的な加工ワークフローに対応しています。機械加工ですぐに使用できる G コードを生成し、CAM を設計モデルに直接統合するため、機器のスタックを全面的に入れ替えることなく、既存の工場環境に適合するように構築されています。
Autodesk Fusion は、CAD と CAM をシームレスに統合することで、設計から加工までのプロセスを短縮します。システム間でファイルをエクスポートする代わりに、ツールパスをモデルから直接生成するため、セットアップ時間が短縮され、データ変換に伴うエラーが減少します。今すぐ30 日間無償体験版をお試しください。
多くのチームにおいて、答えは「はい」です。Fusion には、自動化されたツールパス生成と、反復的なプログラミング作業を削減する機能が備わっています。設計に変更が生じた場合、後工程の製造設定も自動的に更新されるため、設計変更に伴う修正作業に費やす時間を短縮できます。
はい。Fusion にはシミュレーション機能と検証機能が含まれており、チームはジョブを実行する前に材料の除去を視覚化し、衝突を検出し、セットアップを検証できます。これにより、不良品、手戻り、機械のダウンタイムが発生する前に、問題を早期に発見できます。
Fusion は、角柱状パーツ用の基本的な 2.5 軸の作業だけでなく、複雑なジオメトリ用のより高度な3Dとマルチ軸の方法もハンドルできます。この柔軟性は、多種多様な部品を扱う委託製造業者において大きな強みとなります。30 日間無償体験版をお試しください。
はい。Fusion は STEP や IGES などの一般的なファイル形式をサポートしているため、顧客から提供された設計データや既存のファイルを簡単に読み込むことができます。これにより、工場では上流工程の変更を強制することなく、既に受け取っているファイル形式のまま作業を進めることが可能です。
CAD と CAM は同じシステム内でリンクされているため、設計に変更を加えると、その内容がツールパスやセットアップに自動的に反映されます。これにより、加工法を手作業で作り直す手間が減り、設計変更が重なっても一貫性を保つことができます。
Fusion は、従来のシステムと比較して、操作を習得しやすい設計になっています。インターフェイスと統合ワークフローにより、ユーザーが習得する必要のあるシステムの数が減り、オンボーディング時間を短縮できます。開始に役立つ学習リソースも多数用意されています。
はい。Fusion を使用すると、モデルから直接ツールパスをシミュレートし、加工工程を見積もることができるため、チームは製造可能性をより迅速に評価し、サイクル時間を見積もり、より自信を持って RFQ に対応することができます。
はい。Fusion は、複数の製造プロセス（CNC、積層造形、ファブリケーション）を 1 つのソリューションでサポートすることで、小規模工場の規模拡大を支援するように設計されています。チームは、機能の進化に合わせて、まったく新しいシステムに移行することなく、利用規模を拡大できます。柔軟なサブスクリプション オプションについては、こちらを参照してください（英語）。
Fusion は、セットアップ時間の短縮、スループットの向上、エラーの最小化を通じて、納期の短縮と品質の一貫性の向上に貢献します。こうした改善は、受注の拡大にもつながります。特に、スピードと信頼性が、市場で最も差別化の決め手になる場合に効果的です。柔軟な価格オプションはこちら（英語）をご覧ください。