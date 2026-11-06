顧客から提供されたモデルを製造用に準備します。固定具のアセンブリやカスタムの作業保持具を作成し、不要なフィーチャを排除して、製造ジオメトリを生成します。

CAD と CAM が完全に連携しているため、設計変更が発生した場合でも製造ワークフロー全体に自動的に反映されます。