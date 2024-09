VANTAGGI DEL BIM

Secondo l'ONU, entro il 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9,7 miliardi di abitanti. Il settore AEC globale deve cercare metodi di progettazione e costruzione più intelligenti ed efficienti, non solo per riuscire a soddisfare la domanda globale, ma anche per creare spazi più intelligenti e resilienti.

Il BIM non solo consente ai team di progettazione e costruzione di lavorare in modo più intelligente, ma permette loro anche di acquisire i dati che creano e di utilizzarli per mettere in funzione e mantenere in efficienza l'opera.