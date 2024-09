L'intelligenza artificiale per la progettazione generativa è l'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa che si basa sull'uso di algoritmi di intelligenza artificiale per generare e ottimizzare i progetti. Utilizza algoritmi e tecniche di apprendimento automatico per esplorare una serie di opzioni di progettazione e trovare soluzioni ottimali in base a determinati vincoli e obiettivi. Progettisti, ingegneri e produttori possono specificare obiettivi e vincoli di progettazione e il sistema IA genera più opzioni progettuali che soddisfano tali requisiti.

Utilizzando gli strumenti di IA per la progettazione generativa come Autodesk Fusion, è possibile esplorare opzioni di progettazione che altrimenti non sarebbero state prese in considerazione e realizzare soluzioni più efficienti e creative. In questo modo è possibile snellire il processo di progettazione, ridurre i costi e migliorare la qualità e le prestazioni complessive del prodotto finale.