Trasformazione digitale nella produzione

La trasformazione digitale IoT (Internet of Things) si riferisce all'uso di dispositivi connessi che raccolgono e convertono i dati del mondo fisico in informazioni utili. Questo si traduce in una migliore efficienza operativa e in nuove opportunità di innovazione aziendale. Alla base della trasformazione digitale IoT c'è il processo di integrazione delle tecnologie IoT nei modelli e nelle strategie aziendali, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni, la produttività e l'innovazione orientata al cliente, per trasformare il modo in cui le aziende operano.