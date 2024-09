The Art of the Impossible è un podcast sulla trasformazione digitale per i professionisti dei settori della progettazione e della produzione. Questa serie spiega come utilizzare la tecnologia, i processi e le persone per realizzare obiettivi apparentemente impossibili. Se gestisci un'azienda di progettazione e produzione e desideri superare i limiti tradizionali, questo podcast fa al caso tuo.