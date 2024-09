Scarica l'e-book gratuito!

Scopri come le funzionalità nuove e migliorate delle versioni più recenti di Revit supportano i workflow strutturali, dalla progettazione e dall'analisi iniziali fino alla progettazione dettagliata. L'e-book include approfondimenti sui workflow per la modellazione analitica strutturale, nonché la progettazione di strutture in calcestruzzo e in acciaio.

Ci impegniamo a continuare a migliorare Revit per fornire agli ingegneri strutturali strumenti avanzati in grado di soddisfare le esigenze del settore AECO e consentire loro di lavorare con workflow BIM integrati.