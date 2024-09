Il corso gratuito su InfoWater Pro illustra come connettersi ad ArcGIS Pro, creare un file di progetto di rete di condotte idriche, configurare le preferenze di lavoro per la modellazione, sviluppare scenari probabilistici per testare un'ampia gamma di sistemi idrici alternativi, configurare simulazioni stazionarie e per periodi prolungati ed esaminare i risultati.