Le versioni di prova gratuite del software Autodesk consentono di esplorare tutte le funzionalità delle versioni più recenti per un periodo di tempo limitato (in genere 30 giorni). Per annullare una versione di prova gratuita, disattiva il rinnovo automatico prima del termine del periodo di prova. Se non è stato richiesto di specificare un metodo di pagamento, la versione di prova scadrà automaticamente.