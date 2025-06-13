La ricetta Minipan per l’industria del bakery artigianale

La formula è apparentemente semplice: automatizzare il lavoro dei fornai. “Le nostre macchine sono nate per soddisfare la domanda degli artigiani di ottenere su larga scala gli stessi prodotti di qualità mantenendo inalterata una ricetta e un metodo produttivo tradizionale e consolidato”, precisa Bruno Fusari, Presidente e Direttore Generale di Minipan. “Abbiamo risposto costruendo impianti per preparare prodotti artigianali con un’efficienza industriale”. Le macchine Minipan sono progettate su misura, partendo dagli ingredienti e dalle caratteristiche del prodotto che chi sceglie Minipan vuole ottenere, una sfida complessa in un mercato sempre più competitivo e a fronte di consumatori sempre più attenti ai temi della sostenibilità e dell’alimentazione naturale.

Non a caso Minipan, la cui nuovissima sede è stata costruita per assecondare la crescita del business ma con i più moderni criteri per ridurre l’impatto energetico e abbattere sprechi e consumi, è orientata alla sostenibilità a 360°. “Le aziende che si dotano dei nostri impianti possono ottenere prodotti naturali di elevata qualità tornando alle origini della panificazione, ovvero acqua, farina, sale e lievito e tempo, fattore imprescindibile per il nostro settore”, aggiunge Franco Fusari, Vicepresidente e Direttore Commerciale. Un vero e proprio “ritorno al futuro” nei processi dell’industria alimentare come la conosciamo. “I nostri clienti possono realizzare prodotti clean label in alcuni casi impossibili da ottenere a mano, per la delicatezza dell’impasto”. Tutto questo senza prescindere dalle esigenze in termini di ricette, ingredienti, dimensioni, parametri e ritmi imposti dall’industrializzazione, una visione che apre a Minipan un mercato sempre più vasto.

Non stupisce che i progettisti di Minipan siano pionieri dello sviluppo delle macchine su modelli digitali 3D. Impianti completamente customizzati impongono zero rischio di errore, cura dei dettagli, rispetto di tempi e costi di produzione e la possibilità di condividere con i clienti un prototipo virtuale, già in fase di proposta, che rispecchi perfettamente il risultato finale. In poche parole, Autodesk Factory Design Utilities.