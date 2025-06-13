MAIRE ridefinisce l'ingegneria globale con Microsoft e Autodesk

Oggi, in MAIRE, oltre 200 ingegneri stanno sviluppando più di 100 soluzioni basate su agenti AI per la distribuzione a livello aziendale, dalla simulazione di nuove tecnologie per gli impianti all'esplorazione dell'AI fisica e della robotica applicate alle costruzioni e alla sicurezza. Pecoraro aggiunge: “Il nostro percorso è iniziato quasi dieci anni fa con Microsoft Azure. È proseguito grazie alla collaborazione con Autodesk e continua oggi con l'adozione di Microsoft 365 Copilot e lo sviluppo della nostra piattaforma NEXTBRAINS, che porta l'AI nei processi di ingegneria, procurement e ricerca e sviluppo.”
Forse il risultato più significativo è il coinvolgimento delle persone. “Prima le persone aspettavano l'arrivo di una nuova tecnologia”, racconta Mariella. “Oggi vengono da noi e ci dicono: ‘Datemi questo strumento: voglio migliorare il mio lavoro e quello di chi mi circonda’.”
“Il vero risultato di business non si misura con un numero. È vedere le persone che contribuiscono a progettare il nostro futuro grazie a questa tecnologia”, conclude Mariella. “Riunisco le persone di talento in una stanza, gli do una penna e gli dico: ‘Disegnate il nostro futuro’.”
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