MAIRE ridefinisce l'ingegneria globale con Microsoft e Autodesk

Il percorso di MAIRE ha preso slancio a partire da basi già solide. L'azienda utilizzava da anni le tecnologie cloud Microsoft e aveva già standardizzato documentazione e processi nel cloud, creando così le condizioni per adottare l'AI su larga scala. La vera sfida era portare questa intelligenza nel cuore delle attività di ingegneria, dove si concentrano il maggior valore, i rischi più elevati e una parte significativa del tempo di lavoro.

Questa svolta è stata possibile grazie all'integrazione tra le tecnologie Microsoft e le soluzioni Autodesk. Combinando Copilot Studio e Azure AI Foundry con Autodesk Forma e Autodesk Revit, MAIRE consente ai propri ingegneri di interagire con dati progettuali complessi in linguaggio naturale, direttamente con strumenti di uso quotidiano come Microsoft Teams.