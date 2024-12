I robot autonomi di ACWA Robotics aprono la strada alla resilienza idrica

"ACWA è l'acronimo di Autonomous Clean Water Appliance", afferma Jean-François Guiderdoni, Amministratore delegato di ACWA Robotics. "In tutto il mondo, 40 milioni di chilometri di tubazioni portano acqua pulita ad edifici, case e imprese. Perdiamo in media dal 20% al 40% dell'acqua trasportata da questa spina dorsale della distribuzione idrica. Si tratta di una quantità enorme e il problema è dovuto alle condizioni delle tubazioni."

Per migliorare la situazione, le aziende idriche devono rinnovare, riparare e sostituire un numero maggiore di tubazioni per ridurre le perdite di acqua. Tuttavia, come sottolinea Guiderdoni, "poiché l'intera infrastruttura è stata installata molto tempo fa ed è interrata, non sanno esattamente dove e quando dovrebbero procedere con il rinnovo."

Per fornire agli operatori dei sistemi idrici le informazioni necessarie, ACWA Robotics ha sviluppato un robot modulare articolato in grado di navigare autonomamente per chilometri all'interno delle tubazioni, senza interrompere l'erogazione dell'acqua. Il robot si muove attraverso curve e angoli mentre molteplici sensori raccolgono dati per individuare le aree deboli, le posizioni delle perdite e, più in generale, identificare i punti critici, consentendo così alle aziende idriche di adottare misure efficienti.