I prodotti inclusi nella Product Design & Manufacturing Collection sono integrati e connessi per supportare l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. I prodotti di progettazione e ingegnerizzazione che ampliano le funzionalità di Inventor sono integrati in modo che non sia necessario abbandonare l'interfaccia familiare per eseguire i workflow a valle.

Inventor Nastran

Inventor Tolerance Analysis

Inventor CAM

Inventor Nesting

Factory Design Utilities

Vault Basic

Gli altri prodotti inclusi nella Product Design & Manufacturing Collection utilizzano dati connessi per le funzionalità CAD/CAM/CEA, di progettazione elettrica, di progettazione di layout di fabbrica e di rendering cinematico basate sul cloud.