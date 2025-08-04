Az Autodesk Platform olyan iparági felhőszolgáltatásokból és gyakran használt felhőalapú szolgáltatásokból álló környezetet biztosít, amely összekapcsolja azokat az eszközöket, adatokat és képességeket, amelyekre Önnek és partnereinek szüksége lehet a projekt bármely fázisában.

Az Autodesk által kiadott Autodesk Forma egy piaci ajánlat, amely az építőipari felhőszolgáltatások kezdeti képességkészletét nyújtja az előtervezéshez és a kapcsolásirajz-tervezéshez.