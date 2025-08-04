Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Az Autodesk Forma az első számú AI-alapú felhőalapú szoftver az adatvezérelt tervezéshez és dizájnmunkákhoz. A Formát kombinálhatja kedvenc eszközeivel, például a Revittel vagy az ACC-vel. Az építészek és tervezők a következőkre használhatják a Formát:
Határidők betartása: Mindössze néhány kattintással beállíthat projekteket, lekérhet automatikus területmetrikákat, valamint AI-automatizálással kiiktathatja az unalmas manuális feladatokat, így több ideje maradhat a tervezésre.
Találgatások kiküszöbölése: Megalapozott döntéseket hozhat a környezetfüggő adatok és a zajszintet, szélnek való kitettséget, szén-dioxid-terhelést és egyebeket vizsgáló, valós idejű AI-elemzések segítségével.
Hatékonyabb csapatmunka a felhőben: A Forma-táblán meggyőző tervelképzeléseket mutathat be, összhangban maradhat a csapattagokkal, illetve felgyorsíthatja a tervellenőrzéseket.
Már rendelkezik az AEC Collection gyűjteménnyel? Akkor további költségek nélkül hozzáférhet az Autodesk Formához. Az AEC Collection CAD-, BIM- és felhőalapú szoftvereket tartalmazó, költséghatékony csomagot kínál tervezők, kivitelezők és gyártók számára.
Gyorsabban állíthat be helyszíneket az egyszerűen elérhető környezetfüggő adatok segítségével, és kevesebb átdolgozásra lesz szükség, ha a Forma-javaslatot földrajzi hely szerint elhelyezett Revit-projektté alakítja át.
A Forma intuitív tervezőeszközeivel létrehozhat és felfedezhet tömegkoncepciókat, amelyekből akár tervváltozatokat is készíthet, vagy csatlakoztathatja a meglévő eszközeit, és a geometriát a Formába importálhatja.
A Forma egyszerűen használható elemzéseivel adatokra alapozott tervezési döntéseket hozhat, összehasonlíthatja az alternatívákat, illetve javíthatja az épületteljesítményt.
Ötleteket, metrikákat, látványterveket és visszajelzéseket gyűjthet a Forma-táblával. Biztosíthatja a csapaton belüli összhangot, illetve korábban tehet szert üzleti támogatásra az ügyfelektől.
BLOG
Fedezzen fel egy gördülékenyebb munkafolyamatot a koncepciótól egészen a részletes tervig.
BLOG
Közelebb hozhatja egymáshoz az ügyfeleket és a tanácsadókat, már a legelső naptól kezdve.
BLOG
A tervezési és kivitelezési folyamatok összekapcsolása.
A Forma AI-alapú eszközeivel minden eddiginél több lehetőséget hozhat létre, elemezhet és optimalizálhat.
„A zökkenőmentes tanulási folyamatnak köszönhetően a csapat rövid idő alatt készen állt a munka megkezdésére” – Páraic Walsh, a Gray Puksand digitális és tervezési technológiai vezetője
– Margaret Yoo, főmunkatárs, RSP Singapore
A térfogattanulmányok létrehozása esetében megtakarított idő.
– Wayne Dunkelberger, kreatív igazgató, BBA
Hatékonyságnövekedés a feladatok és a szoftver összevonásával
– Axel Kristoffersen, építész és ügyvezető igazgató, PKA
A Forma támogatásával elnyert pályázatoknak köszönhető vállalati növekedés
Testre szabhatja a Formát saját bővítmények létrehozásával, illetve a külső bővítmények egyre bővülő készletét is használhatja.
Az Autodesk Forma egy piaci ajánlat, amely az építőipari felhőmegoldások első képességkészletét kínálja. A Forma hatékony, mégis könnyen használható AI-alapú eszközöket biztosít az előtervezéssel és kapcsolásirajz-tervezéssel foglalkozó építészek és tervezők számára. Elérhető az AEC Collection részeként vagy önálló előfizetésként.
A Formát bárki használhatja, aki részt vesz az előtervezésben és a kapcsolásirajz-tervezésben. Legyen akár építész, várostervező vagy ingatlanfejlesztő, az Autodesk Forma segít meghozni a helyes döntéseket a tervezési fázis során.
Az Autodesk Platform olyan iparági felhőszolgáltatásokból és gyakran használt felhőalapú szolgáltatásokból álló környezetet biztosít, amely összekapcsolja azokat az eszközöket, adatokat és képességeket, amelyekre Önnek és partnereinek szüksége lehet a projekt bármely fázisában.
Az Autodesk által kiadott Autodesk Forma egy piaci ajánlat, amely az építőipari felhőszolgáltatások kezdeti képességkészletét nyújtja az előtervezéshez és a kapcsolásirajz-tervezéshez.
Az Autodesk Forma-előfizetés ára havonta fizetve
Az Autodesk Forma az Architecture, Engineering & Construction Collection részeként is elérhető. Az Architecture, Engineering & Construction Collection-előfizetés ára havonta fizetve
Ha rendelkezik aktív AEC Collection-előfizetéssel vagy önálló előfizetéssel, az Autodesk Account-fiókjával jelentkezhet be a Formába. Jelentkezzen be a Formába itt.
Nem rendelkezik előfizetéssel? Előfordulhat, hogy jogosult az ingyenes próbaverzióra.
Ön hallgató vagy oktató? Ingyenes szoftver beszerzése diákok és oktatók számára (angol).
Vásárolja meg Autodesk Formát itt. Az előfizetés megvásárlásakor adja meg ugyanazt az e-mail-címet és jelszót, amelyet a próbaverzióba való bejelentkezéshez használt. További információ a próbaverzióról fizetős előfizetésre váltásról.
A Formát az AEC Collection szoftvercsomag is tartalmazza. További információ.
Az Autodesk adatkezelési központjában (angol) megtudhatja, hogy mit teszünk a bizalom kiépítése, az eszközei biztonságának garantálása, a biztonsági incidensekre való reagálás és az adatainak védelme terén.
Az Autodesk Forma támogatja számos építőipari szoftver fájljainak importálását/exportálását, többek között az IFC- és OBJ-fájlokét, valamint a Revit, a Dynamo és a Rhino csatlakoztatását.
Az elérhető adatforrások országonként eltérőek. Itt megtalálhatja az Ön piacán elérhető lehetőségeket.
A 2023. május 8-án kiadott Forma piaci ajánlat a Spacemaker számos, a korai fázisú építészeti tervezéshez és várostervezéshez készült AI- és prediktív elemzési képességét kombinálja a FormIt koncepcionális modellezési eszközeivel. Emellett új képességeket is hozzáadtunk, például bővítettük az adatelérhetőséget és új elemzéseket tettünk elérhetővé.
Mivel a Formában a Spacemaker számos képessége elérhető, a Spacemaker szoftvert kivezettük, és a meglévő előfizetők a Formába lettek migrálva.
Az Autodesk AI segítségével a Forma-felhasználók megalapozott döntéseket hozhatnak a tervezési fázisban, így több idő marad az alkotásra és a felfedezésre. Példák az AI-képességekre:
Az Autodesk AI egyes funkciói nem használnak gépi tanulást, így nincs szükségük adatokra az alapul szolgáló modellek betanításához. Ha egy AI-funkciónak adatokra van szüksége a betanításhoz, az Autodesk a funkciótól függően különböző adatforrásokat használ. Arról, hogy egy Autodesk AI-funkció gépi tanuláson alapul-e, és milyen adatforrásokat használnak a betanításhoz, a funkció AI-átláthatósági kártyáján talál további információt, amely az Autodesk Adatvédelmi központ (angol) webhelyének megbízható AI-megoldásokkal foglalkozó szakaszában érhető el.