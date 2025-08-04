Autodesk Forma: Többre lehet képes a tervezési fázisban

Ha már rendelkezik az AEC Collection gyűjteménnyel, további költségek nélkül juthat hozzá a Formához

Árak megtekintése

Mi az Autodesk Forma?

Az Autodesk Forma az első számú AI-alapú felhőalapú szoftver az adatvezérelt tervezéshez és dizájnmunkákhoz. A Formát kombinálhatja kedvenc eszközeivel, például a Revittel vagy az ACC-vel. Az építészek és tervezők a következőkre használhatják a Formát:

  • Határidők betartása: Mindössze néhány kattintással beállíthat projekteket, lekérhet automatikus területmetrikákat, valamint AI-automatizálással kiiktathatja az unalmas manuális feladatokat, így több ideje maradhat a tervezésre.

  • Találgatások kiküszöbölése: Megalapozott döntéseket hozhat a környezetfüggő adatok és a zajszintet, szélnek való kitettséget, szén-dioxid-terhelést és egyebeket vizsgáló, valós idejű AI-elemzések segítségével.

  • Hatékonyabb csapatmunka a felhőben: A Forma-táblán meggyőző tervelképzeléseket mutathat be, összhangban maradhat a csapattagokkal, illetve felgyorsíthatja a tervellenőrzéseket. 

Az Autodesk Forma része az AEC Collection gyűjteménynek

Már rendelkezik az AEC Collection gyűjteménnyel? Akkor további költségek nélkül hozzáférhet az Autodesk Formához. Az AEC Collection CAD-, BIM- és felhőalapú szoftvereket tartalmazó, költséghatékony csomagot kínál tervezők, kivitelezők és gyártók számára.

Az összes tervezési igény kezelése egy helyen

Helyszíni környezet

Gyorsabban állíthat be helyszíneket az egyszerűen elérhető környezetfüggő adatok segítségével, és kevesebb átdolgozásra lesz szükség, ha a Forma-javaslatot földrajzi hely szerint elhelyezett Revit-projektté alakítja át.

Videó megtekintése (2:31 perc)
Napelemzést megjelenítő modell a Formában

3D modellezés

A Forma intuitív tervezőeszközeivel létrehozhat és felfedezhet tömegkoncepciókat, amelyekből akár tervváltozatokat is készíthet, vagy csatlakoztathatja a meglévő eszközeit, és a geometriát a Formába importálhatja.

Bővebben
Az Autodesk Forma szoftverben modellezett sorházak, fasorok mentén

Környezeti elemzés

A Forma egyszerűen használható elemzéseivel adatokra alapozott tervezési döntéseket hozhat, összehasonlíthatja az alternatívákat, illetve javíthatja az épületteljesítményt.

Fedezze fel a Forma elemzéseit
Videó: Elemzési eredmények és összehasonlítások megjelenítése Forma-táblán

Forma-tábla

Ötleteket, metrikákat, látványterveket és visszajelzéseket gyűjthet a Forma-táblával. Biztosíthatja a csapaton belüli összhangot, illetve korábban tehet szert üzleti támogatásra az ügyfelektől.

Videó megtekintése (2:05 perc)

A Forma legújabb szolgáltatásai és hírei

A Forma-blog felkeresése
Lakóépületsort bemutató Forma-javaslat a Revitben

BLOG

A Forma és a Revit összekapcsolása

Fedezzen fel egy gördülékenyebb munkafolyamatot a koncepciótól egészen a részletes tervig.

Blogbejegyzés elolvasása
Forma-tábla használata a projekttel kapcsolatos visszajelzésekhez

BLOG

Forma-tábla az együttműködéshez

Közelebb hozhatja egymáshoz az ügyfeleket és a tanácsadókat, már a legelső naptól kezdve.

Blogbejegyzés elolvasása
A Forma az ACC navigációs paneljén

BLOG

Az ACC és a Forma

A tervezési és kivitelezési folyamatok összekapcsolása.

Blogbejegyzés elolvasása

Helyszínlehetőségek gyors áttekintése az Autodesk Formában (videó: 1:58 perc)

Az Autodesk AI segítségével kevesebb erőfeszítéssel végezhet el többet

A Forma AI-alapú eszközeivel minden eddiginél több lehetőséget hozhat létre, elemezhet és optimalizálhat.

Oktatóanyag az elemzések és vizuális összehasonlítások végrehajtásához az Autodesk Formában (videó: 6:10 perc)

Könnyen elsajátítható

„A zökkenőmentes tanulási folyamatnak köszönhetően a csapat rövid idő alatt készen állt a munka megkezdésére” – Páraic Walsh, a Gray Puksand digitális és tervezési technológiai vezetője

Tegye hatékonyabbá munkafolyamatait a Forma és a meglévő eszközei összekapcsolásával

Elküldheti Forma-javaslatait a Revitbe a részletes tervezési folyamat felgyorsításához

A Forma-táblán közvetlenül megtekintheti a Docs-fájlokat és a Revit-lapokat

Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat a Dynamo Player bővítménnyel

Egyszerű váltás a tervezési és kivitelezési munkák között

Közvetlenül importálhatja a geometriát a Rhino szoftverből a Formába

Lépjen szintet az Autodesk Forma API-jaival és bővítményeivel

Testre szabhatja a Formát saját bővítmények létrehozásával, illetve a külső bővítmények egyre bővülő készletét is használhatja.

Futtassa első elemzését az Autodesk Formában most

Elérhető az AEC Collection részeként vagy önálló előfizetésként.

Rögzítse az árat 3 évre
Használatalapú fizetés a Flexhez, alkalmi termékhasználat esetén
Akár 30 napos pénzvisszafizetési garancia
További érvek az Autodesknél való vásárlás mellett

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Mi az Autodesk Forma?

Az Autodesk Forma egy piaci ajánlat, amely az építőipari felhőmegoldások első képességkészletét kínálja. A Forma hatékony, mégis könnyen használható AI-alapú eszközöket biztosít az előtervezéssel és kapcsolásirajz-tervezéssel foglalkozó építészek és tervezők számára. Elérhető az AEC Collection részeként vagy önálló előfizetésként.

Kik használják az Autodesk Formát?

A Formát bárki használhatja, aki részt vesz az előtervezésben és a kapcsolásirajz-tervezésben. Legyen akár építész, várostervező vagy ingatlanfejlesztő, az Autodesk Forma segít meghozni a helyes döntéseket a tervezési fázis során.

Miben különbözik az Autodesk Forma az Autodesk Platformtól?

Az Autodesk Platform olyan iparági felhőszolgáltatásokból és gyakran használt felhőalapú szolgáltatásokból álló környezetet biztosít, amely összekapcsolja azokat az eszközöket, adatokat és képességeket, amelyekre Önnek és partnereinek szüksége lehet a projekt bármely fázisában.

 

Az Autodesk által kiadott Autodesk Forma egy piaci ajánlat, amely az építőipari felhőszolgáltatások kezdeti képességkészletét nyújtja az előtervezéshez és a kapcsolásirajz-tervezéshez. 

Hogyan alakul az Autodesk Forma díjszabása és elérhetősége?

Az Autodesk Forma-előfizetés ára havonta fizetve , évente fizetve , illetve 3 évre .

 

Az Autodesk Forma az Architecture, Engineering & Construction Collection részeként is elérhető. Az Architecture, Engineering & Construction Collection-előfizetés ára havonta fizetve , évente fizetve , illetve 3 évre . További információkért látogasson el az AEC Collection webhelyére.

Hogyan jelentkezhetek be Autodesk Formába?

Ha rendelkezik aktív AEC Collection-előfizetéssel vagy önálló előfizetéssel, az Autodesk Account-fiókjával jelentkezhet be a Formába. Jelentkezzen be a Formába itt.

 

Nem rendelkezik előfizetéssel? Előfordulhat, hogy jogosult az ingyenes próbaverzióra.

 

Ön hallgató vagy oktató? Ingyenes szoftver beszerzése diákok és oktatók számára (angol).

Hogyan konvertálhatom az Autodesk Forma ingyenes próbaverzióját fizetős előfizetéssé?

Vásárolja meg Autodesk Formát itt. Az előfizetés megvásárlásakor adja meg ugyanazt az e-mail-címet és jelszót, amelyet a próbaverzióba való bejelentkezéshez használt. További információ a próbaverzióról fizetős előfizetésre váltásról.

 

A Formát az AEC Collection szoftvercsomag is tartalmazza. További információ.

Mennyire biztonságos az Autodesk Forma?

Az Autodesk adatkezelési központjában (angol) megtudhatja, hogy mit teszünk a bizalom kiépítése, az eszközei biztonságának garantálása, a biztonsági incidensekre való reagálás és az adatainak védelme terén.

Hogyan csatlakoztatható az Autodesk Forma más Autodesk-termékekhez és külső alkalmazásokhoz?

Az Autodesk Forma támogatja számos építőipari szoftver fájljainak importálását/exportálását, többek között az IFC- és OBJ-fájlokét, valamint a Revit, a Dynamo és a Rhino csatlakoztatását.

Milyen helyeken kínál az Autodesk Forma automatizált adatkezelést?

Az elérhető adatforrások országonként eltérőek. Itt megtalálhatja az Ön piacán elérhető lehetőségeket.

Milyen kapcsolatban van a Spacemaker az Autodesk Formával?

A 2023. május 8-án kiadott Forma piaci ajánlat a Spacemaker számos, a korai fázisú építészeti tervezéshez és várostervezéshez készült AI- és prediktív elemzési képességét kombinálja a FormIt koncepcionális modellezési eszközeivel. Emellett új képességeket is hozzáadtunk, például bővítettük az adatelérhetőséget és új elemzéseket tettünk elérhetővé.

 

Mivel a Formában a Spacemaker számos képessége elérhető, a Spacemaker szoftvert kivezettük, és a meglévő előfizetők a Formába lettek migrálva.

Milyen AI-képességek érhetők el jelenleg az Autodesk Formában?

Az Autodesk AI segítségével a Forma-felhasználók megalapozott döntéseket hozhatnak a tervezési fázisban, így több idő marad az alkotásra és a felfedezésre. Példák az AI-képességekre:

  • Generatív tervezés helyszín-automatizálással: Ez a szolgáltatás jelentősen felgyorsítja a helyszín- és épületelrendezés tervezési folyamatát, valamint segítséget nyújt a felhasználók számára, hogy több lehetőséget fedezhessenek fel és értékelhessenek ki.
  • Gyors zajelemzés és gyors szélelemzés: A zaj- és szélviszonyokkal kapcsolatos AI-alapú, valós idejű betekintő adatok támogatják a felhasználókat a helyszíntervváltozatok létrehozásában és a tervek optimalizálásában.
  • Beépített karbonkibocsátás elemzése: Ez a szolgáltatás szinte azonnali eredményeket biztosít, valamint hozzáférhető vizualizációkkal és betekintő adatokkal mutatja be részletesen a beépített karbonkibocsátási adatokat a teljes életciklus során.

Mit tesz az Autodesk az AI és a gépi tanulás (ML) felelősségteljes és etikus használatának biztosítása érdekében?

Az Autodesk AI egyes funkciói nem használnak gépi tanulást, így nincs szükségük adatokra az alapul szolgáló modellek betanításához. Ha egy AI-funkciónak adatokra van szüksége a betanításhoz, az Autodesk a funkciótól függően különböző adatforrásokat használ. Arról, hogy egy Autodesk AI-funkció gépi tanuláson alapul-e, és milyen adatforrásokat használnak a betanításhoz, a funkció AI-átláthatósági kártyáján talál további információt, amely az Autodesk Adatvédelmi központ (angol) webhelyének megbízható AI-megoldásokkal foglalkozó szakaszában érhető el. 

Mutasson többet

Támogatás és problémamegoldás (angol)

Hibaelhárítási cikkek keresése és a probléma megoldása.