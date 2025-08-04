Az Autodesk-szoftverek próbaverzióival korlátozott ideig (általában 30 napig) kipróbálhatja a legfrissebb verziók összes képességét. Az ingyenes próbaverzió visszavonásához kapcsolja ki az automatikus megújítást a próbaidőszak lejárta előtt. Ha a rendszer nem kérte fizetési mód megadását a próbaverzió használatának megkezdésekor, a próbaverzió automatikusan le fog járni.