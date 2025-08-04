Próbálja ki Autodesk Forma szoftvert 30 napig ingyenesen

Megalapozottabb és fenntartható tervezési döntéseket hozhat valós idejű környezeti elemzésekkel, valós, környezetfüggő adatokkal és összekapcsolt munkafolyamatokkal – mindezt egyetlen, könnyen használható szoftverben.

Mi az Autodesk Forma?

Az Autodesk Forma egy felhőalapú szoftver, amely hatékony, mégis könnyen használható, AI-alapú eszközöket kínál előtervezéshez és kapcsolásirajz-tervezéshez. Az építészek és tervezők a következőkre használhatják a Formát:

  • Földrajzi hely szerint elhelyezett projektek beállítása valós környezetfüggő adatokkal, összetett 3D tervek modellezése percek alatt 

  • Automatizált tömegszámítások és valós környezeti hatásvizsgálatok használata a koncepciók feltárásához, valamint az életminőség és a fenntarthatóság jegyében történő optimalizáláshoz 

  • Részletes tervezési folyamat folytatása a Revit, a Rhino és a Dynamo akadálymentes csatlakoztatásával

Az Autodesk Forma áttekintése (videó: 1:48 perc)

Autodesk Forma diákoknak

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Hogyan férhetek hozzá az Autodesk Formához?

Az előfizetők és a próbaverziós felhasználók az Autodesk Account-fiókjukkal jelentkezhetnek be Formába. Jelentkezzen be a Formába itt.

Mennyi ideig használható az Autodesk Forma ingyenes próbaverziója?

Az Autodesk-szoftverek próbaverzióival korlátozott ideig (általában 30 napig) kipróbálhatja a legfrissebb verziók összes képességét. Az ingyenes próbaverzió visszavonásához kapcsolja ki az automatikus megújítást a próbaidőszak lejárta előtt. Ha a rendszer nem kérte fizetési mód megadását a próbaverzió használatának megkezdésekor, a próbaverzió automatikusan le fog járni.

Hogyan hosszabbíthatom meg az Autodesk Forma ingyenes próbaverziójának használati időszakát?

A próbaidőszak a lejáratot követően nem hosszabbítható meg. A rövidtávú használat céljából vásárolhat havi előfizetést, és kikapcsolhatja az automatikus megújítást (így a fizetős előfizetés időtartamát egy hónapra korlátozhatja).

Hogyan szerezhetem be ingyenesen a diákok számára készült Autodesk Forma szoftvert?

A diákok és az oktatók egyéves ingyenes oktatási hozzáférést kaphatnak az Autodesk-termékekhez és -szolgáltatásokhoz, amely mindaddig megújítható, amíg jogosultak rá. Ha Ön diák vagy oktató, egy Autodesk-oktatási csomag (angol) segítségével ingyenesen hozzáférhet a Forma szoftverhez.

Hogyan konvertálhatom az Autodesk Forma ingyenes próbaverzióját fizetős előfizetéssé?

Látogasson el az Autodesk Forma termékközpontjába. Az előfizetés megvásárlásakor adja meg ugyanazt az e-mail-címet és jelszót, amelyet a próbaverzióba való bejelentkezéshez használt. További információ a próbaverzióról fizetős előfizetésre váltásról.

 

A Formát az AEC Collection szoftvercsomag is tartalmazza. További információ.

Támogatás és problémamegoldás (angol)

Hibaelhárítási cikkek keresése és a probléma megoldása.