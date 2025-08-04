Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
Az Autodesk Forma egy felhőalapú szoftver, amely hatékony, mégis könnyen használható, AI-alapú eszközöket kínál előtervezéshez és kapcsolásirajz-tervezéshez. Az építészek és tervezők a következőkre használhatják a Formát:
Földrajzi hely szerint elhelyezett projektek beállítása valós környezetfüggő adatokkal, összetett 3D tervek modellezése percek alatt
Automatizált tömegszámítások és valós környezeti hatásvizsgálatok használata a koncepciók feltárásához, valamint az életminőség és a fenntarthatóság jegyében történő optimalizáláshoz
Részletes tervezési folyamat folytatása a Revit, a Rhino és a Dynamo akadálymentes csatlakoztatásával
Az előfizetők és a próbaverziós felhasználók az Autodesk Account-fiókjukkal jelentkezhetnek be Formába. Jelentkezzen be a Formába itt.
Az Autodesk-szoftverek próbaverzióival korlátozott ideig (általában 30 napig) kipróbálhatja a legfrissebb verziók összes képességét. Az ingyenes próbaverzió visszavonásához kapcsolja ki az automatikus megújítást a próbaidőszak lejárta előtt. Ha a rendszer nem kérte fizetési mód megadását a próbaverzió használatának megkezdésekor, a próbaverzió automatikusan le fog járni.
A próbaidőszak a lejáratot követően nem hosszabbítható meg. A rövidtávú használat céljából vásárolhat havi előfizetést, és kikapcsolhatja az automatikus megújítást (így a fizetős előfizetés időtartamát egy hónapra korlátozhatja).
A diákok és az oktatók egyéves ingyenes oktatási hozzáférést kaphatnak az Autodesk-termékekhez és -szolgáltatásokhoz, amely mindaddig megújítható, amíg jogosultak rá. Ha Ön diák vagy oktató, egy Autodesk-oktatási csomag (angol) segítségével ingyenesen hozzáférhet a Forma szoftverhez.
Látogasson el az Autodesk Forma termékközpontjába. Az előfizetés megvásárlásakor adja meg ugyanazt az e-mail-címet és jelszót, amelyet a próbaverzióba való bejelentkezéshez használt. További információ a próbaverzióról fizetős előfizetésre váltásról.
A Formát az AEC Collection szoftvercsomag is tartalmazza. További információ.