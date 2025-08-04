Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Megismerheti a helyszínhez kapcsolódó területmetrikákat, illetve kiértékelheti, hogy a tervezési döntések milyen hatással vannak a projekt hatókörére.
Kiértékelheti a helyszín napsugárzásnak való kitettségét úgy, hogy felméri a napfényes órák számát a talaj vagy az épülethomlokzat különböző pontjain az év különböző napjain.
A nem elegendő vagy túlzott napfénynek kitett területek azonosításával és áttervezésével biztosíthatja, hogy a projekt megfeleljen a napfényre vonatkozó követelményeknek.
Részletes vagy gyors szélelemzés használatával felmérheti, hogy a helyszíni szélviszonyok milyen hatással vannak az épületre.
Javíthatja a kültéri területek hőkomfortját a nap-, szél- és helyi időjárási adatokon alapuló elemzési eredmények felhasználásával.
Iteratív tervezés és paramétermódosítások segítségével megmérheti az épületek beépített karbonkibocsátásra gyakorolt hatását, és lépéseket tehet a karbonkibocsátással kapcsolatos célkitűzések elérése felé.
Gyors vagy részletes zajelemzéssel kiértékelheti a helyszín vasúti és közúti zajviszonyait, valamint felmérheti a tervezési döntések zajcsökkentésre gyakorolt hatását.
Meghatározhatja a helyszín éves napenergia-potenciálját és a napelemek optimális elhelyezését, valamint finomíthatja a tervezési döntéseket a fenntarthatósági célok elérése érdekében.
A Forma API használatával kibővítheti a Forma képességeit, és saját, személyre szabott elemzési bővítményeket hozhat létre.
A Forma és az Insight for Revit karbonkibocsátás-elemzési eszközeinek együttes használatával optimalizálhatja a beépített és a működésből származó karbonkibocsátást a koncepciótól a részletes építészeti tervezésig. Elérhető az AEC Collection gyűjteményben.
*A gyűjtemény részét képező termékek külön történő megvásárlásakor érvényes árral összehasonlítva
Az AEC Collection CAD-, BIM- és felhőalapú szoftvereket tartalmazó, költséghatékony csomagot kínál tervezők, kivitelezők és gyártók számára. Jelentős összeget takaríthat meg, ha a Forma, a Revit, az AutoCAD és további szoftvereket egyszerre vásárolja meg az AEC Collection részeként, és nem külön.
Elérhető az AEC Collection részeként vagy önálló előfizetésként.
A környezeti hatásvizsgálat (EIA) az a folyamat, amelynek során az építészek és a tervezők kiértékelik az építési projekt lehetséges környezeti hatásait, ezáltal biztosítva a fenntartható, eredményközpontú fejlesztést. A hatékony EIA különböző tényezők és tervezési lehetőségek figyelembe vételével azonosítja a projekt környezetre gyakorolt hatásait. Ezek a tényezők gyakran helyiek vagy regionálisak, és egy irányító testület ellenőrzőlistáját követik. Példák az EIA technikáira:
A projekt felmérése és átvilágítása
Hatásvizsgálati módszerek
Összehasonlítási technikák
Adatbemutatási és -elemzési technikák
Az Autodesk Forma környezeti elemzési képességei közé tartozik a napsütéses órák számának elemzése, a napfénypotenciál elemzése, a napenergia-elemzés, a beépített karbonkibocsátás elemzése, a zajelemzés, a mikroklíma-elemzés, a szélelemzés és a területelemzés.
A Forma környezeti hatásvizsgálatai lehetővé teszik, hogy már a kezdeti tervezési fázisban eredményalapú tervezési elveket alkalmazhasson. A következőket teszi lehetővé:
A Forma gyors elemzései – például a szél- és a zajelemzés – gépi tanulás (ML) használatával biztosítanak szinte azonnali, megalapozott előrejelzéseket, amelyek pontossága megközelíti a teljes körű elemzésekét, és előzetes elemzésként használhatók a gyors kísérletezésekhez. Mivel a tervezők azonnal hozzáférhetnek a tervezési hatásokhoz, így gyorsan reagálhatnak ezekre az elemzésekre a tervezési fázisban – pontosan akkor, amikor gyors döntésekre van szükség. A gépi tanulási modellek közelebb hozzák ezeket az elemzéseket a tervezési munkafolyamathoz, valós idejű iránymutatást biztosítanak, ezt követően pedig a Forma részletes elemzései segítenek a pontosabb ellenőrzésben.
A napfénypotenciál elemzése azon alapul, hogy a skybox mekkora része van kitéve a homlokzat egy adott területének, és előre jelzi, hogy ez hogyan befolyásolja az ablakok szükségességét a megfelelő beltéri fényviszonyok eléréséhez.
A napsütéses órák számának elemzése azonosítja a napfényes órák számát a talaj és az épület homlokzatának különböző pontjain. Ez segít megérteni egy terület árnyékolási igényeit vagy megtalálni az erkélyek, kültéri területek vagy más napfénytől függő elemek optimális elhelyezését.
Az alábbi lépéseket követve végezhet környezeti hatásvizsgálatot a helyszín és az épületek esetében a Forma használatával:
Tervezze meg a kiértékelni kívánt épületeket vagy modelleket
Határozza meg a modell elemezni kívánt területeit
Konfigurálja és indítsa el a kívánt elemzést az adott területekre vonatkozóan
Értékelje ki az elemzés eredményeit
Hasonlítsa össze a különböző tervezési javaslatokat és azok minőségét
Az elemzések alapján módosítsa a tervkoncepciót úgy, hogy megfeleljen ezeknek az ismereteknek
Mutassa be az adatokat és azok EIA-nak való megfelelőségét egy könnyen érthető prezentációban
Az EIA gyakran tartalmaz olyan ellenőrzőlistákat, amelyek helyi vagy regionális területtől függő hatásokat vizsgálnak. EIA elvégzéséhez a tervezőnek követnie kell ezeket az ellenőrzőlistákat, és azok minden pontját meg kell válaszolnia a rendelkezésére álló eszközök segítségével. Ez többek között magában foglalja a szakértői értékeléseket, a készenléti terveket megerősítő dokumentációt és a közvetlen környezeti elemzéseket. Bár önállóan a Forma nem tudja elvégezni az EIA-t, lehetővé teszi a tervezők számára, hogy a hagyományos munkafolyamatokhoz képest korábban foglalkozzanak számos környezeti tényezővel.
A felelősségi körök általános megoszlása az EIA esetében:
A projektcsapat érdekelt felei, például az építész, a várostervező vagy egy speciálisabb engedélykérelmezési csapat felelős az EIA elvégzéséért.
A projekttulajdonos az elszámoltatható fél, aki jogilag felelős az EIA elvégzéséért.
Számos további érdekelt féllel is folytatható konzultáció, például fenntarthatósági tanácsadókkal, mérnökökkel, biológusokkal stb.
A tájékoztatott felek az ügyvezetés, az adminisztrátorok és a külső érdekelt felek, például az irányító testület, az állam vagy az önkormányzat.