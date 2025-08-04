Az Autodesk Forma környezeti hatásvizsgálata építészek számára

 Elérhető az AEC Collection és az Autodesk Forma előfizetői számára.

Árak megtekintése

Fedezze fel az Autodesk Forma elemzési eszközeit

Az Autodesk Forma átfogó, könnyen használható környezeti hatásvizsgálatokat biztosít előtervezéshez és kapcsolásirajz-tervezéshez az építészek számára. Feltárhatja a koncepciókat, valamint optimalizálhatja az életminőséget és a fenntarthatóságot.

Elemzések áttekintése a Formában

Kezdje el a tervei elemzését most
Területelemzés az Autodesk Forma szoftverben

Területelemzés

Megismerheti a helyszínhez kapcsolódó területmetrikákat, illetve kiértékelheti, hogy a tervezési döntések milyen hatással vannak a projekt hatókörére.

 

A Súgóközpont felkeresése
Napsütéses órák számának elemzése az Autodesk Forma szoftverben

Napsütéses órák számának elemzése

Kiértékelheti a helyszín napsugárzásnak való kitettségét úgy, hogy felméri a napfényes órák számát a talaj vagy az épülethomlokzat különböző pontjain az év különböző napjain.

 

Videó megtekintése
Napfénypotenciál elemzése az Autodesk Forma szoftverben

Napfénypotenciál elemzése

A nem elegendő vagy túlzott napfénynek kitett területek azonosításával és áttervezésével biztosíthatja, hogy a projekt megfeleljen a napfényre vonatkozó követelményeknek.

 

Bővebben
Szélelemzés az Autodesk Forma szoftverben

Szélelemzés

Részletes vagy gyors szélelemzés használatával felmérheti, hogy a helyszíni szélviszonyok milyen hatással vannak az épületre.

 

Bővebben
Mikroklíma-elemzés az Autodesk Forma szoftverben

Mikroklíma-elemzés

Javíthatja a kültéri területek hőkomfortját a nap-, szél- és helyi időjárási adatokon alapuló elemzési eredmények felhasználásával.

 

Bővebben
Beépített karbonkibocsátás elemzése az Autodesk Forma szoftverben

Beépített karbonkibocsátás elemzése

Iteratív tervezés és paramétermódosítások segítségével megmérheti az épületek beépített karbonkibocsátásra gyakorolt hatását, és lépéseket tehet a karbonkibocsátással kapcsolatos célkitűzések elérése felé.  

 

Bővebben
Zajelemzés az Autodesk Forma szoftverben

Zajelemzés

Gyors vagy részletes zajelemzéssel kiértékelheti a helyszín vasúti és közúti zajviszonyait, valamint felmérheti a tervezési döntések zajcsökkentésre gyakorolt hatását.

 

Bővebben
Napenergia-elemzés az Autodesk Forma szoftverben

Napenergia-elemzés

Meghatározhatja a helyszín éves napenergia-potenciálját és a napelemek optimális elhelyezését, valamint finomíthatja a tervezési döntéseket a fenntarthatósági célok elérése érdekében.

 

Videó megtekintése
Az Autodesk Forma bővítménytára

Elemzési bővítmények

A Forma API használatával kibővítheti a Forma képességeit, és saját, személyre szabott elemzési bővítményeket hozhat létre.

 

Bővebben

Teljes körű karbonkibocsátás-elemzés építészek számára

Tervezés a fenntarthatóbb épített környezet elérése érdekében

A Forma és az Insight for Revit karbonkibocsátás-elemzési eszközeinek együttes használatával optimalizálhatja a beépített és a működésből származó karbonkibocsátást a koncepciótól a részletes építészeti tervezésig. Elérhető az AEC Collection gyűjteményben.

Takarítson meg pénzt az AEC Collectionben elérhető Autodesk Formával*

*A gyűjtemény részét képező termékek külön történő megvásárlásakor érvényes árral összehasonlítva

Az AEC Collection CAD-, BIM- és felhőalapú szoftvereket tartalmazó, költséghatékony csomagot kínál tervezők, kivitelezők és gyártók számára. Jelentős összeget takaríthat meg, ha a Forma, a Revit, az AutoCAD és további szoftvereket egyszerre vásárolja meg az AEC Collection részeként, és nem külön.

Próbálja ki a Forma elemzéseit még ma

Elérhető az AEC Collection részeként vagy önálló előfizetésként.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Mit jelent a környezeti hatásvizsgálat az építészetben?

A környezeti hatásvizsgálat (EIA) az a folyamat, amelynek során az építészek és a tervezők kiértékelik az építési projekt lehetséges környezeti hatásait, ezáltal biztosítva a fenntartható, eredményközpontú fejlesztést. A hatékony EIA különböző tényezők és tervezési lehetőségek figyelembe vételével azonosítja a projekt környezetre gyakorolt hatásait. Ezek a tényezők gyakran helyiek vagy regionálisak, és egy irányító testület ellenőrzőlistáját követik. Példák az EIA technikáira: 

  • A projekt felmérése és átvilágítása

  • Hatásvizsgálati módszerek

  • Összehasonlítási technikák

  • Adatbemutatási és -elemzési technikák

Milyen típusú környezeti elemzési képességekkel rendelkezik az Autodesk Forma?

Az Autodesk Forma környezeti elemzési képességei közé tartozik a napsütéses órák számának elemzése, a napfénypotenciál elemzése, a napenergia-elemzés, a beépített karbonkibocsátás elemzése, a zajelemzés, a mikroklíma-elemzés, a szélelemzés és a területelemzés. 

Milyen előnyökkel jár a környezeti hatásvizsgálati szolgáltatások használata?

A Forma környezeti hatásvizsgálatai lehetővé teszik, hogy már a kezdeti tervezési fázisban eredményalapú tervezési elveket alkalmazhasson. A következőket teszi lehetővé:

  • Több információhoz juthat a helyszínről, illetve betekintést nyerhet abba, hogy a tervezési döntések milyen hatással vannak az eredményekre.
  • Több ideje maradhat a kreatív feladatokra, mivel csökken az unalmas feladatok és visszajelzési hurkok száma az előzetes környezeti adatok biztosítása révén.
  • Az elemzés és az adatalapú eredmények segítségével gyorsan feltárhatja a tervezési lehetőségeket, illetve kiválaszthatja a legjobb javaslatokat.
  • Egyszerűen együttműködhet másokkal, illetve vizuálisan is bemutathatja a helyszínben rejlő potenciált az érdekelt feleknek.

Milyen szerepet játszik az AI a környezeti hatásvizsgálatban?

A Forma gyors elemzései – például a szél- és a zajelemzés – gépi tanulás (ML) használatával biztosítanak szinte azonnali, megalapozott előrejelzéseket, amelyek pontossága megközelíti a teljes körű elemzésekét, és előzetes elemzésként használhatók a gyors kísérletezésekhez. Mivel a tervezők azonnal hozzáférhetnek a tervezési hatásokhoz, így gyorsan reagálhatnak ezekre az elemzésekre a tervezési fázisban – pontosan akkor, amikor gyors döntésekre van szükség. A gépi tanulási modellek közelebb hozzák ezeket az elemzéseket a tervezési munkafolyamathoz, valós idejű iránymutatást biztosítanak, ezt követően pedig a Forma részletes elemzései segítenek a pontosabb ellenőrzésben.

Mi a különbség a napsütéses órák számának elemzése és a napfénypotenciál elemzése között?

A napfénypotenciál elemzése azon alapul, hogy a skybox mekkora része van kitéve a homlokzat egy adott területének, és előre jelzi, hogy ez hogyan befolyásolja az ablakok szükségességét a megfelelő beltéri fényviszonyok eléréséhez. 

 

A napsütéses órák számának elemzése azonosítja a napfényes órák számát a talaj és az épület homlokzatának különböző pontjain. Ez segít megérteni egy terület árnyékolási igényeit vagy megtalálni az erkélyek, kültéri területek vagy más napfénytől függő elemek optimális elhelyezését.

Milyen lépésekből áll a környezeti hatásvizsgálati folyamat?

Az alábbi lépéseket követve végezhet környezeti hatásvizsgálatot a helyszín és az épületek esetében a Forma használatával: 

  • Tervezze meg a kiértékelni kívánt épületeket vagy modelleket

  • Határozza meg a modell elemezni kívánt területeit

  • Konfigurálja és indítsa el a kívánt elemzést az adott területekre vonatkozóan

  • Értékelje ki az elemzés eredményeit

  • Hasonlítsa össze a különböző tervezési javaslatokat és azok minőségét

  • Az elemzések alapján módosítsa a tervkoncepciót úgy, hogy megfeleljen ezeknek az ismereteknek

  • Mutassa be az adatokat és azok EIA-nak való megfelelőségét egy könnyen érthető prezentációban

Hogyan készítsen környezeti hatásvizsgálatot?

Az EIA gyakran tartalmaz olyan ellenőrzőlistákat, amelyek helyi vagy regionális területtől függő hatásokat vizsgálnak. EIA elvégzéséhez a tervezőnek követnie kell ezeket az ellenőrzőlistákat, és azok minden pontját meg kell válaszolnia a rendelkezésére álló eszközök segítségével. Ez többek között magában foglalja a szakértői értékeléseket, a készenléti terveket megerősítő dokumentációt és a közvetlen környezeti elemzéseket. Bár önállóan a Forma nem tudja elvégezni az EIA-t, lehetővé teszi a tervezők számára, hogy a hagyományos munkafolyamatokhoz képest korábban foglalkozzanak számos környezeti tényezővel.

Ki készíti a környezeti hatásvizsgálatot?

A felelősségi körök általános megoszlása az EIA esetében: 

  • A projektcsapat érdekelt felei, például az építész, a várostervező vagy egy speciálisabb engedélykérelmezési csapat felelős az EIA elvégzéséért.

  • A projekttulajdonos az elszámoltatható fél, aki jogilag felelős az EIA elvégzéséért. 

  • Számos további érdekelt féllel is folytatható konzultáció, például fenntarthatósági tanácsadókkal, mérnökökkel, biológusokkal stb. 

  • A tájékoztatott felek az ügyvezetés, az adminisztrátorok és a külső érdekelt felek, például az irányító testület, az állam vagy az önkormányzat.

Több GYIK mutatása

Támogatás és problémamegoldás (angol)

Hibaelhárítási cikkek keresése és a probléma megoldása.