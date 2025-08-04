A napfénypotenciál elemzése azon alapul, hogy a skybox mekkora része van kitéve a homlokzat egy adott területének, és előre jelzi, hogy ez hogyan befolyásolja az ablakok szükségességét a megfelelő beltéri fényviszonyok eléréséhez.

A napsütéses órák számának elemzése azonosítja a napfényes órák számát a talaj és az épület homlokzatának különböző pontjain. Ez segít megérteni egy terület árnyékolási igényeit vagy megtalálni az erkélyek, kültéri területek vagy más napfénytől függő elemek optimális elhelyezését.