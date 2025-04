Le format DWG™ est la référence du secteur pour l’échange de données de CAO entre les dessinateurs, les architectes et les ingénieurs. Vous pouvez créer des fichiers DWG et les modifier dans de nombreux outils logiciels Autodesk, comme AutoCAD qui exploite ce format de fichier de manière native. En plus d’offrir des fonctionnalités de dessin, de rendu, d’annotation et de mesure des géométries 2D et 3D, l’environnement technologique DWG permet également d’interagir avec les cartes, les photos, les données BIM, les données de nuage de points, les stocker, et bien plus encore.