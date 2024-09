« The Art of the Impossible » est une série de podcasts sur la transformation numérique destinée aux professionnels de la conception et de la fabrication. Vous y découvrirez comment tirer le meilleur parti de la technologie, des processus et des compétences pour réaliser des objectifs jusque-là impossibles à atteindre. Si vous travaillez dans la conception et la fabrication et que vous souhaitez repousser les limites des approches classiques, cette série de podcasts est faite pour vous.