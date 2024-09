L’administration et la gestion de la construction sont deux aspects distincts, mais interconnectés, du processus de construction.

L’administration de la construction (anglais) fait généralement référence à la supervision des opérations quotidiennes pendant la phase d’exécution d’un projet. Elle requiert une gestion des contrats et des documents, une communication avec les parties prenantes, une supervision de l’avancement du projet et des mesures pour assurer la conformité du projet aux réglementations. Elle est principalement axée sur des tâches administratives et logistiques qui permettent de mener à bien le projet.

La gestion de la construction (anglais) couvre un champ d’application plus large. Elle consiste à planifier, à coordonner et à contrôler toutes les phases d’un projet de construction, du lancement à l’achèvement. Elle inclut des tâches telles que la budgétisation, la planification, l’affectation des ressources, la gestion des risques, le contrôle qualité et la supervision du projet. La gestion de la construction couvre les aspects stratégiques et opérationnels du projet pour garantir que celui-ci remplit ses objectifs et qu’il est correctement exécuté.