Technologie neuronale

Cette nouvelle technologie d’IA générative permet de créer spontanément à partir d’une invite textuelle et de contraintes spatiales, générant ainsi une géométrie CAO de précision modifiable. De plus, la CAO neuronale appliquée à la géométrie peut également générer la séquence de commandes dans un outil logiciel de CAO paramétrique traditionnel nécessaire à la création d’un objet. Que vous ayez besoin de surfaces organiques et courbes, courantes dans les biens de consommation, ou de surfaces planes et d’arêtes bien définies, typiques des systèmes mécaniques, cette approche entièrement nouvelle de création de géométrie de précision par apprentissage automatique promet de transformer vos workflows.