Technologie neuronale

Depuis plus de quinze ans, les chercheurs d’Autodesk explorent le potentiel de l’IA pour soutenir les secteurs essentiels et les professionnels de la création que nous accompagnons. Avec près de 100 articles de recherche scientifique évalués par des pairs, Autodesk est le premier éditeur mondial de recherches en IA appliquées à la géométrie CAO. Vous pouvez explorer certaines de ces recherches dans notre catalogue en ligne de publications. Les observateurs attentifs de ces travaux y verront se dessiner la voie vers l’avenir qu’Autodesk construit, où les outils d’IA transformeront les workflows actuels, simplifieront les processus et amélioreront les résultats.