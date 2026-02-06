Autodesk AI

Technologie neuronale

Modèles fondamentaux d’IA générative sensibles à la géométrie pour les systèmes industriels et architecturaux.

Une nouvelle classe de modèles d’IA

Autodesk imagine une nouvelle classe de technologies d’IA générative basées sur l’apprentissage automatique et les réseaux de neuronaux artificiels. La première d’entre elles est la CAO neuronale, une catégorie de modèles fondamentaux d’IA générative entraînés à raisonner directement sur des objets CAO. Allant bien au-delà de la simple intégration de grands modèles de langage dans des solutions existantes, Autodesk a entièrement repensé les moteurs logiciels traditionnels qui créent la géométrie CAO. Cette nouvelle catégorie de modèles fondamentaux d’IA générative ouvre la voie à l’avenir des processus connectés de conception et de fabrication.

La prochaine vague de modèles fondamentaux d’IA générative

Fonctionnalités inédites à venir, optimisées par ces modèles fondamentaux révolutionnaires.

CAO neuronale pour la géométrie

Cette nouvelle technologie d’IA générative permet de créer spontanément à partir d’une invite textuelle et de contraintes spatiales, générant ainsi une géométrie CAO de précision modifiable. De plus, la CAO neuronale appliquée à la géométrie peut également générer la séquence de commandes dans un outil logiciel de CAO paramétrique traditionnel nécessaire à la création d’un objet. Que vous ayez besoin de surfaces organiques et courbes, courantes dans les biens de consommation, ou de surfaces planes et d’arêtes bien définies, typiques des systèmes mécaniques, cette approche entièrement nouvelle de création de géométrie de précision par apprentissage automatique promet de transformer vos workflows.

 

CAO neuronale pour les bâtiments

Le premier modèle fondamental d’Autodesk dédié à l’AEC, la CAO neuronale pour les bâtiments dans Forma, permet aux architectes de passer rapidement des conceptions initiales à des plans et systèmes de bâtiment plus détaillés. Ce nouvel outil traduit un modèle volumétrique architectural conceptuel en un plan d’étage détaillé, et inversement. Les modifications apportées à un système architectural seront immédiatement répercutées dans les autres. Autodesk continuera d’ajouter davantage de systèmes architecturaux au moteur de traduction, un peu comme on ajoute de nouvelles langues à un grand modèle de langage.

 

Plus de 15 ans de recherche en IA

Depuis plus de quinze ans, les chercheurs d’Autodesk explorent le potentiel de l’IA pour soutenir les secteurs essentiels et les professionnels de la création que nous accompagnons. Avec près de 100 articles de recherche scientifique évalués par des pairs, Autodesk est le premier éditeur mondial de recherches en IA appliquées à la géométrie CAO. Vous pouvez explorer certaines de ces recherches dans notre catalogue en ligne de publications. Les observateurs attentifs de ces travaux y verront se dessiner la voie vers l’avenir qu’Autodesk construit, où les outils d’IA transformeront les workflows actuels, simplifieront les processus et amélioreront les résultats.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que la technologie neuronale ?

Autodesk introduit la technologie neuronale comme une large catégorie de leadership éclairé, englobant des modèles fondamentaux d’IA générative entraînés sur des données de conception professionnelles ainsi que sur des systèmes industriels et architecturaux. Nous nous attendons à ce que la technologie neuronale évolue rapidement pour créer un tout nouveau type de logiciel de conception et de fabrication. Les premiers points clés de cette technologie sont les nouveaux modèles, et ceux à venir, de type neuronal axés sur la CAO dans Fusion et Forma.

Quelles solutions Autodesk tireront parti de ces nouvelles formes d’IA générative ?

Autodesk prévoit de lancer ultérieurement de nouvelles fonctionnalités dans Forma et Fusion, optimisées par l’IA générative.