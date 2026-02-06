L’IA ouvre la voie à une vitesse créative sans précédent. Des workflows complexes en plusieurs étapes, qui prenaient autrefois des jours, peuvent désormais être réalisés en langage naturel, libérant les designers, les entrepreneurs et l’ensemble de l’écosystème des développeurs pour qu’ils se concentrent davantage sur l’innovation et moins sur les tâches répétitives.

Autodesk intègre des serveurs MCP (Model Context Protocol) dans sa gamme de produits dans le cadre de la prochaine étape de l’évolution d’Autodesk Platform Services. Les serveurs Autodesk MCP offrent aux développeurs et aux éditeurs de logiciels indépendants une base plus structurée et prête pour l’IA, ce qui facilite l’automatisation des workflows, l’intégration avec notre plateforme et la mise à l’échelle des solutions sans travail de personnalisation lourd.