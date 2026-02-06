Serveurs Autodesk MCP

Les serveurs Autodesk MCP normalisent la conception et créent du contexte pour permettre une collaboration intégrée, sécurisée et évolutive entre les outils et les équipes.

Concevez plus rapidement. Construisez mieux.
Optimisé par des serveurs MCP fiables.

L’IA ouvre la voie à une vitesse créative sans précédent. Des workflows complexes en plusieurs étapes, qui prenaient autrefois des jours, peuvent désormais être réalisés en langage naturel, libérant les designers, les entrepreneurs et l’ensemble de l’écosystème des développeurs pour qu’ils se concentrent davantage sur l’innovation et moins sur les tâches répétitives.

Autodesk intègre des serveurs MCP (Model Context Protocol) dans sa gamme de produits dans le cadre de la prochaine étape de l’évolution d’Autodesk Platform Services. Les serveurs Autodesk MCP offrent aux développeurs et aux éditeurs de logiciels indépendants une base plus structurée et prête pour l’IA, ce qui facilite l’automatisation des workflows, l’intégration avec notre plateforme et la mise à l’échelle des solutions sans travail de personnalisation lourd.

Pourquoi des serveurs Autodesk MCP ?

Les serveurs Autodesk MCP* sont des connecteurs de production gérés, spécialement conçus pour les workflows des agents de conception et de fabrication. Élaborés selon nos normes de sécurité et de conformité, ils sont conçus pour être sûrs dans une utilisation en entreprise et pour offrir des performances fiables. Ils simplifient les workflows et renforcent la confiance, ce qui les rend adaptés aussi bien aux développeurs individuels qu’aux grandes entreprises.

* bientôt disponibles

Avantages du serveur Autodesk MCP

Sécurité adaptée aux environnements d’entreprise

Conçu selon les normes de sécurité et de conformité d’Autodesk avec authentification, autorisations et protections des données intégrées.

Fiable et résilient

Hébergé par Autodesk avec protection contre les modifications d’API.

Outil contextuel

Conçu pour recevoir le contexte du modèle, du projet et de l’utilisateur en tant qu’entrée afin de fournir des réponses adaptées à la situation pour les cas d’utilisation de conception et de fabrication.

Intelligent par défaut

Intégré à la logique Autodesk pour que vous n’ayez pas à préciser chaque détail.

Versions bêta d’Autodesk MCP Server – Bientôt disponibles !

Les serveurs MCP d’Autodesk agiront comme de puissants connecteurs qui permettront aux systèmes d’IA de prendre des mesures concrètes en donnant la priorité à la qualité, à la sécurité et à la fiabilité. Nos serveurs MCP de haute qualité donneront à vos équipes le pouvoir de concevoir et de produire à grande échelle, sans sacrifier le contrôle ni les performances. 

Serveur Autodesk Revit MCP

Exploitez de nouvelles possibilités dans Revit, connectez, automatisez et innovez en toute transparence avec la nouvelle génération d’outils intelligents.

 

Serveur Autodesk Model Data Explorer MCP

Accédez, visualisez et explorez (volumes, surfaces, nombres, etc.) les données du modèle pour les plus de 70 formats de fichiers pris en charge par APS.

 

Serveur Autodesk Fusion Data MCP

Invitez des collaborateurs Fusion, gérez des projets, recherchez des données et ajoutez des propriétés de composants.

 

Serveur Autodesk Help MCP

Bénéficiez d’une assistance instantanée grâce à des tutoriels, des guides, du dépannage et bien plus encore générés par l’IA, s’appuyant sur le contenu d’aide de plus de 110 produits Autodesk.

AI pour les développeurs

AI pour les développeurs

Découvrez comment l’IA transforme la façon dont les développeurs créent, automatisent et optimisent les logiciels.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Que sont les serveurs Model Context Protocol (MCP) ?

Le protocole MCP (Model Context Protocol) est un cadre open source conçu pour normaliser la façon dont les systèmes d’IA, en particulier les grands modèles de langage (LLM), interagissent avec des outils, des services et des sources de données externes. Considérez-le comme l’USB-C de l’IA : un connecteur universel qui permet aux modèles de se connecter à l’écosystème numérique plus large.

 

Les serveurs Model Context Protocol sont des services qui marquent une étape cruciale vers la mise en place de workflows d’IA plus agentiques, en fournissant l’infrastructure dont l’IA a besoin pour agir dans le monde réel via des API. En supprimant la nécessité d’écrire du code personnalisé pour créer des connexions sécurisées entre les systèmes, les serveurs MCP permettent à chacun d’activer des workflows puissants à l’aide d’invites en langage naturel.

Pourquoi devrais-je envisager des serveurs MCP pour mon entreprise ?

Trois avancées majeures de l’IA se produisent simultanément, changeant rapidement la façon dont l’IA peut soutenir le travail.

  • Tout d’abord, l’IA devient de plus en plus intelligente, avec une augmentation spectaculaire de sa capacité à comprendre et à se souvenir de ce qu’un utilisateur veut réellement. 

  • Deuxièmement, l’IA peut transformer le langage courant en code, permettant aux utilisateurs de formuler leurs demandes avec des mots simples, comme dans la vie de tous les jours.

  • Et enfin, grâce aux serveurs MCP, l’IA peut désormais se connecter aux outils et aux données de l’entreprise pour agir concrètement, et pas seulement en parler. 

Ensemble, ces trois avancées font évoluer l’IA du statut de « chatbot utile » à celui de « partenaire de travail compétent ». Au fur et à mesure que ces capacités se renforceront, notre manière de travailler, qu’il s’agisse des tâches auxquelles nous consacrons notre temps ou de ce qu’il est possible d’accomplir, changeront fondamentalement.

Pourquoi devrais-je utiliser des serveurs Autodesk MCP plutôt qu’une autre marketplace MCP ?

Quand les serveurs Autodesk MCP seront-ils disponibles ?

Autodesk prévoit de lancer des serveurs MCP de confiance dans un avenir très proche. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur https://feedback.autodesk.com/enter/ pour découvrir les serveurs MCP disponibles et expérimenter des prototypes en bêta et des validations de concept.

Autodesk utilise-t-il les données des étudiants pour entraîner des modèles d’IA ?

Autodesk n’entraîne pas ses modèles sur les données personnelles d’étudiants ni sur du contenu généré par eux.

Les produits dotés d’une fonctionnalité d’IA sont-ils conformes aux lois sur la protection de la vie privée des étudiants ?

Autodesk respecte les lois applicables en matière de protection de la vie privée des étudiants.

