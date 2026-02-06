Serveurs Autodesk MCP

Le protocole MCP (Model Context Protocol) est un cadre open source conçu pour normaliser la façon dont les systèmes d’IA, en particulier les grands modèles de langage (LLM), interagissent avec des outils, des services et des sources de données externes. Considérez-le comme l’USB-C de l’IA : un connecteur universel qui permet aux modèles de se connecter à l’écosystème numérique plus large.
Les serveurs Model Context Protocol sont des services qui marquent une étape cruciale vers la mise en place de workflows d’IA plus agentiques, en fournissant l’infrastructure dont l’IA a besoin pour agir dans le monde réel via des API. En supprimant la nécessité d’écrire du code personnalisé pour créer des connexions sécurisées entre les systèmes, les serveurs MCP permettent à chacun d’activer des workflows puissants à l’aide d’invites en langage naturel.