Avec Autodesk Assistant, la capacité et la créativité sont libérées par l’IA. Chaque membre de l’équipe peut utiliser des agents intelligents fiables et sécurisés pour améliorer son impact sur la conception et la fabrication.

Autodesk Assistant offre des réponses en temps réel, des informations proactives et des recommandations personnalisées, transformant vos workflows de conception et de fabrication et renforçant votre productivité grâce à l’analytique avancée et aux informations prédictives. Il s’intègre parfaitement aux produits Autodesk et à vos outils tiers, offre une expérience unifiée et collaborative et simplifie la prise de décision, tout en assurant la protection et la sécurité de vos données.