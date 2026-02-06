Optimisé par Autodesk AI

Votre partenaire d’IA agentique pour la conception et la fabrication

Avec Autodesk Assistant, la capacité et la créativité sont libérées par l’IA. Chaque membre de l’équipe peut utiliser des agents intelligents fiables et sécurisés pour améliorer son impact sur la conception et la fabrication.

Autodesk Assistant offre des réponses en temps réel, des informations proactives et des recommandations personnalisées, transformant vos workflows de conception et de fabrication et renforçant votre productivité grâce à l’analytique avancée et aux informations prédictives. Il s’intègre parfaitement aux produits Autodesk et à vos outils tiers, offre une expérience unifiée et collaborative et simplifie la prise de décision, tout en assurant la protection et la sécurité de vos données.

Une passerelle intelligente vers une expérience de conception intégrée et unifiée

Assistance conversationnelle spécifique du secteur

Grâce à une expertise approfondie des workflows, des processus et des intentions de conception du secteur, l'Assistant comprend ce que vous essayez de concevoir ou de réaliser, et vous permet d’y parvenir plus rapidement grâce à la modélisation et à l’exécution 3D contextuelles.

 

Expérience d’IA agentique fiable et unifiée

Les meilleurs agents se présentent où et quand vous en avez besoin. Avec Autodesk Assistant, vous accédez à des capacités puissantes directement dans les outils et produits que vous utilisez déjà, sans changer de programme ni interrompre votre flux de travail.

 

Workflows de conception et de fabrication améliorés

Avec Autodesk Assistant, vous ne faites pas que travailler plus vite : vous développez aussi votre capacité à en faire davantage. Sous votre direction, l'Assistant peut accomplir de manière autonome des tâches de conception et de fabrication en temps réel, directement au sein de votre workflow.

 

Autodesk Assistant, dans les outils que vous utilisez déjà
Autodesk Revit

Autodesk Revit

Autodesk Assistant fournit une recherche en langage naturel guidée par l’IA lorsque vous utilisez la fonction d’aide ou lorsque vous contactez l’assistance. 

AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Accédez facilement à une assistance et à des solutions utiles générées par l’IA et dans AutoCAD avec Autodesk Assistant. Posez des questions sur les fonctionnalités d’AutoCAD et résolvez vos problèmes de conception sans quitter votre espace de travail.

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Optimisez votre productivité avec Autodesk Assistant dans Autodesk Construction Cloud. Recevez une assistance optimisée par Autodesk AI directement là où vos équipes travaillent, pour accéder aux données, les valider et les résumer. Utilisez des exemples d’invites, écrivez les vôtres, enregistrez-les dans votre bibliothèque d’invites et consultez un historique complet des discussions.

Fusion

Autodesk Fusion

Autodesk Assistant donne des informations contextuelles et des conseils dans Fusion, en fournissant des liens vers de l’aide, des forums et d’autres sources de données visant à prodiguer des conseils. Cette technologie peut même interagir avec les projets et agir au nom de l’utilisateur.

Avantages

Récupération intelligente et informations exploitables

Accédez à des recommandations personnalisées et à des informations pertinentes pour optimiser la conception et les workflows.

Assistance par chat en temps réel

Posez des questions en langage naturel et recevez des réponses concises avec des liens vers les sources afin de résumer rapidement les informations et d’optimiser les workflows.

Sélection de produits et actions de l’administrateur

Configurez rapidement des projets en ajoutant des utilisateurs, en réattribuant le travail et en modifiant les autorisations en masse pour permettre une gestion de projet rapide et efficace.

Vérification autonome des normes

Vérification des normes de l’industrie et de l’entreprise : vérifiez les modèles, les caractéristiques techniques et les calendriers pour identifier et atténuer les risques, et maintenir la coordination entre les livrables.

Questions fréquemment posées

Autodesk Assistant est-il une IA agentique ?

Oui, Autodesk Assistant est une interface agentique qui détecte l’intention de l’utilisateur à partir des invites, l’achemine vers plusieurs agents, orchestre et coordonne des tâches complexes pour terminer un workflow utilisateur.

Si Autodesk Assistant est une IA agentique, comment réduisez-vous les risques liés aux types de tâches qu’il est chargé d’effectuer ?

Autodesk Assistant intègre des garde-fous pour garantir une expérience sécurisée et conforme, en accord avec les préférences de confidentialité définies par les utilisateurs dans leur compte Autodesk Account. Si une question sort du périmètre des enjeux du secteur de la conception et de la fabrication, Autodesk Assistant redirigera votre workflow vers un workflow pris en charge par les produits Autodesk ou par des applications tierces connectées.

Comment Autodesk Assistant fonctionne-t-il avec les serveurs MCP ?

Autodesk Assistant intègre un client MCP (Model Context Protocol) qui se connecte aux serveurs MCP pour demander des données ou des outils, exécuter des tâches et interagir avec les API des produits. Il prendra en charge à la fois les serveurs MCP de bureau (locaux) et ceux basés sur le cloud.

Puis-je utiliser Autodesk Assistant dans tous les produits ?

Autodesk Assistant est actuellement disponible avec de nombreux produits de la gamme de logiciels de conception et de fabrication d’Autodesk, notamment AutoCAD, Revit, Fusion et Autodesk Construction Cloud. Notre objectif est d’en faire l’interface d’IA agentique dédiée à la conception et à la fabrication, et nous étendons activement ses fonctionnalités à davantage de produits chaque jour. Nous travaillons activement à ajouter à Autodesk Assistant des fonctionnalités qui permettront une véritable expérience transversale entre les produits, et nous rendrons ces capacités disponibles pour les clients via une version bêta publique l’année prochaine.

Puis-je désactiver Autodesk Assistant ?

Non, vous ne pouvez pas désactiver Autodesk Assistant. Toutefois, Autodesk Assistant répond à une interaction humaine délibérée et les utilisateurs peuvent choisir de l’utiliser ou non.

Autodesk propose-t-il des serveurs MCP en dehors d’Autodesk Assistant ?

Autodesk prévoit de lancer des serveurs MCP de confiance via son App Store. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur https://feedback.autodesk.com/enter/ pour découvrir les serveurs MCP disponibles et expérimenter des prototypes en bêta et des validations de concept.

Quelle est la différence entre Autodesk Assistant (intégré au produit) et Autodesk Assistant (.com) ?

Notre objectif est d’offrir à nos clients une expérience d’assistant agentique intégrée et connectée. Autodesk Assistant au sein de nos produits et sur point com fusionnent et deviendront une seule et même chose. Cela signifie que les clients pourront sélectionner des produits et réaliser des actions administratives dans Autodesk Assistant sans quitter le produit dans lequel ils travaillent. 

 

De plus, Autodesk Assistant permettra d’accomplir des workflows complexes de conception et de fabrication directement dans les produits, via des invites. Nous continuons à développer ces intégrations et des fonctionnalités arrivent tous les jours. Les clients peuvent actuellement découvrir cette fonctionnalité dans AutoCAD et pourront utiliser cette expérience connectée dans AutoCAD, Fusion, Revit, Vault et Civil3D ; la version bêta d’Autodesk Assistant sera lancée l’année prochaine.

