Notre objectif est d’offrir à nos clients une expérience d’assistant agentique intégrée et connectée. Autodesk Assistant au sein de nos produits et sur point com fusionnent et deviendront une seule et même chose. Cela signifie que les clients pourront sélectionner des produits et réaliser des actions administratives dans Autodesk Assistant sans quitter le produit dans lequel ils travaillent.
De plus, Autodesk Assistant permettra d’accomplir des workflows complexes de conception et de fabrication directement dans les produits, via des invites. Nous continuons à développer ces intégrations et des fonctionnalités arrivent tous les jours. Les clients peuvent actuellement découvrir cette fonctionnalité dans AutoCAD et pourront utiliser cette expérience connectée dans AutoCAD, Fusion, Revit, Vault et Civil3D ; la version bêta d’Autodesk Assistant sera lancée l’année prochaine.