La peinture numérique 3D joue un rôle crucial pour le cinéma et les jeux vidéo, car elle améliore la qualité visuelle et le réalisme des produits finaux.

Dans le cinéma, les logiciels de peinture 3D sont principalement utilisés pour créer des effets visuels (VFX) (anglais) réalistes et immersifs. Les artistes utilisent des logiciels de modélisation 3D pour créer des environnements virtuels, des personnages et des objets détaillés, avant de les texturer et de les peindre à l’aide d’outils de peinture numérique 3D pour leur conférer une apparence plus réaliste. Ce processus permet aux réalisateurs de donner vie à des mondes, des créatures et des scènes fantastiques et de les intégrer facilement à des séquences d’actions en direct. La peinture numérique 3D est également employée dans les processus complexes de matte painting, qui servent à créer des fonds ou des extensions de décors pour améliorer la dimension et l’atmosphère d’un film.



La peinture numérique 3D joue aussi un rôle essentiel dans les pipelines de développement de jeux vidéo (anglais). Les créateurs de jeux utilisent les logiciels de modélisation 3D pour créer des personnages, des accessoires et des environnements. Ils appliquent ensuite des textures et de la peinture numérique pour ajouter des détails, des matériaux de surface et un impact visuel. La peinture numérique 3D permet d’obtenir des graphismes saisissants et réalistes. Elle améliore la qualité visuelle globale du jeu et facilite le développement d’environnements interactifs et dynamiques qui répondent aux actions des joueurs, offrant ainsi une expérience de jeu immersive.



Les artistes de ces deux secteurs s’appuient sur les logiciels de peinture 3D numérique pour créer des contenus captivants et visuellement attrayants, qui transportent les joueurs dans des mondes inconnus et leur font vivre des aventures palpitantes grâce à une expérience incroyablement immersive. Avec la modélisation, la texturation et la peinture numérique 3D, vos possibilités artistiques sont illimitées. La peinture numérique 3D est donc fondamentale dans la création de films et les jeux modernes.