Autodesk NavPack : exploiter l’IA pour une conception axée sur les performances

Intégrez des informations sur les performances en temps réel dans le cadre de votre processus de conception afin d’améliorer la qualité des produits.

Image publiée avec l’aimable autorisation de VWGI (Carsten Othmer).

Three screens display iterations of a car using Autodesk NAVPACK AI-accelerated engineering
Qu’est-ce qu’Autodesk NavPack ?

Autodesk NavPack révolutionne le processus de développement des produits grâce à des outils basés sur l’IA qui favorisent la collaboration interdisciplinaire, valorisent l’expertise de l’organisation et donnent aux concepteurs davantage d’informations en amont, afin d’améliorer la qualité des produits et de réduire le délai de mise sur le marché.

  • Accélérez l’optimisation de la conception : réduisez les itérations manuelles et accélérez le développement des produits.

  • Améliorez les performances des produits : optimiser les conceptions pour une meilleure efficacité structurelle, thermique et de la dynamique des fluides.

  • Rationalisez les workflows d’ingénierie : simplifiez les processus, réduisez les étapes manuelles et améliorez les performances des produits.

  • Capitalisez sur l’expertise : exploitez les données existantes pour intégrer l’intelligence au cœur de votre processus.

Pourquoi utiliser Autodesk NavPack ? 

Accélérer les décisions de conception 

Réduisez les longs cycles de test grâce à la simulation en temps réel.

Innover et s’adapter

Explorez davantage d’options dès le début et intégrez l’intelligence à votre processus.

Optimiser la collaboration 

Augmentez votre productivité et collaborez efficacement avec des équipes interfonctionnelles.

Explorez les possibilités de NavPack 

Graphique du workflow montrant comment les cycles de conception accélérés par l’IA peuvent réduire le temps de simulation
Des outils numériques alimentés par l’IA comme solutions de bout en bout

Réduction du temps de simulation : de plusieurs heures à quelques secondes

Autodesk NavPack permet d’évaluer davantage d’options plus tôt dans le processus de développement. Les enseignements tirés sont ensuite intégrés aux workflows existants, devenant une partie du processus plutôt qu’une étape ajoutée ultérieurement. Le résultat : de meilleures décisions, des processus rationalisés et une réduction des risques.

Les prédictions de l’IA en temps réel optimisent instantanément la conception et les performances

Des prévisions de conception en temps réel

Les ingénieurs peuvent explorer les options de conception de manière interactive avec NavPack, en interagissant avec Alias, Blender, Paraview et les tableaux de bord personnalisés pour obtenir un retour instantané sur les performances et la faisabilité. NavPack s’intègre aux workflows existants pour visualiser les performances en temps réel et optimiser les conceptions.

Quelle solution NavPack vous convient le mieux ? 

NavPack Core 

Boîte à outils logicielle pour entraîner et appliquer des modèles de prévision pour la simulation et l’analyse en temps réel

 

NavPack Design 

Outil de conception interactif permettant d’accéder aux prévisions de performances et aux optimisations de conception quasi instantanées, et de les appliquer dans votre workflow de conception.

En savoir plus sur NAVASTO

Vidéo : En savoir plus sur l’entraînement de réseaux de neurones sur graphes

WEBINAIRE

Entraînement de réseaux de neurones sur graphes pour la CFD 

Le Dr Jakob Lohse explique comment entraîner des réseaux de neurones sur graphes sur des données CFD.

Regarder la vidéo (40 min 49 s)
Vidéo : Regardez une interview de Matthias Bauer sur l’ingénierie par l’IA

PODCAST

Ingénierie accélérée par l’IA 

Matthias Bauer discute de l’ingénierie accélérée par l’IA et des idées reçues courantes sur l’IA.

 

Regarder la vidéo (35 min 51 s)
Vidéo : Matthias Bauer explique comment l’IA accélère les analyses en ingénierie

INTERVIEW

Le rôle de l’IA dans l’ingénierie 

Découvrez comment l’IA accélère les analyses en ingénierie, sans remplacer les simulations.

 

Regarder la vidéo (6 min)

Questions fréquemment posées 

À quoi sert Autodesk NavPack ?

Autodesk NavPack est une solution basée sur l’IA conçue pour accélérer les processus d’ingénierie et de conception. Elle est principalement utilisée pour améliorer l’efficacité du développement de produits, réduire les cycles d’itération et accroître la précision de la conception dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et l’industrie manufacturière. Autodesk NavPack utilise des modèles prédictifs et la conception générative, et ce, afin de fournir un retour en temps réel sur les performances, la structure et les choix de matériaux.

Qui utilise Autodesk NavPack ?

Autodesk NavPack est utilisé par :

 

  • Les équipes de conception et d’ingénierie qui ont besoin d’itérer rapidement et de produire des produits de meilleure qualité
  • Les équipes de recherche et développement axées sur la génération de produits de nouvelle génération plus performants
  • Les constructeurs automobiles qui optimisent l’aérodynamique, les dispositifs de sécurité et les conceptions structurelles des véhicules dès le début du développement de leurs produits
  • Les entreprises aérospatiales qui ajustent l’aérodynamique et les systèmes de propulsion dans le cadre du processus de conception
  • Les fabricants qui souhaitent réduire les coûts de développement, accélérer le prototypage et hâter la commercialisation

Qu’est-ce qui différencie Autodesk NavPack des autres outils de conception ?

NavPack se différencie en offrant des processus de simulation et d’optimisation améliorés par l’IA qui s’intègrent facilement dans les workflows de conception existants. En exploitant les données existantes provenant d’outils d’IAO approuvés, les modèles d’apprentissage automatique de NavPack fournissent un retour d’information en temps réel et des informations prédictives, ce qui réduit considérablement les cycles de conception. Les principaux différentiateurs sont les suivants :

  • Des informations de simulation en temps réel pour la validation de la conception et les prévisions de performances
  • Une intégration simple avec les outils d’ingénierie existants (p. ex., logiciels de CAO, Blender, plateformes de simulation)
  • Des fonctionnalités de conception générative qui aident à repousser les limites de la forme et de la fonction 
  • Des exigences minimales en données, permettant une optimisation plus rapide et plus rentable
  • Des outils de collaboration qui permettent aux équipes de travailler ensemble et de prendre des décisions basées sur des recommandations générées par l’IA 

Ces caractéristiques font de NavPack une solution plus efficace, plus rentable et plus évolutive que les outils de conception traditionnels.

Quels sont les secteurs qui bénéficient de la technologie Autodesk NavPack ?

Nos solutions d’IA accompagnent les secteurs nécessitant une simulation avancée et une optimisation de la conception :

  • Le secteur automobile (aérodynamique, simulations d’accidents, structures légères) 

  • Le secteur aéronautique (CFD, optimisation structurelle, systèmes de propulsion)

  • L’industrie manufacturière (traitement des matériaux, maintenance prédictive) 

Comment l’IA de NavPack s’intègre-t-elle aux outils d’ingénierie existants ?

NavPack offre une intégration transparente avec des outils tels que Blender, les logiciels de CAO et les plateformes de simulation, ce qui permet aux ingénieurs d’appliquer des optimisations pilotées par l’IA sans perturber leurs workflows.

Sur quel système d’exploitation NavPack fonctionne-t-il ?

NavPack peut s’exécuter sous Microsoft® Windows® et Linux®. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configuration requise pour NavPack.

Quelles versions de NavPack puis-je utiliser ?

Votre abonnement à NavPack vous donne accès à l’ensemble des versions disponibles du produit. Pour accéder au produit, contactez votre représentant NAVASTO.

Le téléchargement des logiciels NavPack est-il disponible par le biais d’Autodesk Account ?

Non, le téléchargement des logiciels reste disponible via les systèmes de préacquisition jusqu’à ce que NavPack soit entièrement intégré au portefeuille Autodesk.

Puis-je installer NavPack sur plusieurs ordinateurs ?

Oui, vous pouvez installer NavPack sur n’importe quelle machine de votre réseau, l’accès aux logiciels étant géré en fonction du nombre d’abonnements disponibles.

Dois-je attribuer l’accès à des utilisateurs spécifiques ou me connecter pour utiliser NavPack ?

Non, NavPack utilise un abonnement réseau avec un serveur de licence désigné et une licence installée sur votre réseau local.

Comment réduire mon temps de prise en main pour commencer à tirer pleinement parti de mon abonnement ?

Contactez votre représentant pour en savoir plus sur le service d’intégration NavPack et sur les autres services disponibles, conçus pour former les utilisateurs de NavPack et vous permettre de tirer pleinement parti de votre abonnement le plus rapidement possible.

