NavPack se différencie en offrant des processus de simulation et d’optimisation améliorés par l’IA qui s’intègrent facilement dans les workflows de conception existants. En exploitant les données existantes provenant d’outils d’IAO approuvés, les modèles d’apprentissage automatique de NavPack fournissent un retour d’information en temps réel et des informations prédictives, ce qui réduit considérablement les cycles de conception. Les principaux différentiateurs sont les suivants :
- Des informations de simulation en temps réel pour la validation de la conception et les prévisions de performances
- Une intégration simple avec les outils d’ingénierie existants (p. ex., logiciels de CAO, Blender, plateformes de simulation)
- Des fonctionnalités de conception générative qui aident à repousser les limites de la forme et de la fonction
- Des exigences minimales en données, permettant une optimisation plus rapide et plus rentable
- Des outils de collaboration qui permettent aux équipes de travailler ensemble et de prendre des décisions basées sur des recommandations générées par l’IA
Ces caractéristiques font de NavPack une solution plus efficace, plus rentable et plus évolutive que les outils de conception traditionnels.