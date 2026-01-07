Autodesk NavPack est une solution basée sur l’IA conçue pour accélérer les processus d’ingénierie et de conception. Elle est principalement utilisée pour améliorer l’efficacité du développement de produits, réduire les cycles d’itération et accroître la précision de la conception dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et l’industrie manufacturière. Autodesk NavPack utilise des modèles prédictifs et la conception générative, et ce, afin de fournir un retour en temps réel sur les performances, la structure et les choix de matériaux.