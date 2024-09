Gérez de manière globale des équipes et des données de génie civil, de conception de bâtiments et pluridisciplinaires à l’aide des workflows basés sur les projets, dans une source d’informations fiable centralisée. Partagez des détails sur l’ensemble des projets avec les équipes internes et externes à l’aide de la technologie Bridge. Visualisez l’état des modules dans les rôles de projet, ce qui améliore la connectivité, la communication et la transparence (Vidéo : 2 min 42 s).